نقابة الصحافيين التونسيين تستنكر الحكم بسجن الصحافي هشام السنوسي

- استنكرت نقابة الصحافيين التونسيين الحكم بسجن الصحافي هشام السنوسي لنشره معلومات عن ملكية قناة "نسمة تي في"، معتبرةً أن هذه المعلومات تندرج ضمن المصلحة العامة وحق النفاذ إليها. - القضية بدأت بشكوى من نبيل القروي عام 2019، بعد نشر السنوسي وثيقة تكشف المساهمين في القناة، مما أثار جدلاً حول شفافية ملكية وسائل الإعلام وتأثيرها في الانتخابات. - دعت النقابة المحكمة لاعتماد مقاربة قانونية توازن بين حماية الحقوق الفردية وحق الإعلام، مؤكدةً أن ملكية المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون شفافة.

استنكرت نقابة الصحافيين التونسيين الحكم بسجن الصحافي هشام السنوسي لمدة ستة أشهر، على خلفية نشره معلومات تتعلق بتركيبة ملكية قناة "نسمة تي في" وهوية المساهمين فيها. وعبّرت النقابة عن استغرابها للحكم لهذا السبب، مذكرةً بأن هذه المعلومات "تندرج ضمن المعلومات ذات المصلحة العامة التي يكرّس القانون ومبادئ الشفافية الحق في النفاذ إليها، باعتبارها مرتبطة بملكية مؤسسة إعلامية تؤثر بشكل مباشر في تشكيل الرأي العام".

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها رجل الأعمال والسياسي التونسي، نبيل القروي، سنة 2019 ضد هشام السنوسي، بعد نشره وثيقة على "فيسبوك" تضمنت قائمة المساهمين في قناة "نسمة تي في"، ومن بينهم نبيل القروي، وذلك في وقت كان فيه المترشح للانتخابات الرئاسية ينفي امتلاكه للقناة أو صفته مساهماً فيها.

وقد جاء نشر هذه المعلومات بالتزامن مع الحملة الانتخابية الرئاسية التي تأهل فيها نبيل القروي إلى الجولة الثانية، قبل أن يخسرها أمام قيس سعيد. واعتبرت النقابة أن هذه المعلومات جاءت "في سياق انتخابي اتسم بجدل واسع حول شفافية ملكية وسائل الإعلام ومدى تأثيرها في المسار الانتخابي"، وفي سياق مهام السلطات في "التصدي لكل أشكال توظيف وسائل الإعلام لخدمة مصالح انتخابية أو دعائية لفائدة أي مترشح، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين ويحمي نزاهة العملية الانتخابية".

شخصيات الرئيس التونسي قيس سعيد

يُذكر أن هشام السنوسي قد اعترض على الحكم الصادر ضده، وقد قبلته المحكمة الابتدائية بتونس شكلاً، وقرّرت تأجيل النظر في القضية إلى شهر أكتوبر/تشرين الثاني. وعبّرت نقابة الصحافيين التونسيين عن تضامنها معه، داعيةً المحكمة إلى "اعتماد مقاربة قانونية ودستورية تراعي طبيعة الوقائع المعروضة عليها، والتوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات ذات المصلحة العامة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية الضامنة لحرية التعبير والصحافة".

هذا وأكدت النقابة أن المعلومات المتعلقة بملكية المؤسسات الإعلامية لا يمكن إخضاعها لمنطق السرية، أو اعتبارها معلومات شخصية محمية، لأنها تتعلّق "بمؤسسات إعلامية تمارس دوراً مؤثراً في المجال العام وفي تشكيل الرأي العام، إذ تكتسي هذه المعطيات صبغة عامة وتعد من مستلزمات الشفافية والحوكمة الرشيدة، ومن الضمانات الأساسية التي تمكّن المواطنين من تقييم استقلالية وسائل الإعلام وفهم طبيعة المصالح الاقتصادية والسياسية المرتبطة بها".