- شطب عبد الرحيم علي من نقابة الصحافيين: وافق مجلس نقابة الصحافيين المصريين على شطب عبد الرحيم علي من جداول النقابة بسبب مخالفته قوانينها، وأدان ممارسات إدارة موقع "البوابة نيوز" مثل ترهيب الصحافيين وقطع الكهرباء. - إجراءات قانونية لحماية الصحافيين: أعلن المجلس اتخاذ إجراءات قانونية ضد محاولات إغلاق المؤسسة، بما في ذلك تحرير شكاوى والانضمام إلى الدعاوى القضائية، وحددت المحكمة جلسة لوقف تصفية الشركة. - خلفية الأزمة ودور عبد الرحيم علي: بدأت الأزمة في نوفمبر 2025 باعتصام الصحافيين، وبرز عبد الرحيم علي في الإعلام المصري بعد 2013، وانتُخب عضواً في مجلس النواب عام 2015.

وافق مجلس نقابة الصحافيين المصريين في اجتماعه الطارئ مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على قرار لجنة القيد الوارد في تقريرها للمجلس بشطب مالك موقع "البوابة نيوز" عبد الرحيم علي من جداول النقابة، وذلك لمخالفته قوانينها. وأخطرت لجنة القيد مجلس النقابة باستمرار نظرها للشكاوى المحالة إليها في اجتماع المجلس السابق بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025، التي تطلب شطب كلٍ من شاهندة عبد الرحيم، وداليا عبد الرحيم، وطلبت لجنة القيد مهلة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأدان المجلس بالإجماع الممارسات الصادرة عن إدارة موقع "البوابة نيوز" ومالكها، الذي استخدم رجال حراسة لترهيب صحافيي المؤسسة، وحاول فضّ الاعتصام السلمي بالقوة، وكذلك منعهم من الصعود إلى مقر عملهم، إضافةً إلى التعدي على حقهم في العمل بقطع الكهرباء عن مقر المؤسسة، وإغلاق الحسابات الخاصة بهم على اللوحة الإلكترونية للموقع الصحافي، وكذلك الامتناع عن صرف أجور المعتصمين منذ شهرين.

وقرّر المجلس بالإجماع مخاطبة جميع الجهات المعنية بشأن البيان الصادر عن مالك الجريدة والمنشور، بخصوص إعلانه القرار المزعوم للجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية لمخالفته نص المادة الـ240 من قانون العمل، وكذلك قرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025، الذي ينصّ على أن قرار حل، أو تصفية، أو إغلاق أي منشأة كليّاً، أو جزئيّاً، أو تقليص نشاطها يجب أن يصدر من خلال حكم قضائي، أو بقرار من الجهة المختصة.

وأعلن المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير شكاوى في مكتب العمل ضد محاولات إغلاق المؤسسة، والتعدي على حقوق الصحافيين في العمل، وكذلك استخدام رجال الحراسة لفض الاعتصام السلمي. كذلك قرّر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف إغلاق المؤسسة إلّا بعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وقرّر المجلس الانضمام تضامنياً إلى الدعاوى التي سيقيمها الصحافيون المعتصمون في الموقع ضد مالكه لامتناعه عن صرف المرتبات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعدي على حقهم في العمل، ومحاولة إغلاق المنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، حدّدت المحكمة جلسة 27 يناير/ كانون الثاني 2026، للنظر في الدعوى المقامة من النقابة لوقف إجراءات تصفية شركة المركز العربي للصحافة المالكة لموقع "البوابة نيوز".

وحمّل مجلس نقابة الصحافيين مالك "البوابة نيوز" عبد الرحيم علي وابنته رئيسة التحرير المسؤولية عن سلامة الصحافيين المعتصمين، أو أي أضرار يتعرضون لها، وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات النقابية والقانونية ضد أي شخص ينال من حقوق الزملاء، أو من كرامتهم في العمل دون اتباع الإجراءات القانونية.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد أطلقت سراح عضوي مجلس نقابة الصحافيين إيمان عوف ومحمود كامل وتسعة صحافيي من "البوابة نيوز"، أمس الاثنين، بعد أن استدعتهم لسماع أقوالهم في الشكوى المقدمة ضدّهم من عبد الرحيم علي وابنته دالية، التي تضمنت اتهامات لهم بالسب والقذف، والتظاهر دون ترخيص، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، باعتصام عدد كبير من صحافيي موقع "البوابة نيوز"، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية والخبرة، وتوفير بيئة عمل لائقة، وإتاحة التأمين الصحي للجميع، ووضع لائحة مالية وإدارية عادلة، وتمكين العاملين من تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة.

وتبع ذلك إعلان علي رفع اسمه من ترويسة جريدة "البوابة نيوز" رسمياً بعد ارتباط طويل بالمؤسسة، في خطوة تبعتها العديد من التطورات التي تصاعدت حدتها، مع بدء الصحافيين اعتصاماً مفتوحاً في مقرّ المؤسسة، وتقديم بلاغات من قبل المالك وابنته ضدّهم.

عبد الرحيم علي كاتب صحافي وباحث مصري، اشتهر بتخصصه في شؤون الحركات الإسلامية والجماعات الإرهابية، وهو رئيس "المركز العربي للبحوث والدراسات"، بعدما استقال من منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز".

بدأ مسيرته في الصحافة الاستقصائية، حيث ركز بشكل مكثف على توثيق نشاط تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية وتحليله. برز اسمه بشكل لافت في المشهد الإعلامي المصري بعد أحداث يونيو/ حزيران 2013، من خلال برنامجه الشهير "الصندوق الأسود"، وأصبح أحد أبرز الإعلاميين الموالين للنظام. اشتهر برنامجه بتسريبات ومعلومات أثارت جدلاً واسعاً حول كواليس المشهد السياسي في مصر.

ووصل نفوذه السياسي إلى خوض التجربة البرلمانية بنجاح، حيث انتُخب عضواً في مجلس النواب المصري عام 2015 عن دائرة الدقي والعجوزة، واستخدم منصته النيابية للدفاع عن رؤيته للأمن القومي المصري ومكافحة التطرف.