نقابة الممثلين في مصر تعلن قائمة مرشحيها لجوائز الدولة التقديرية

- رشحت نقابة المهن التمثيلية في مصر الممثل محمد صبحي لجائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2026، تقديراً لعطائه المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، وسط شائعات عن وفاته نُفيت لاحقاً، مع توجيه الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الصحية له. - تضمنت الترشيحات وزير الثقافة السابق فاروق حسني لجائزة النيل، ومهندس الديكور محمود صبري لجائزة الدولة للتفوق في الفنون، تقديراً لإسهاماتهما في الثقافة والفنون المصرية. - في فئة المبدعين العرب، تم ترشيح الفنان السوري غسان مسعود، تقديراً لمساهمته في تعزيز الحوار الثقافي والفني بين مصر والعالم العربي.

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر قائمة مرشحيها الرسمية للحصول على جوائز الدولة التقديرية للعام 2026، والتي تمنح لأشخاص أثروا الحياة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي. ورشّحت النقابة الممثل محمد صبحي لجائزة الدولة التقديرية في الفنون، تقديراً لعطائه الممتد على مدار عقود من الإبداع المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، وإسهاماته في تطوير الوعي الفني والمجتمعي، بحسب بيانٍ صدر مساء أمس الأربعاء.

ويأتي هذا الترشيح بالتزامن مع دخول صبحي المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة، وانتشار شائعات عن وفاته، جرى نفيها لاحقاً. وأكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن صبحي يوجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بتوفير الرعاية الكاملة له وتقديم كل أشكال الدعم الطبي اللازم.

وشملت قائمة المرشحين وزير الثقافة السابق فاروق حسني لجائزة النيل، تقديراً لمسيرته وإسهاماته الكبيرة في دعم الحركة التشكيلية والثقافة المصرية. إضافةً إلى مهندس الديكور محمود صبري لجائزة الدولة للتفوق في الفنون، لما قدّمه من بصمة مميزة في تصميم المناظر المسرحية والسينمائية التي شكلت جزءًا من ذاكرة الفن المصري.

أما في فئة المبدعين العرب، فاختارت نقابة المهن التمثيلية الفنان السوري غسان مسعود تقديراً لمسيرته الفنية الراقية ومساهمته في تعزيز الحوار الثقافي والفني بين مصر والعالم العربي. وأكّدت النقابة أن هذه الترشيحات تعبر عن تقديرها لقامات فنية أسهمت في تشكيل وجدان الجمهور وترسيخ قيمة الفن قوةً ناعمةً لمصر والعرب.