نقل المغني بي ديدي إلى سجن فيدرالي لتمضية عقوبة الحبس

نجوم وفن
مباشر
31 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 18:48 (توقيت القدس)
شون كومز (بي ديدي) في حفل بيلبورد، 15 مايو 2022 (Getty)
المغني الأميركي بي ديدي في حفل "بيلبورد"، 15 مايو 2022 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نُقل نجم الهيب هوب شون كومز، المعروف بـ"بي ديدي"، إلى سجن في نيوجيرسي لقضاء عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين بتهمة جرائم مرتبطة بالدعارة، بعد إدانته بنقل أشخاص عبر حدود الولاية لأغراض الدعارة.
- يُحتجز كومز في سجن فورت ديكس، المعروف ببرامج علاج الإدمان، حيث سيبقى حتى مايو 2028، وقد أرفق الحكم بغرامة نصف مليون دولار.
- أعرب كومز عن ندمه واعتذر لعائلته وضحاياه، واصفاً سلوكه بالمقزز والمخزي، واستأنف قرار إدانته والحكم الصادر بحقه.

نُقل نجم الهيب هوب الأميركي شون كومز المعروف باسم "بي ديدي" إلى سجن في نيوجيرسي لتمضية عقوبة بالسجن مدة أربع سنوات وشهرين بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالدعارة، وفق سجل فيدرالي صدر الجمعة.

ويُحتجز كومز في سجن فورت ديكس الخاضع لحراسة محدودة على مسافة 130 كيلومتراً إلى الجنوب من نيويورك، وهي منشأة معروفة أيضاً ببرامج علاج الإدمان. وكان محاموه قد طلبوا نقله إلى السجن حيث من المقرر أن يبقى حتى 8 مايو/أيار 2028، وفق مكتب السجون الفيدرالي.

وأُوقف النجم الموسيقي في سبتمبر/ أيلول 2024، وأدين في يوليو/ تموز الماضي بتهمتين مرتبطتين بنقل أشخاص عبر حدود الولاية لأغراض الدعارة. لكن هيئة محلفين برّأته من أخطر تهمتين وُجّهتا إليه، وهما الاتجار بالجنس والابتزاز.

أثناء التحضير للمعرض (ناس من نيويورك، فيسبوك)
حول العالم
التحديثات الحية

ناس من نيويورك: أعين تحدّق من تحت بوابات العبور

وقال القاضي أرون سوبرامانيان، الذي ترأس المحاكمة، إن الجرائم تمثل "مخالفات خطرة ألحقت ضرراً لا يعوض بامرأتين"، وإن "آثارها متواصلة حتى اليوم"، مضيفاً أن المحكمة لا تملك أي تأكيد بأن هذه الجرائم لن تتكرر في حال الإفراج عن ديدي. كما أرفق الحكم بغرامة قدرها نصف مليون دولار.

وتوجّه كومز إلى المحكمة والدموع في عينيه، قبل أن يصدر القاضي الحكم الذي يأخذ في الاعتبار المدة التي أمضاها في سجن شهير في بروكلين، وقال إنه "يأسف بشدة" على أفعاله. كما اعتذر لعائلته ولضحاياه واصفاً سلوكه بأنه "مقزّز ومخز". وقد استأنف "بي ديدي" قرار إدانته والحكم الصادر بحقه.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
مقر الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في واشنطن 15 سبتمبر 2023 (Getty)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

"ناسا" ترد على كيم كارداشيان: "لقد ذهبنا إلى القمر"

مقر شركة يونيفرسال ميوزيك في كاليفورنيان 9 فبراير 2021 (فاليري ماكون/ فرانس برس)
التحديثات الحية
موسيقى
مباشر

"يونيفرسال" تبرم أول اتفاق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى

طاقم مهمة شنتشو-21 الفضائية خلال مؤتمر صحافي في الصين، 30 أكتوبر 25 (Getty)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

الصين ترسل أصغر رائد وأربعة فئران إلى الفضاء