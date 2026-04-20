نقابة الصحافيين اليمنيين تطالب بالمحاسبة في واقعتي اعتداء واحتجاز

- دعت نقابة الصحافيين اليمنيين في تعز إلى تحقيق فوري في انتهاكات ضد الصحافيين بلال المريري ومحمد أمين، مطالبة بمحاسبة المتورطين ومنع تكرارها. - تعرض المريري لتهجم من مسؤول حكومي أثناء أداء مهمة صحافية، بينما احتُجز أمين لساعات من قبل أجهزة أمنية بسبب فعالية مرخصة، ووصفت النقابة هذه الإجراءات بالتعسفية. - أكدت النقابة على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرية الصحافة في تعز، التي تواجه تحديات مستمرة بسبب النزاع وتداخل الصلاحيات.

دعت نقابة الصحافيين اليمنيين في مدينة تعز، الأحد، السلطة المحلية إلى فتح تحقيق فوري في واقعتين قالت إنهما تمثلان انتهاكات طاولت صحافيين أثناء أداء مهامهم، مطالبة بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات. وقالت النقابة، في بيان، إنها تلقت بلاغين منفصلين من الصحافيين بلال المريري ومحمد أمين، أفادا فيهما بتعرضهما لانتهاكات من قبل مسؤول حكومي وأجهزة أمنية، يُفترض أن تضطلع بدور حماية الصحافيين وتسهيل عملهم، لا مضايقتهم أو ترهيبهم.

وبحسب البيان، تعرّض المريري لتهجم ومحاولة اعتداء من قبل مدير عام الشؤون المالية في ديوان محافظة تعز، برفقة أحد مرافقيه، أثناء وجوده في مكتب مديرة مدرسة نعمة رسام الحكومية لتنفيذ مهمة صحافية. وأضافت النقابة أن المسؤول تجاوز صلاحياته الإدارية، وحاول إظهار نفوذ غير قانوني لتبرير سلوكه.

وفي واقعة أخرى، أفاد الصحافي محمد أمين بتعرضه للاحتجاز لساعات من قبل أجهزة أمنية في تعز، قبل الإفراج عنه، على خلفية تنظيمه فعالية ميدانية مرخّصة ضمن ملتقى العاملين في التراث، أُقيمت في المتحف الوطني بالمحافظة، ووصفت النقابة الإجراء بأنه "تعسفي وغير مبرر".

ودانت النقابة ما اعتبرته محاولات لتقليص هامش الحريات في المدينة، داعية السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم تكريس ما سمّته "منطق الشخصنة"، لما لذلك من إساءة لسمعة المحافظة وتقويض لبيئة العمل الصحافي.

وتشهد مدينة تعز، التي تُعد من أبرز مراكز النشاط الإعلامي في اليمن، تحديات متواصلة تتعلق بحرية الصحافة وسلامة الصحافيين، في ظل استمرار النزاع وتداخل الصلاحيات بين الجهات الرسمية والأمنية، وهو ما ينعكس سلباً على قدرة الصحافيين على أداء مهامهم بحرية وأمان.