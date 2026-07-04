نقّاد: "اعترافات 2" أفضل ألبومات مادونا منذ عقدين

- ألبوم مادونا الخامس عشر "اعترافات 2" يُعتبر عودة قوية إلى الموسيقى الراقصة، حيث أشاد النقاد به كأفضل أعمالها منذ عقدين، ويضم 16 أغنية تمتد لـ64 دقيقة، بالتعاون مع المنتج البريطاني ستيوارت برايس وآخرين. - الألبوم يتنوع بين أنماط البوب والفولك والريغي، ويشمل تعاونات مع فنانين مثل مارتن غاريكس وستروماي، ويبرز دويتو "Bring Your Love" مع سابرينا كاربنتر. - رافق الألبوم فيلم موسيقي قصير وحملة ترويجية واسعة، ومن المقرر أن تشارك مادونا في عرض نهائي كأس العالم مع شاكيرا وفرقة "بي تي إس".

أشاد النقّاد بألبوم المغنية الأميركية مادونا الخامس عشر "اعترافات 2" (Confessions II) الذي طرحته الجمعة، ووُصف بأنه أفضل أعمالها منذ عقدين، في عودة إلى الموسيقى الراقصة التي صنعت جزءاً كبيراً من مسيرتها الفنية. ويضم الألبوم، الصادر عن شركة وارنر ريكوردز 16 أغنية تمتد لنحو 64 دقيقة، وهو تكملة لألبوم "اعترافات على حلبة رقص" (Confessions on a Dance Floor) الصادر عام 2005.

وشهد العمل تجدد التعاون بين مادونا (67 عاماً) والمنتج البريطاني ستيوارت برايس الذي شارك في إنتاج وكتابة الألبوم السابق، إلى جانب منتجين آخرين، بينهم مارتن غاريكس وسيركوت وأندرو وات.

ووصف عدد من النقاد الألبوم بأنه أقوى إصدارات مادونا منذ سنوات، بعد استقبال فاتر لألبومَيها السابقَين Rebel Heart وMadame X. وكتبت مجلة رولينغ ستون أن الألبوم يقدم "64 دقيقة من الإيقاعات المتواصلة التي تتدفق مثل مجموعة منسقة من موسيقى النوادي الليلية"، فيما أشارت صحيفة "ذا غارديان" إلى أنه على الرغم من عدم تفوقه على ألبوم 2005، فإنه يبقى أفضل ما قدمته مادونا منذ ذلك الحين.

ولا يقتصر الألبوم على موسيقى الرقص، بل يتنقل بين أنماط البوب والفولك، ويضم لمسات من الريغي في أغنية بمشاركة المغني الكولومبي فيد، إضافة إلى تعاونات مع منسق الأغاني الهولندي مارتن غاريكس، والفنان البلجيكي ستروماي، ولولا ليون ابنة مادونا. ويبرز أيضاً دويتو Bring Your Love مع المغنية الأميركية سابرينا كاربنتر، والذي سبق أن قدمتاه على مسرح مهرجان كوتشيلا في إبريل/نيسان الماضي، وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورافق إطلاق الألبوم فيلم موسيقي قصير من إخراج الثنائي تورسو، إلى جانب حملة ترويجية واسعة شملت حفلاً مفاجئاً في تايمز سكوير في مدينة نيويورك مع بداية يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن تشارك مادونا في عرض ما بين الشوطَين لنهائي كأس العالم لكرة القدم في 19 يوليو/تموز، إلى جانب شاكيرا وفرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية. وقال الكاتب الفرنسي بونوا كليرك، الذي يصدر في أكتوبر/تشرين الأول كتاباً يحلل أعمال مادونا، إنها اعتمدت هذه المرة "خطة ترويجية متكاملة لا تترك شيئاً للصدفة"، في إشارة إلى الاستراتيجية التي رافقت عودتها بأول ألبوم استديو منذ Madame X.