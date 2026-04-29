- انتقدت نقابة الصحافيين في طهران استمرار قطع الإنترنت، مؤكدةً أن الوصول إلى إنترنت حرّ وذي جودة هو حقّ عام يجب على الحكومات توفيره للجميع، مشيرةً إلى الأضرار الكبيرة التي تلحقها هذه السياسة بوسائل الإعلام والاقتصاد. - أشارت النقابة إلى أن تخصيص الإنترنت لفئات محددة تحت مسميات مثل "الإنترنت الأبيض" يتعارض مع الحقوق القانونية للمواطنين ويعتبر غير أخلاقي، داعيةً الحكومة إلى التراجع عن هذه السياسة. - دعت النقابة الحكومة إلى توفير الإنترنت بشكل عادل ومتساوٍ لجميع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، مؤكدةً أن الإنترنت الحرّ هو أداة أساسية لعمل الإعلام.

أصدرت نقابة الصحافيين في محافظة طهران، اليوم الأربعاء، بياناً انتقدت فيه استمرار قطع الإنترنت منذ أكثر من شهرين. وأكدت أنّ "الوصول إلى إنترنت حرّ، ذي جودة ومتاح للجميع، ليس أمراً ترفيهياً أو كمالياً، بل هو حقّ عام تقع على عاتق الحكومات مسؤولية توفير شروط الوصول إليه للمواطنين كافة". وأضافت أن "الناس حُرموا هذا الحقّ مراراً وفي ظروف مختلفة خلال السنوات الماضية".

وأوضحت نقابة الصحافيين أنّ الركيزة الأساسية لعمل الإعلام تقوم على التداول الحرّ والشفاف للمعلومات، معتبرةً أنّ "الوعي والمعرفة ضرورة لنموّ المجتمعات وتقدّمها". وأشارت إلى أنّها شدّدت مراراً في بياناتها السابقة على أنّ سياسة قطع الإنترنت المتكررة، إضافة إلى ما تُلحقه من أضرار كبيرة بالأعمال التجارية وبالاتصالات الضرورية للمواطنين، تترك أيضاً آثاراً مدمّرة على عمل وسائل الإعلام وعلى الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية.

وتشهد إيران قطع الإنترنت الدولي منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير/ شباط الماضي، غير أن شركات الاتصالات الإيرانية باتت تخصص الخدمة لفئات في المجتمع، مثل أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والصحافيين وغيرهم؛ وهو ما بات، وفق منتقدين، امتيازاً يُمنح لفئات محددة تحت مسمّيات مثل "الإنترنت الأبيض" أو "الإنترنت المستقر" أو "إنترنت برو"، في ما يُعرف شعبياً بـ"الإنترنت الطبقي".

وأضافت نقابة الصحافيين في طهران أنّ السياسات المستحدثة المتعلقة بما يُعرف بـ"الإنترنت الخاص" لا تعالج المشكلات الناجمة عن اضطرابات الإنترنت، بل قد تؤدي إلى ظهور مشكلات اجتماعية جديدة. واعتبرت أنّ "تخصيص حقّ عام للمواطنين ووسائل الإعلام وبيعه بأسعار أعلى لفئات محددة من المشترين يتعارض مع الحقوق القانونية للمواطنين"، ويُعدّ "أمراً غير أخلاقي"، داعيةً إلى إخراج هذه السياسة من جدول أعمال الحكومة.

وأكدت النقابة أنّ رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، الذي أعلن خلال حملته الانتخابية أنّه سيقف في وجه حجب الإنترنت، ينبغي ألّا يكون في حكومته الحالية مسؤولاً عن فترات طويلة من قطع الإنترنت، أو عن بيع حقّ قانوني للمواطنين بأسعار أعلى لفئات خاصة، وهو ما من شأنه أن يفاقم مظاهر عدم المساواة الواضحة. وفي ختام البيان، شددت النقابة الإيرانية مجدداً على أنّ "الإنترنت الحرّ يُعدّ أداة أساسية لعمل الصحافيين ووسائل الإعلام"، مطالبةً الحكومة بـ"إتاحة هذه الإمكانية بصورة عادلة ومتساوية لجميع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، لا لفئة محددة فقط".