نقد أميركي لـ"واحدة من مليون": تأمّل وفهم أعمق

"واحدة من مليون" (2026)، لعتاب عزام وجاك ماكينيس، المعروض في الدورة الـ42 (22 يناير/ كانون الثاني - 1 فبراير/ شباط 2026) لمهرجان ساندنس السينمائي، يُصوّر ويروي، في عشرة أعوام، رحلة ملحمية لإسراء، من سورية إلى ألمانيا، التي تواجه مع عائلتها ويلات الحرب والمنفى، وآلام الفراق في أرض غريبة. كما يُسلّط الضوء على تعقيدات تجربة اللجوء.

في الفيلم، مزيج من الحساسية والدقة في تصوير حياة إسراء وأحبائها، ومُتابعة رحلتهم في الزمن والحدود والظروف المُتغيّرة. يُشير كاتالوغ المهرجان إلى أن المخرجَين "يُدركان تماماً حجم الثقة والشرف اللذين يُصاحبان مشروعاً طويل الأمد: مُشاهدة تجارب عائلة صامدة وتحدياتها وأفراحها بشكل لافت للانتباه".

الصحافية شيري ليندن تكتب (هوليوود ريبورتر، 23/ 1/ 2026): "هناك تأثير خاص في مشاهدة الأطفال وهم يكبرون على الشاشة، عبر اللغة المكثّفة للسينما، إنْ في فصول متقطّعة على مدى عقود، كما في سلسلة الأفلام الوثائقية الرائدة "Up" لمايكل أبتِدْ (مخرج ثمانية أفلام منها بين عامي 1970 و2019، علماً أن أول فيلم في السلسلة، لبول ألموند، مُنجز عام 1964 ـ المحرّر)، أو في الإطار الدرامي لفيلم روائي طويل، كما في "Boyhood "، لريتشارد لينكليتر (إنتاج 2014)". تُضيف أن عزام وماكينيس "يُنجزان وثائقياً يمكن تسميته بـ Girlhood".

تصف ليندن إسراء بالقول إنها "فتاة نابضة بالحياة وحساسة"، يتتبعها الفيلم في العقد التالي (على عام 2015، عند لقاء المخرِجَين بها في إزمير ـ المحرّر). تكتب: "بعيداً من الصعوبات المُعتادة للنمو، ومباهج المراهقة وتفاعلاتها مع الكبار، تتناول قصة إسراء تداعيات الحرب (في سورية)، وتجربة المنفى، ولغز الهوية الثقافية باعتبارها شيئاً ثابتاً ومتغيّراً في آن واحد". بالنسبة إليها، الفيلم "خلاصة سنوات التكوين في حياة إسراء، ونقاط التحوّل في حياة عائلتها"، كما أنه "شديد الخصوصية وعالمي في الوقت نفسه".

أما آلان هانتر فيكتب (سكرين دايلي، 25/ 1/ 2026) أن "الواقع المرير والحلو، لكون المرء غريباً في أرض أجنبية، يُنتج فيلماً إنسانياً مُعقّداً وعميقاً، يُتوقّع أن يجد صدى إيجابياً في المهرجانات وخارجها". ويرى أن الكاميرا "أداة اعتراف"، إذ "بينما تُصوَّر الشخصيات على خلفية سوداء، تتبادل مشاعر ومخاوف، يعجز أصحابها غالباً عن البوح بها لأحبائهم، يندمج المخرجان بعمق مع العائلة"، معتبراً أنّ "لحظات التأمّل الهادئة هذه ستُعطينا فهماً أعمق لما يجري في حياة (أفرادها)".

في "فارايتي" (24/ 1/ 2026)، يبدأ غي لودج مقالته بالقول إنه "عندما لا تعيش سوى عقد من الزمن، يبدو العقد التالي أمامك كأنه دهر. أما بالنسبة إلى كبار السن الذين يربّونك، فيمرّ كلمح البصر". يذكر أن المخرِجَين يحافظان على المنظورَين هذين، "برصدهما التغيرات الهائلة والسريعة بشكل مربك في حياة لاجئة سورية شابة، منفصلة عن ماضيها، وغير متأكدة من مستقبلها، وفي الحاضر، تكبر بشكل أسرع مما يستطيع والداها غير المستقرّين استيعابه".