نقابة الصحافيين المصريين تمنح جائزتها لـ"شهداء الصحافة الفلسطينية"

منحت نقابة الصحافيين المصريين، مساء السبت، جائزة حرية الصحافة لعام 2025 إلى "شهداء الصحافة الفلسطينية" الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء ذلك خلال احتفالية جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025"، التي أُقيمت في مقر النقابة وسط القاهرة. وحضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونقيب الصحافيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، ورئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عمرو الليثي، إلى جانب رؤساء وممثلي صحف مصرية. كما حضر أعضاء لجنة نقابة الصحافيين الفلسطينيين في مصر، وصحافيون فلسطينيون مقيمون في القاهرة، وعائلات صحافيين فلسطينيين قُتلوا خلال الحرب.

وفي كلمة سبقت تقديم الجائزة، أوضح البلشي أنها "تُمنح لشهداء الصحافة الفلسطينية تقديراً لتضحياتهم المهنية والشخصية في سبيل نقل الحقيقة إلى العالم، وكشف زيف رواية الكيان الصهيوني". وأضاف أن الصحافيين الفلسطينيين الذين قُتلوا، والذين تجاوز عددهم 250، "أعادوا الاعتبار للصحافة في مواجهة آلة الهدم والاستيطان، وانتصروا للحقيقة في مواجهة الإعلام الزائف". وشدّد البلشي على أن "الحريات تمثل أساس مهنة الصحافة وعنوانها، وجوائز اليوم تعبير واضح عن حرية الصحافة".

وفي كلمة مسجّلة بُثّت خلال الاحتفالية، أكد نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر أبو بكر أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين "كانت ولا تزال في مقدمة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين بوجه الاحتلال الإسرائيلي".

وفي يوليو/تموز 2024، منحت نقابة الصحافيين المصريين الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة، ممثلاً عن الصحافيين الفلسطينيين. والدحدوح هو مدير مكتب شبكة الجزيرة الفضائية في غزة، وقد أُصيب خلال حرب الإبادة، فيما قتلت إسرائيل ثلاثة من أبنائه وحفيدته.

وبحسب الموقع الإلكتروني لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، قتلت إسرائيل خلال حرب الإبادة في غزة 256 صحافياً، واعتقلت 49، وأصابت 535، ودمّرت 150 مؤسسة إعلامية، كما قتلت 706 فلسطينيين من عائلات صحافيي غزة.

وبالمقارنة، بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية (1939–1945) نحو 69، وفقاً لمنظمة "منتدى الحرية" ولجنة حماية الصحافيين الأميركيين، بينما قدّرت تقارير أخرى العدد بنحو 150. فيما بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا خلال الغزو الأميركي للعراق (2003–2011) نحو 230، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، وبلغ عدد القتلى من الصحافيين في حرب فيتنام (1955–1975) نحو 66، وفق تقارير صحافية أميركية.

وبدعمٍ أميركي، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمارٍ واسع، مع كلفة إعادة إعمار قدّرتها الولايات المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، تخرقه الأخيرة يومياً، ما أسفر عن استشهاد 414 فلسطينياً وإصابة 1142 آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، السبت. وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلّحة ارتكبت مجازر وهجّرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت لاحقاً بقية الأراضي الفلسطينية، ولا تزال ترفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية.

(الأناضول)