أثار مشهد الخمار الأسود في حلقة من الموسم الثالث من المسلسل المغربي "بنات لالة منانة"، الذي يُعرض على شاشة القناة الثانية في رمضان 2026، نقاشاً حاداً في مواقع التواصل الاجتماعي. وعادت الآراء لتنقسم، كما كانت في المغرب دائماً، بين وصف المشهد بالإساءة للحجاب وربطه بالإرهاب، وبين وصف الخمار الأسود بالدخيل على الثقافة المغربية.

و"بنات لالة منانة" دراما مغربية تدور أحداثها في مدينة شفشاون شمالي المملكة، حيث تعود في موسم ثالث حول البنات وقد صِرن أمهات، يعملن في فرقة أناشيد ويواجهن التحديات رفقة أبنائهن، بينما تكافح الأم "منّانة" لترميم منزل الأسرة. العمل من ﺇﺧﺮاﺝ شوقي العوفير، وبطولة سامية أقريو، ونورا الصقلي، والسعدية لديب، والسعدية أزكون.

وفي مشهد من "بنات لالة منانة" تظهر بطلتان (أقريو والصقلي) وهما تطلبان من ابنة إحداهما أن تخلع الخمار الأسود وترتدي الجلباب أو الحايك المغربيين. الابنة هربت من تنظيم متطرّف في سورية وعادت وهي ترتدي الخمار الأسود، وقد انتقدت البطلتان هذا اللباس وتساءلت إحداهما هل هي "من الإنس أم من الجن"، مطالبةً إياها باستبداله بملابس مغربية.

واستقبلت مواقع التواصل مشهد "بنات لالة منانة" بمشاعر متباينة، بين منتقد للمشهد ومؤيّد له. كتب معلّق واصفاً المشهد بأنه "يسيء للإسلام"، وصُنّاعَ العمل بأنهم يعملون على "تمرير رسائل خطيرة تمس بقيم المجتمع المغربي"، متسائلاً "من هي الجهة الممولة؟ ومن يقف خلف هذا المسلسل؟". وأيّدته صفحة كتبت مهاجِمة صنّاع العمل بدورها واصفةً إياهم بـ"قنوات ومسلسلات لإفساد المجتمع وتعرية المرأة. 90% من نساء المغرب محجبات، ومع ذلك يضعون دائماً الأقلية غير المحجبة في المسلسلات ليقدموا صورةً نمطيةً خاطئة، على أساس أن نزع الحجاب هو تحضّر وحرية".

في المقابل وصف حساب في "إكس" المشهد بأنه "رسائل بنات لالة منانة للمتطرفين الذين يحاولون فرض لباس غريب على نساء المغرب". وفضّلت معلّقة في "فيسبوك" عدم إخراج المشهد من سياقه الدرامي، إذ بحسبها "هي قالت لها أن تزيل الخمار المثير للشبهة، لأن زوجها في خلية إرهابية، حتى لا يشكوا فيها"، و"حتى لا توقفها الشرطة". هذا بينما دافعت معلّقة على المسلسل ككل متسائلةً: "ما به "بنات لالة منانة"؟ مسلسل جميل منذ الموسم الأول، ويتطرّق إلى مواضيع اجتماعية، على الأقل فيه طابع مغربي ولهجة جميلة مع القليل من الكوميديا، وحتى الحوار غني بمصطلحات أصيلة".