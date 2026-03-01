نصر الدين طوبار... منشد الجوقة الأخيرة

- الشيخ نصر الدين طوبار كان ظاهرة فنية فريدة في الإنشاد الديني المصري، حيث ابتكر أسلوباً خاصاً يجمع بين الإنشاد القديم والابتكار الشخصي، مما أتاح له التفاعل العميق مع جمهوره وتقديم تجربة روحية مميزة. - تميز طوبار بصوت يعبر عن الشجن والانكسار، مما جعله قريباً من الجماهير ويعبر عن مشاعرهم الروحية، مقدماً لحظات تأمل وتضرع ترتبط بتطلعاتهم الروحية. - رغم الانتقادات، ساهم طوبار في تشكيل هوية فن الابتهال الديني وتدريب الشباب، مما جعله يحتل مكانة رفيعة في تاريخ الإنشاد المصري.

شكّل الشيخ نصر الدين طوبار (1920 - 1986) ظاهرة فنية أعادت ترتيب المزاج الشعبي تجاه فن الإنشاد الديني المصري خلال النصف الثاني من القرن العشرين. تصلح قصته نموذجاً يدرس في ذكاء الموهبة وكيفية خلق منطقة إبداعية شخصية، في زمن كان يكتظ بأعلام لا يكادون يتركون لغيرهم موطئ قدم.

أدرك نصر الدين طوبار مبكراً أن الوصول إلى القمة يشترط مع حسن الصوت تفرداً نوعياً، في مساحة غير مطروقة، ما جعله ينتقل من محاولة منافسة قراء القرآن الكبار إلى ابتكار عرش خاص به، يستوي عليه وحيداً باعتباره رائداً للابتهال الخاشع الضارع. لكن طوبار لم يقدم خطته الجديدة مبتورة عن جذور الإنشاد القديم، وأساليب المشايخ المتمرسين، وأساتذة الارتجال الكبار، فهو ابن بار لتلك المدرسة الكلاسيكية، التي تشرب فنياتها الأدائية، وحمل تقديراً كبيراً لروادها.

فالتفوق في أداء الابتهال، كان مواكباً لقدرة وتمكن في أداء القصيدة والموشح وقصة المولد، والأناشيد بالمصاحبة الآلية، ومع ذلك، أو ربما قبل كل ذلك، كانت قدرته على التعامل مع جوقة أو بطانة شيوخ احترافية. كان طوبار آخر المنشدين الإذاعيين ممن سجلوا التواشيح الدينية بمصاحبة البطانة، شأنه شأن كل أساطين هذا الفن قبله من علي محمود إلى محمد الطوخي.

حاول طوبار دائماً أن يعكس الحالة الوجدانية التي تعيشها الجماهير، ورواد المساجد الكبرى في القاهرة؛ فامتلك قدرة فائقة على فهم نفسيات جماهيره، وكان يعرف كيف يتفاعل مع مستمعيه، أو بالأحرى كيف يجعلهم يتفاعلون معه.

في ساحة الجماهير، كان نصر الدين طوبار يقدم تجربة متفردة. كان يستمع إلى أصوات الجمهور، ويوظف النغم بطريقة تخلق تفاعلاً مباشراً، بعد أن التقط رغبات المستمعين، كما يلتقط الأصداء في الهواء. كانت هذه الميزة الفريدة بالنسبة إليه جزءاً أساسياً من نجاحه. وخلال الحفلات الكبرى، كان الشيخ يتفاعل بعمق مع أجواء المكان، ويراقب بعناية مدى استجابة الجمهور، ويتحسس حاجة المستمعين الروحية، سواء كان الحضور يبحث عن لحظات من الطمأنينة والخشوع، أو كان في حاجة إلى السلطنة والطرب.

هذا الوعي النفسي الذي امتلكه طوبار أتاح له أن يتنقل بين أساليب الأداء بسهولة ومرونة، مستشعراً متى يمكنه أن يرفع من نغمة أو يخففها، ومتى يحول الاتجاه الموسيقي من مقام إلى آخر. ومن يتأمل في سيرة الرجل وجمهوره، ورحلة صعوده بعد هزيمة يونيو/ حزيران عام 1967، يشعر أنه كان ينظر إلى نفسه باعتباره حلقة وصل بين السماء والناس، وأن الجماهير قبلت منه هذا الدور. لم يكن ينشد من أجل التسلية أو المتعة، لأن هدفه الأساسي تمثل بتقديم لحظات من التأمل الروحي والتضرع التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالهموم والتطلعات الروحية للجماهير.

