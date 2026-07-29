نقابة الكتاب الأميركية تقاطع مهرجاناً بسبب أفلام الذكاء الاصطناعي

- انسحبت نقابة الكتّاب الأميركية من مهرجان أوربان وورلد السينمائي احتجاجاً على استحداث قسم للأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس الجدل المتزايد حول التكنولوجيا في صناعة السينما. - تأسس مهرجان أوربان وورلد عام 1997 كمنصة لعرض أفلام المخرجين السود والمتنوعين ثقافياً، وأعلن مؤسسه ستايسي سبايكس عن قسم "إيه آي سايدبار" لعرض الأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي. - النقابة تقود حملة "الذكاء الاصطناعي يحتاج البشر" لحماية حقوق العاملين وضمان الشفافية، بينما يثير عرض الأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي انقساماً بين مهرجانات السينما العالمية.

انسحبت نقابة الكتّاب الأميركية من مهرجان أوربان وورلد السينمائي في نيويورك وأوقفت دعمها له، احتجاجاً على استحداثه قسماً خاصاً بالأفلام المنتجة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تعكس الجدل المتصاعد حول استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة السينما، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء.

وقال مؤسس المهرجان، ستايسي سبايكس، في رسالة وجّهها إلى العاملين والداعمين إن النقابة قرّرت سحب رعايتها ومشاركتها في نسخة هذا العام من المهرجان، معبّراً عن "خيبة أمل عميقة"، بعد أن كانت النقابة طوال العقد الماضي "أحد أكثر شركاء أوربان وورلد قيمة". ولم يكشف المهرجان عن الخسارة المالية الناجمة عن انسحاب النقابة، علماً أن دورة العام الماضي حظيت برعاية نقابة المخرجين الأميركية وشركات كبرى منها "نتفليكس" و"وارنر براذرز" و"إيتش بي أو".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المخاوف الرئيسية التي تثيرها نقابة الكتاب الأميركية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما؟ كيف تختلف استجابات المهرجانات السينمائية الأخرى تجاه الأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بمهرجان أوربان وورلد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من جهتها، لم تصدر النقابة تعليقاً فورياً على القرار، لكنها تعد من أبرز الجهات المناهضة للتوسّع غير المنظم في استخدام الذكاء الاصطناعي في هوليوود، كما تقود حملة "الذكاء الاصطناعي يحتاج البشر" للمطالبة بحماية حقوق العاملين وضمان الشفافية في استخدام هذه التكنولوجيا.

ويعد مهرجان أوربان وورلد الذي تأسّس عام 1997 أحد أبرز المنصات لعرض أفلام المخرجين السود والمنتمين إلى خلفيات ثقافية متنوعة، واستضاف في دوراته السابقة مخرجين بارزين مثل رايان كوغلر وآفا دوفيرناي وكورد جيفرسون.

وكان سبايكس قد أعلن الشهر الماضي عن تأسيس قسم جديد في المهرجان يحمل اسم "إيه آي سايدبار" لعرض الأفلام التي يستخدم مخرجوها الذكاء الاصطناعي في إنتاجها. وكتب سبايكس: "بدلاً من تجاهل تلك المشاريع أو إقحامها في فئات لم تُصمم أصلاً لتقييمها، رأينا أن النهج الأكثر شفافية ومسؤولية يتمثل في خلق مساحة مخصصة تتيح عرضها ومناقشتها وتقييمها جنباً إلى جنب مع أعمال مماثلة".

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وأضاف: "نحن ندرك الأسباب التي جعلت الذكاء الاصطناعي واحداً من أكثر القضايا إثارة للجدل في أوساط المجتمع الإبداعي، إذ تستحق المسائل المتعلقة بحقوق التأليف، والتعويضات، والموافقة، والتوظيف، والملكية الإبداعية، ومستقبل العمل الإبداعي، نقاشاً جاداً".

ولا يزال عرض الأفلام المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي يثير انقساماً واسعاً بين مهرجانات السينما العالمية، بحسب "نيويورك تايمز"، ففي حين اختار مهرجان كان حظر عرض الأفلام التي تعتمد على هذه التقنيات، اختار منظمو مهرجان تريبيكا مؤخراً عرض فيلم أنتج بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي ضمن برنامجه الرسمي.