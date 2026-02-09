"ننسى اللي كان" يجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

09 فبراير 2026
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في مشهد من "وتقابل حبيب" (فيسبوك)
- يُنهي المخرج محمد الخيبري تصوير مسلسل "ننسى اللي كان"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بعد نجاح "وتقابل حبيب" وحصوله على جوائز في القاهرة، مما يعزز الثقة في التجربة الجديدة.

- تواصل ياسمين عبد العزيز التعاون مع الكاتب عمرو محمود ياسين، مما يعكس تفاهماً واضحاً بينهما، بينما تتناول وسائل الإعلام حياتها الشخصية وعلاقتها بطليقها أحمد العوضي، الذي يركز على أعماله الفنية.

- يروي المسلسل قصة امرأة تواجه حروباً شرسة في عالم المال، ويستمر في تقديم ثيمات الخير والشر، مع عرض متوقع على منصات متعددة.

يُنهي المخرج محمد الخيبري تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "ننسى اللي كان"، المأخوذ عن قصة للكاتب عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه مسلسل "وتقابل حبيب" في الموسم الماضي، وحصوله على مجموعة من الجوائز في القاهرة، ما عزّز الثقة بالتجربة الفنية الجديدة.

تواصل ياسمين عبد العزيز التحليق خارج السرب التقليدي للدراما المصرية، وكأنها تختار لنفسها عالماً خاصاً ومحدداً، سواء على مستوى النص أو فريق العمل. يبدو هذا واضحاً في تمسّكها بالتعاون مع الكاتب عمرو محمود ياسين، الذي بات يكتب أعماله وهو يضع عبد العزيز في صدارة خياراته، نتيجة تفاهم واضح بينهما على مستوى الفكرة والسيناريو والنتائج المتوقعة، التي غالباً ما تصبّ في مصلحة العمل، وياسمين عبد العزيز خصوصاً.

في المقابل، لم توفّر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي تناول سيرة ياسمين عبد العزيز الشخصية، إذ تصاعد منسوب التداول والتكهنات بعد نجاح "وتقابل حبيب"، خصوصاً حول علاقتها بطليقها الممثل أحمد العوضي.

يعود الممثل فارس الحلو بعد غياب عشرة أعوام (زكريا عبد الكافي/ فرانس برس)
سينما ودراما
التحديثات الحية

الدراما السورية في رمضان... موسم عودة الوجوه الغائبة

وتحولت النقاشات إلى سجالات حادّة وتصريحات متبادلة، رافقتها تحليلات وتأويلات وصلت إلى حدّ الحديث عن تضامن مجموعة من صديقات عبد العزيز ضد طليقها، من بينهن رضوى الشربيني. في المقابل، حاول العوضي الترفّع عن كل ما يُثار، مؤكداً انشغاله بأعماله الفنية، ومواصلة تصوير مسلسله الرمضاني المقبل "علي كلاي" من إخراج محمد عبد السلام.

شكّل طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حالة لافتة لدى المتابعين، ولا سيما بعد أن ارتبط زواجهما بشراكة فنية امتدت إلى ثلاثة مسلسلات عُرضت في مواسم رمضانية متتالية، إلّا أن الانفصال فتح الباب أمام توترات واضحة، كان أخطرها تداول صور مزوّرة نُسبت إلى عبد العزيز، ما دفعها إلى التقدّم بشكوى رسمية ودعوى قضائية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بصور اعتبرتها مسيئة.

يروي مسلسل "ننسى اللي كان" حكاية امرأة نافذة تتعرض لحروب شرسة يشنّها منافسوها في عالم المال والأعمال، تصل في ذروتها إلى محاولات للتخلص منها جسدياً. ليست هذه المرة الأولى التي تتقاسم فيها ياسمين عبد العزيز البطولة مع كريم فهمي، إذ سبق أن شكّلا ثنائياً ناجحاً نال ثقة الجمهور، بدءاً من مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020، مروراً بـ"وتقابل حبيب" عام 2025، وصولاً إلى العمل الجديد الذي يراهن على الكيمياء بين النجمَين.

تورّط صنّاع مسلسل "عاليا" في إشكال قانوني مع غادة عبد الرازق (صفحة الفنانة على فيسبوك)
سينما ودراما
التحديثات الحية

الدراما المصرية... مشاريع معلقة في توقيت حرج

يُظهر الإعلان الترويجي للمسلسل ملامح مألوفة من أعمال عبد العزيز السابقة، القائمة على ثنائية الخير والشر، والضحية والجلاد، وهي ثيمة تلازم معظم تجاربها الدرامية، وتبدو مستمرة نظراً إلى ما تحققه من جماهيرية ومردود جماهيري واسع في العالم العربي. ومن المقرر عرض المسلسل على أربع محطات تلفزيونية، من بينها منصة شاهد وفضائية إم بي سي مصر.

يقضي فريق العمل أياماً قليلة في بيروت لإنهاء بعض مشاهد التصوير التي تفرضها طبيعة الأحداث والسياق الدرامي، على أن يعود لاحقاً إلى القاهرة لاستكمال عمليات المونتاج والتحضير النهائي لعرض الحلقات.

