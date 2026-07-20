- حفل بين الشوطين غير تقليدي: شهد نهائي كأس العالم 2026 حفلًا فريدًا بين الشوطين بمشاركة دمى كرميت وميس بيغي، وأداء موسيقي بقيادة كريس مارتن، مما أضفى جوًا من المرح والدهشة. - لحظات مثيرة للجدل: توم كروز ألقى كلمة مؤثرة عن أهمية كأس العالم، بينما قُدم الكأس في حقيبة لويس فويتون بمشاركة لاعب التنس كارلوس ألكاراز، مما أثار تساؤلات حول اختيارات التنظيم. - مفاجآت غير متوقعة: تضمنت المباراة أرائك فاخرة بمليون دولار، وظهور مادونا برفقة رونالدو ورونالدينيو، بينما تعرض ترامب لصيحات استهجان خلال تقديم الكأس، مما أضاف لحظات مثيرة للجدل.

لأول مرة في تاريخ كرة القدم اختار منظمو كأس العالم 2026 تنظيم حفل ما بين الشوطين في نهائي أمس الأحد، الذي فازت فيه إسبانيا على الأرجنتين ونالت الكأس، لكن فكرة الحفل نفسها لم تكن أغرب ما حدث في النهائي، بل توالت اللحظات التي أثارت الاستغراب والتساؤلات والضحك والاستهجان. في ما يلي أبرز هذه الغرائب:

نجوم من عالم الدمى

لم يشارك البشر فقط في حفل ما بين الأشواط، بل كذلك شاركت دمى عدة أبرزها الدميتان كرميت وميس بيغي، اللتان أديتا أغنية Seven Nation Army لفرقة ذا وايت سترايبس. وجاءت هذه المشاركة ضمن فقرة في الحفل قادها مغني فرقة كولدبلاي، كريس مارتن وسط الأطفال.

كرميت وميس بيغي في الحفل (يوتيوب)

كلمة توم كروز

بعد عرضه المثير في حفل ختام أولمبياد باريس 2024، حين هبط بالحبال من سطح الملعب ليقدم العلم الأولمبي إلى عمدة لوس أنجليس، كارين باس، ضمن مراسم التسليم، ظهر توم كروز من جديد للتقديم في حفل ما بين الأشواط. وفي ظهوره تلا كلمة عن أهمية كأس العالم وكرة القدم قال فيها "قبل أكثر من 30 يوماً، بدأت 48 دولة رحلة. عبروا المحيطات، وعبروا الحدود، وعبروا الثقافات. ومعاً، أظهروا لنا لماذا تنتمي هذه اللعبة إلى العالم أجمع".

كلمة توم كروز في الحفل (يوتيوب)

كأس العالم في حقيبة لويس فويتون

بعد عزف النشيد الوطني الأميركي بصوت جينيفر هدسون، جرى تقديم كأس العالم بشكل غير متوقع: في حقيبة خاصة من دار لويس فويتون، بمشاركة لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز. وقد أثار ذلك تساؤلات عدة حول تكليف دار أزياء بتصميم الخزانة، ولماذا اختيار لاعب تنس في بطولة لكرة القدم.

THE WORLD CUP TROPHY DISPLAYED IN A LOUIS VUITTON BOX pic.twitter.com/fHwpRu0znA — ClutchWire (@ClutchWireHQ) July 19, 2026

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أرائك بملايين الدولارات

أضاف "الفيفا" مزيداً من المقاعد إلى ملعب النهائي من خلال وضع أرائك مخملية زرقاء بجانب أرض الملعب، وفرض رسوماً بلغت مليون دولار مقابل هذا الامتياز. الغريب أن هذه الأرائك، فاحشة الغلاء، كانت تحت الشمس من دون حماية، ولا توفر حتى رؤية مثالية لمجريات المباراة.

The view from the $1 million on-the-pitch seats sold by hospitality provider On Location for the FIFA World Cup Final at MetLife Stadium. It’s on the sunny side of the stadium, so sunhats are included. pic.twitter.com/CUhqgUQWGo — Alex M. Silverman🏒⚽️ (@AlexMSilverman) July 19, 2026

رونالدو ورونالدينيو سائقا مادونا

افتتحت مادونا حفل ما بين الشوطين بأغنيتها الشهيرة Music من عام 2000، وقد ظهر في الفقرة الموسيقية نجما كرة القدم البرازيليين، رونالدو ورونالدينيو، وهما يسوقان السيارة التي كانت تركبها المغنية.

رونالدو ورونالدينيو ومادونا (يوتيوب)

هتافات الاستهجان ضد ترامب

تعرّض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لصيحات استهجان خلال نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وعندما صعد إلى منصة الملعب برفقة رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، لتقديم الكأس لإسبانيا، وبمجرد دخول الرجلين إلى أرض الملعب، سُمعت صيحات استهجان من الجمهور. وقد اتُّهم ترامب بمحاولة سرقة الأضواء أثناء احتفاليات رفع لاعبي إسبانيا الكأس، كما اتُّهم بالفساد عندما تدخّل شخصياً لإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي، فولارين بالوغون، بعد حصوله على بطاقة حمراء.