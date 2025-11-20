- أدانت نقابة الصحافيين اليمنيين خطاب التحريض الذي نشره البرلماني عبد الله العديني ضد المذيعة عهد ياسين، واعتبرته تهديداً مباشراً للصحافيات، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التحريض الممنهج ضد الإعلاميين. - أشارت النقابة إلى تعرض الصحافيات لهجمات متكررة، محملةً الجهات المختصة مسؤولية أي أذى قد ينجم عن هذا الخطاب، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن التحريض والتشهير. - دعت النقابة السلطات المحلية في تعز إلى الكف عن استخدام الأجهزة الأمنية في قضايا النشر، مؤكدةً أن اللجوء إلى القضاء هو المسار الصحيح لحل الخلافات الصحافية.

دانت نقابة الصحافيين اليمنيين، اليوم الخميس، ما نشره عضو مجلس النواب الشيخ عبد الله العديني على صفحته في "فيسبوك" ضد المذيعة في قناة الجمهورية عهد ياسين. ووصفت النقابة مضمون المنشور بأنه "تعريض مسيء وتحريض صريح على الكراهية". وكان البرلماني العديني قد كتب على "فيسبوك" أنه رأى في صفحة قناة الجمهورية "مشهداً صادماً" بحسبه "لامرأة كاشفة الرأس والساقين والذراعين"، وأن هذا المنظر "يغضب الله ولا يرضاه الإسلام، ولا يقبل به الشعب اليمني المحافظ"، واصفاً إياه بأنه "من خطوات الشيطان".

وقالت النقابة في بيان إنها تدين "هذا الخطاب التحريضي الذي يستهدف الصحافيات والإعلاميين"، مطالِبةً "الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لما يصدر عن العديني من تحريض ممنهج ضد الصحافيين والنشطاء تحت غطاء ديني، بما يدفع نحو التحريض المجتمعي ضدهم". وأكد بيان النقابة أن المنشور حول عهد ياسين "يمثل تهديداً مباشراً للصحافيات ولحقّهن في ممارسة عملهن بحرية وأمان، ويعكس التدهور الخطير في البيئة الإعلامية في اليمن التي يعمل فيها الصحافيون تحت ظروف قمعية ومخاطر متصاعدة".

وأشار البيان إلى أن "الصحافيات والعاملات في القنوات التلفزيونية تعرضن لهجمات متكررة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تدينه النقابة بشدة، وترى فيه تحريضاً خطيراً على الصحافيات يستوجب محاسبة كل من يقف وراءه، ووقف حملات الاستهداف القائمة على التحريض والتشهير". وحمَّلت النقابة الجهات المختصة مسؤولية "ما قد يترتب عن هذا الخطاب من أذى أو اعتداءات مستقبلية بحق الصحافيين والصحافيات".

وإلى جانب جدل عهد ياسين، دَعَت نقابة الصحافيين اليمنيين فرع تعز السلطات المحلية بالمحافظة إلى "الكف عن الزج بالأجهزة الأمنية العليا في قضايا نشر". وقالت النقابة، في بيان لها الخميس، إن فرعها بتعز تلقى بقلق بالغ بيان شبكة "يمن شباب" بشأن اللغة العدائية التي صدرت عن السلطة المحلية بالمحافظة على خلفية نشر تقرير تحليلي. واستغربت النقابة بيان السلطة المحلية بتعز، مؤكداً أن استدعاء الجهات الأمنية والاستخباراتية للتحقيق في الواقعة "يشكّل تطوراً خطيراً يهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير وإرهاب وسائل الإعلام".

وأعلنت نقابة الصحافيين تضامنها مع شبكة "يمن شباب" وطواقمها، داعيةً السلطة المحلية بتعز إلى "توفير مناخ آمن للعمل الصحافي، والكفّ الفوري عن الزجّ بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية العليا في قضايا نشر". وأكدت النقابة أن حق الرد واللجوء إلى القضاء هو المسار الصحيح للتعامل مع أي خلاف صحافي، وليس استغلال السلطة ضد حرية التعبير".