نقابة الصحافيين الأردنيين تتضامن مع عماد حجاج في مواجهة حملة تحريض

- أكدت نقابة الصحافيين الأردنيين تضامنها مع رسام الكاريكاتير عماد حجاج ضد حملة تتهمه بمعاداة السامية بسبب رسوم تنتقد إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تُستخدم لإسكات الانتقادات ضد الحكومة الإسرائيلية. - استنكرت النقابة مطالبات بإلغاء دعوة حجاج للمشاركة في مهرجان البحيرات الدولي للكوميكس، معتبرةً أن مناخ الاستقطاب في بريطانيا يعرض الصحافيين للرقابة ويقوض حرية التعبير. - تمسكت إدارة المهرجان بدعوة حجاج، مؤكدةً رفضها للعنصرية ودفاعها عن حرية التعبير، بينما أعلنت منظمة "كارتونينغ فور بيس" تضامنها الكامل معه.

أكدت نقابة الصحافيين الأردنيين، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع رسام الكاريكاتير الأردني الزميل عماد حجاج في مواجهة الحملة التي تستهدف مشاركته في مهرجان البحيرات الدولي للكوميكس (Lakes International Comic Arts Festival) في المملكة المتحدة، والمقررة إقامته خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على خلفية اتهامات بمعاداة السامية بسبب رسوم كاريكاتيرية تنتقد إسرائيل.

واستنكر البيان مطالبة سياسيين بريطانيين وأطراف حكومية بإلغاء دعوة حجاج، استناداً إلى رسمَين كاريكاتيريين ينتقدان إسرائيل، وُصفا بأنهما "معاديان للسامية"، إضافة إلى ما نشرته صحيفة ذا تليغراف اليمينية ضد الرسام الأردني من دون تقديم أدلة، بحسب البيان.

ورأت النقابة أن "مناخ الاستقطاب الحاد" في بريطانيا، والذي يشجع على "التعميم والاتهام الجزافي والتفسير المشوّه لعفوية الكاريكاتير"، بات يعرّض رسامي الكاريكاتير والصحافيين لمزيد من التعسف والرقابة، معتبرةً أن هذا النهج "يقوض بشكل خطير جودة أي حوار ديمقراطي ومعنى حرية الرأي والتعبير التي تتغنّى بها بريطانيا"، ويعزز ثقافة الرقابة الذاتية المدفوعة بالخوف من الآراء المختلفة.

ودعت النقابة الهيئات العربية والدولية المعنية إلى التصدي لما وصفته بـ"حملات الوصم بمعاداة السامية"، معتبرةً أنها تُستخدم أداةً سياسيةً لإسكات أي انتقاد للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين.

وأكد البيان أن حجاج؛ العضو في نقابة الصحافيين، يقدّم أعمالاً ساخرة "ملتزمة بالمواثيق الصحافية المحلية والدولية"، وتحترم جميع الأديان وتناهض التطرف والعنصرية والاحتلال، مشيراً إلى أن أعماله نُشرت في صحف دولية بارزة، كذلك أوضح أن الرسمين اللذين أثارا الجدل سبق نشرهما في صحيفتي الدستور و"العربي الجديد"، وأنهما ينتقدان "التطرف الصهيوني والسياسات العنصرية التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين"، ويصوّران رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوصفه "مجرم حرب مطلوباً دولياً" على خلفية الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يشارك عماد حجاج في المهرجان عبر معرض رسوم كاريكاتيرية تتناول قضايا ثقافية واجتماعية والإعاقات الذهنية والجسدية من خلال شخصيته الشهيرة "أبو محجوب"، بحسب مديرة المهرجان جولي تيت، التي أكدت أن المهرجان "لم يستضف يوماً رسوماً أو أعمالاً معادية للسامية"، وأن الإدارة متمسكة باستضافة الأردن هذا العام، رغم "حملات الترهيب والتشويه".

ويُقام المهرجان في مدينة كندال بمقاطعة كمبريا شمال غربي بريطانيا، وتتوزع فعالياته بين مركز "برويري آرتس" الثقافي وعدد من الفضاءات الفنية في المدينة.

وكانت صحيفة ذا تليغراف قد قادت حملة إعلامية وسياسية ضد حجاج، متهمةً إياه بـ"معاداة السامية" بسبب رسوم تنتقد إسرائيل والحرب التي تشنّها على غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك عقب دعوته للمشاركة في المهرجان المموّل جزئياً من الحكومة البريطانية.

من جهتها، تمسّكت إدارة المهرجان بدعوة حجاج، مؤكدةً أنها "ترفض جميع أشكال العنصرية"، لكنّها تدافع في الوقت نفسه عن "حرية التعبير". كما أوضح حجاج لـ"العربي الجديد" سابقاً أن إدارة المهرجان أبلغته بأنها اعتادت مواجهة حملات مماثلة "عند استضافة أي فنان من المنطقة"، لكنها لا تزال متمسكة بمشاركته في دورة أكتوبر/ تشرين الأول المقبلة.

وكانت منظمة كارتونينغ فور بيس (Cartooning for Peace) قد أعلنت تضامنها الكامل مع حجاج، معتبرةً أن القضية تعكس "مناخاً من الاستقطاب الحاد" بات يعرّض رسامي الكاريكاتير للرقابة ومحاولات التضييق.