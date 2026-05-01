نقابة الصحافيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

- منحت اليونسكو جائزة حرية الصحافة لنقابة الصحافيين السودانيين، تقديراً لجهودهم في توثيق الانتهاكات ضد الصحافيين وسط النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث وثقت النقابة مقتل 32 صحافياً و556 انتهاكاً. - أكد نقيب الصحافيين السودانيين أن الجائزة تمثل تكريماً للصحافيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف صعبة. - أشاد المدير العام لليونسكو بشجاعة أعضاء النقابة وتفانيهم في تقديم معلومات دقيقة لمجتمعاتهم، معتبراً التزامهم مثالاً ملهماً لخدمة الحقيقة والسلام.

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزتها لحرية الصحافة، الخميس، إلى نقابة الصحافيين السودانيين التي تندّد بالاستهداف المتعمد للصحافيين الذين يغطون النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023. ووثّقت النقابة حتى اليوم مقتل 32 صحافياً ورصدت 556 انتهاكاً لحقوق العاملين في وسائل الإعلام، إضافةً إلى إغلاق العديد من الصحف والإذاعات.

وقال نقيب الصحافيين السودانيين ومراسل وكالة فرانس برس، عبد المنعم أبو إدريس علي، إن "هذه الجائزة ليست مجرد اعتراف بنقابة الصحافيين السودانيين فحسب، بل هي أيضاً تكريم وإشادة بسائر الصحافيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وعن حرية الصحافة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والخطورة".

من جهته، صرح المدير العام لمنظمة ليونسكو، خالد العناني، بأن "أعضاء نقابة الصحافيين السودانيين أبدوا شجاعة استثنائية وتفانياً راسخاً لا يتزعزع"، وفق ما جاء في بيان للمنظمة. وأضاف: "التحديات الجسيمة لا تثنيهم عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها. ويُعد التزامهم مثالاً ملهماً لنا جميعاً وخدمةً أساسيةً للحقيقة والمساءلة والسلام".

وتُمنح جائزة اليونسكو/ غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة التي تحمل اسم صحافي كولومبي اغتيل عام 1986 سنوياً إلى "شخص أو منظمة أو مؤسسة على الإسهامات الاستثنائية في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي بقعة من بقاع العالم"، وفقاً للمنظمة الأممية.

ووفقاً للجنة حماية الصحافيين، قُتل 129 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام حول العالم عام 2025. وبالإضافة إلى الحرب على غزة، حيث قتل الاحتلال 86 صحافياً، كان النزاعان الآخران الأكثر دموية بالنسبة للصحافة السودان (تسعة قتلى) وأوكرانيا (أربعة قتلى)، بحسب اللجنة.

(فرانس برس، العربي الجديد)