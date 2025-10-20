نقابة الفنانين السوريين: محاولات للإصلاح

في خطوة وُصفت بأنها إصلاحية وتصحيحية لمسار نقابة الفنانين السوريين أعلنت النقابة أخيراً ضمّ مجموعة من الفنانين السوريين الذين كانوا على مدى سنوات غير قادرين على الانتساب إليها، وذلك بعد خضوعهم لفحوصات القبول الكتابية والشفوية. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة قرارات سابقة وُصفت بالمجحفة، من أبرزها شرط العمر وضرورة حيازة شهادة البكالوريا، بغضّ النظر عن الخبرة الفنية أو المشوار المهني الطويل.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية، وجاءت بعد سلسلة من التسهيلات والإجراءات الجديدة التي أقرّتها النقابة برئاسة الفنان مازن الناطور، الذي تولّى المنصب في فترة انتقالية حساسة تمرّ بها سورية.

ولم تقتصر قرارات النقابة الجديدة على الممثلين فحسب، بل شملت أيضاً فئات فنية أخرى لطالما كانت مهمّشة في السابق، منها المخرجون ومساعدو الإخراج وكتّاب السيناريو، في محاولة لاحتضان جميع العاملين في الوسط الفني، على اعتبار أن الإبداع لا يتجزأ، وأن العمل الفني منظومة متكاملة لا يمكن اختزالها بالممثلين وحدهم، خصوصاً في ظلّ غياب نقابات مستقلة للموسيقيين أو الكتّاب أو المخرجين في سورية حتى الآن.

ومن أبرز الأسماء التي انضمت حديثاً إلى النقابة بعد سنوات من الإقصاء أو الانتظار، الفنانة كاريس بشار التي لم تُقبَل عضويتها في عهد زهير رمضان بسبب تجاوزها شرط العمر، وفق تصريحه، والمغني ناصيف زيتون الذي يُعدّ من أبرز الأصوات السورية في العقد الأخير، والمخرج المثنى صبح الذي ترك بصمات مهمة في الدراما السورية، والمخرج يزن شربتجي، إضافة إلى الفنانين طلال مارديني، وروعة السعدي، وربى السعدي، وغيرها من الأسماء التي أسهمت على مدى سنوات في تطوير المشهد الفني السوري.

انضمام هذه الأسماء شكّل مؤشراً على تحوّل إيجابي في طريقة تعامل النقابة مع الفنانين، واعترافاً متأخراً بأهمية الخبرة والإنجاز على حساب الجمود والبيروقراطية.

لكن هذا الانفتاح لم يأتِ من فراغ، فالنقابة عانت لعقود من الجمود الإداري والقرارات غير الواقعية التي دفعت كثيرين من الفنانين السوريين إلى الابتعاد عنها أو العمل خارج إطارها. وجدت النقابة نفسها اليوم بحاجة ماسة لإجراء تغييرات جذرية، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد ومحاولات تجديد القوانين في "سورية الجديدة".

فعلى مدى سنوات، وخصوصاً خلال فترة إدارة زهير رمضان ومن بعده محسن غازي، اتُّهمت النقابة بأنها تحوّلت إلى أداة ضبط أكثر من كونها مؤسسة داعمة للفن والفنانين، إذ أُصدرت قرارات زادت من تعقيد الأمور بدلاً من تسهيلها، وابتعدت النقابة عن مهمتها الأساسية المتمثلة برعاية الفن والدفاع عن المبدعين.

ولم يكن الجمود الإداري وحده المشكلة، بل كان التسييس أحد أبرز مظاهر الخلل داخل النقابة. فخلال فترات سابقة، اتُّهمت إدارات متعاقبة بفصل أو معاقبة فنانين على خلفية مواقفهم السياسية لا المهنية.

وشهدت سنوات إدارة زهير رمضان عمليات فصل بحق عدد من الفنانين المعارضين للنظام السوري بحجة عدم تسديد الاشتراكات السنوية، فيما يتكرر المشهد اليوم بصورة معكوسة، إذ فصل النقيب الحالي مازن الناطور الفنانة سلاف فواخرجي بسبب مواقفها الداعمة للنظام السابق، مستنداً في قراره إلى الإعلان الدستوري.

ورغم أن قرارات الناطور الأخيرة تشير إلى نية واضحة في التغيير وتخفيف القيود السابقة، إلا أن النقابة لا تزال تحمل في داخلها بذور الانقسام السياسي.