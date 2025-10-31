نقل المغني بي ديدي إلى سجن فيدرالي لتمضية عقوبة الحبس

نُقل نجم الهيب هوب الأميركي شون كومز المعروف باسم "بي ديدي" إلى سجن في نيوجيرسي لتمضية عقوبة بالسجن مدة أربع سنوات وشهرين بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالدعارة، وفق سجل فيدرالي صدر الجمعة.

ويُحتجز كومز في سجن فورت ديكس الخاضع لحراسة محدودة على مسافة 130 كيلومتراً إلى الجنوب من نيويورك، وهي منشأة معروفة أيضاً ببرامج علاج الإدمان. وكان محاموه قد طلبوا نقله إلى السجن حيث من المقرر أن يبقى حتى 8 مايو/أيار 2028، وفق مكتب السجون الفيدرالي.

وأُوقف النجم الموسيقي في سبتمبر/ أيلول 2024، وأدين في يوليو/ تموز الماضي بتهمتين مرتبطتين بنقل أشخاص عبر حدود الولاية لأغراض الدعارة. لكن هيئة محلفين برّأته من أخطر تهمتين وُجّهتا إليه، وهما الاتجار بالجنس والابتزاز.

وقال القاضي أرون سوبرامانيان، الذي ترأس المحاكمة، إن الجرائم تمثل "مخالفات خطرة ألحقت ضرراً لا يعوض بامرأتين"، وإن "آثارها متواصلة حتى اليوم"، مضيفاً أن المحكمة لا تملك أي تأكيد بأن هذه الجرائم لن تتكرر في حال الإفراج عن ديدي. كما أرفق الحكم بغرامة قدرها نصف مليون دولار.

وتوجّه كومز إلى المحكمة والدموع في عينيه، قبل أن يصدر القاضي الحكم الذي يأخذ في الاعتبار المدة التي أمضاها في سجن شهير في بروكلين، وقال إنه "يأسف بشدة" على أفعاله. كما اعتذر لعائلته ولضحاياه واصفاً سلوكه بأنه "مقزّز ومخز". وقد استأنف "بي ديدي" قرار إدانته والحكم الصادر بحقه.

(فرانس برس)