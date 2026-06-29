نظارات الذكاء الاصطناعي تغيّر حياة المكفوفين

تساعد نظارات الذكاء الاصطناعي المكفوفين على خوض غمار الحياة اليومية بشكل أسهل مستغلةً التطور التكنولوجي. في الأسواق الآن نظارات مثل "راي بان ميتا" و"أوكلي ميتا" تدمج داخلها الذكاء الاصطناعي "ميتا إيه آي" لتحوّل النظارات إلى رفيق يساعد المكفوف على وصف محيطه، وقراءة النصوص، وتحديد الأشياء، والحصول على المساعدة الفورية، ما يمنح المكفوفين مساحة أوسع من الاستقلالية.

استجابات تفصيلية

يحصل المكفوفون، عند استخدام نظارات الذكاء الاصطناعي، على وصف دقيق لما هو أمامهم من خلال تفعيل ميزة الاستجابات التفصيلية مع "ميتا إيه آي"؛ وهي ميزة توفر وصفاً صوتياً لما يحيط بالمستخدم مع مراعاة السياق. عند تفعيل الميزة من التطبيق، يمكن للمكفوف أن يطلب من "ميتا إيه آي" قراءة قائمة، أو وصف ما يراه، بما في ذلك الأشياء والألوان والتفاصيل البيئية.

وتتيح ميزة الذكاء الاصطناعي المباشر إجراء محادثة متواصلة من دون استخدام اليدين مع "ميتا"، فلا داعي لتكرار "مرحباً ميتا" لبدء المحادثة. وباستخدام كاميرا النظارات يفهم الذكاء الاصطناعي "ميتا إيه آي" محيط المكفوف ويقدم له مساعدة فورية ومناسبة للسياق أثناء القيام بالمهام.

المتطوعون للمساعدة

Be My Eyes (بي ماي آيز) تطبيق دنماركي يساعد المكفوفين على التعرف على الأشياء والتعامل مع المواقف اليومية. يعتمد التطبيق على متطوعين مبصرين يقدمون المساعدة للمكفوفين عن طريق الدردشة المباشرة بيتهم. في 2023 أُطلق تطبيق Be My AI (بي ماي إيه آي)، وهو واجهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على وصف الصور.

"بي ماي آيز" عقدت كذلك شراكة مع "ميتا"، من أجل دمج قدرات التطبيق في نظارات الذكاء الاصطناعي. ومن أجل استفادة المكفوفين من خدماتها يجب اتباع الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق "بي ماي آيز" وتثبيته على الهاتف.

تسجيل الدخول إلى تطبيق "بي ماي آيز" كشخص يحتاج إلى مساعدة بصرية.

ربط "بي ماي آيز" بتطبيق "ميتا إيه آي" للهواتف المحمولة من خلال اتباع الإرشادات الواردة أدناه.

بالنسبة إلى أجهزة iOS، التأكّد من تعيين توجيه صوت المكالمة بالهاتف على "تلقائي". يمكن العثور على هذا الإعداد من خلال الانتقال إلى قسم "إمكانية الوصول" في تطبيق الإعدادات على "آيفون".

ومن أجل ربط "بي ماي آيز" بتطبيق "ميتا إيه آي" والنظارات يجب اتباع ما يلي:

من تطبيق "ميتا إيه آي" يجب الضغط على النظارة في أعلى اليسار.

الضغط على إعدادات الجهاز.

إذا كانت لدى المستخدم أجهزة متعددة مقترنة بتطبيق "ميتا إيه آي" للهواتف المحمولة، فيمكن التمرير إلى اليسار أو اليمين لتحديد الجهاز الذي يريد المستخدم ضبط الإعدادات له قبل الضغط على "إعدادات الجهاز".

التمرير نحو الأسفل والضغط على "بي ماي آيز".

الضغط على ربط "بي ماي آيز".

إذا كان تطبيق "بي ماي آيز" مثبتاً على الهاتف، فسيتم فتحه. يجب الضغط على "ربط" لربط "بي ماي آيز" بنظارات الذكاء الاصطناعي.

مكالمات المكفوفين بالفيديو

تساعد نظارات الذكاء الاصطناعي المكفوفين على إجراء مكالمات الفيديو من دون استخدام اليدين على "ماسينجر" و"واتساب"، باستخدام كاميرا مدمجة ومجموعة ميكروفونات متعددة، حتى يتمكن أصدقاء المكفوفين وعائلتهم من رؤية وسماع ما يريدون مشاركته.

الرسائل الصوتية من دون يدين

تسمح نظارات الذكاء الاصطناعي بإرسال واستقبال وسماع الرسائل الصوتية والرد عليها من دون حاجة من المكفوفين إلى استخدام اليدين. يكفي أن يطلبوا من "ميتا" إرسال أو تسجيل رسائل صوتية لمدة تصل إلى دقيقة واحدة، ليبقوا على اتصال من دون الحاجة إلى استخدام الشاشة أو لوحة المفاتيح.