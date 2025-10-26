نقابة الصحافيين المصريين تستحضر "قصة كفاح وإرادة لا تنكسر" في غزة

26 أكتوبر 2025
- أكد نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد 35 صحافية فلسطينية، مشيدًا بتضحياتهن في سبيل الحقيقة والوطن، ومؤكدًا على دور المرأة الفلسطينية كرمز للصمود والنضال.
- أشار البلشي إلى أن عودة الغزيين بعد وقف إطلاق النار تجسد حلم العودة الكبرى، وأن الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية يعكس تاريخًا طويلًا من النضال منذ عام 1929.
- شدد البلشي على أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من العدوان، وأن المرأة الفلسطينية تظل عمودًا رئيسيًا في النضال، مع استمرار دعم نقابة الصحافيين المصريين لقضيتها.

أكد نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العامين الماضيين أسفر عن استشهاد 35 صحافية فلسطينية قائلاً: "ننحني إجلالاً لزميلاتنا الصحافيات الفلسطينيات اللواتي قدمن أرواحهن دفاعاً عن الحقيقة ووطنهن". وشدد البلشي، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها لجنة المرأة واللجنة الثقافية والفنية بالنقابة بالتعاون مع مبادرة "أصوات من الحرب" تحت شعار "قصة كفاح وإرادة لا تنكسر"، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، على أن المرأة الفلسطينية ستظل رمزاً للصمود والنضال.

وأشار البلشي إلى أن مشهد عودة الغزيين من جنوب القطاع إلى شماله بعد وقف إطلاق النار يجسد مجدداً حلم العودة الكبرى للفلسطينيين في الشتات إلى أرضهم. وأضاف أن الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية هو احتفاء بتاريخ طويل من النضال والصمود، تجسد منذ السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 1929، التاريخ الذي خُصص ليكون يوماً للمرأة الفلسطينية.

حوالي 60 ألف امرأة في غزّة تعاني مضاعفات في الحمل والولادة، (Getty)
آداب وفنون
التحديثات الحية

"النساء في غزّة".. توثيق العدوان على المرأة الفلسطينية

وأوضح البلشي أن النساء والأطفال يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا العدوان، بينما تتحمل النساء الصامدات في الداخل الفلسطيني العبء الأكبر من المواجهة اليومية، مؤكداً أن المرأة الفلسطينية هي عمود رئيسي في النضال وسلاحٌ للدفاع عن القضية.

واختتم البلشي تصريحه بالتأكيد أن نقابة الصحافيين المصريين ستواصل دعمها نضال المرأة الفلسطينية وإعلاء صوتها في مواجهة الاحتلال، إيماناً بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والكرامة.

وتضمنت الاحتفالية عرض وثائقيات وبودكاستات سردية صوتية توثّق شهادات حيّة لأصوات النساء الفلسطينيات في حرب الإبادة، من إنتاج مبادرة "أصوات من الحرب"، حيث استعرضت حلقات من بودكاست "الزنانة"، مثل "رعب طائر في سماء غزة" و"البحث عن علاج".

نقابة الصحافيين المصريين خلال فعالية لدعم غزة، 26 أكتوبر 2025

واختُتمت الفعالية بفقرة فنية قدّمها "فريق كنعان" للدبكة الفلسطينية على مسرح النقابة، وسط تفاعل الحضور وتأكيدهم التضامن مع المرأة الفلسطينية ونضالها المستمر.