لا شك أن نصر الدين طوبار كان في مقدمة من ساهموا في تشكيل هوية فن الابتهال الديني كما نعرفه اليوم. فقد كان السبَّاق إلى تحويل هذا الفن إلى حالة إيمانية صادقة، خالية من التعقيدات الصوتية المبالغ فيها، ومركزة في جوهر التضرع والخشوع. كان يُشبع أرواح مستمعيه بجرعات من الطمأنينة والتفكير العميق في لحظات الروحانيات، وكان الصوت الناقل لأحلامهم وتطلعاتهم في عالم أصبح أكثر تشوشاً وصخباً.

لم يمتلك طوبار خامة صوتية بطولية بالمعنى التقليدي الذي يفرضه عمالقة الإنشاد حيث القوة الجهورية والسطوة النغمية، فقد كان يعتمد على ما يمكن تسميته بجماليات الشجن. لقد استطاع أن يوظف الضراعة باعتبارها استراتيجية أداء متكاملة، فجعل من البحة الصادقة في صوته جسراً يربط بين عجز المخلوق وعظمة الخالق.

وهذا الإلحاح في توظيف الانكسار خلق نوعاً من التماهي النفسي بينه وبين الجمهور، فالمستمع لا يشعر مع طوبار بأنه أمام مؤدٍ يستعرض عضلاته الحنجرية، بل يشعر بأنه أمام نائب عنه في حضرة المناجاة، فأصبح صوته ملاذاً آمناً لأرواح المنهكين والمحزونين، إذ تتحول الكلمات بصوته إلى ناقلات، تحمل الجماهير من حالة اليأس من الذات إلى حالة الأمل والرجاء في الله، وهو ما يفسر ديمومة صوته في وجدان الجماهير رغم تعاقب الأجيال واختلاف الأذواق الموسيقية.

من أبرز الأمثلة التي تظهر قدرة نصر الدين طوبار على تكثيف جرعات شعورية قوية خلال زمن قصير، ابتهاله الشهير "يا إله العالمين.. حنيني دائم.. والقلب شاك عليل.. سال دمعي يا إلهي.. ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل". تبث الإذاعة المصرية هذا الابتهال منذ عقود طويلة، وفي كل مرة، ينجح هذا التسجيل في الإمساك بالآذان، والتسلل إلى الوجدان، فتسكن الجوارح، وتتندى الأعين.

لا تتجاوز مدة الابتهال ثلاث دقائق، لكن الشيخ طوبار يقدمه في هندسة وأناقة لا يستطع المستمع أن يهرب من جاذبيتها. مقدمة ووسط وذروة وختام، وبأداء بسيط هادئ لا تشنج فيه ولا افتعال. أكثر الجمل يكررها مرتين، وفي التكرار يحرص على الاختلاف، وتقديم عُرب كأنها موزونة بمنتهى الدقة، في حجمها وتناسبها وأناقتها. ثم ينتقل الشيخ إلى الجزء الأوسط، وكلماته في غاية الرقة والضراعة: "غربتي نجوى.. ونيران شوق.. وأسى باك.. وليل طويل". ثم يبدأ التصعيد الدرامي الملائم للجزء الأخير: "ولك الأمر.. وما لي رجاء.. غير أن تسعى إليك السبيل".

يلاحظ المستمع في هذه العبارات شيئاً من الإسراع الإيقاعي وترك الإعادات، ما يشعر بتوالي المعاني، والتطور الدرامي، ويتهيأ للقفلة الفخمة المحكمة بالغة التأثير: "وإذا ضاقت فنجوى دعائي.. حسبي الله ونعم الوكيل".

مع هذه القفلة، يشعر المستمع بأنه قد تلقى وجبة روحية متكاملة، وأنه استمع إلى عمل تام، رغم قصره الزمني.. إن الإمكانات الصوتية للشيخ طوبار التي تضعه في منطقة وسطى على سلم المقارنات بأعلام الإنشاد، كان لها دور أساس في قربه من الجماهير، وكأن الناس تشعر أن من يبتهل واحد منهم، صوته صافٍ ومريح، وبه بحة تزيده جمالاً؛ فهو يعبر عن مشاعر الجماهير، وعن آمالهم الروحية، من دون أي قدر من الاستعلاء، ولا حتى الاستعلاء الفني.

وابتهال "يا إله العالمين" هذا، يمثل نموذجاً رفيعاً لتسجيلات طوبار الإذاعية، وهي تسجيلات تختلف عن ابتهالاته في المساجد، التي تختلف بدورها عن أدائه في السرادقات والليالي المحفلية الكبيرة. حرص الرجل على أن يكون إنشاده مفهوماً للمستمع العادي، للعمال والفلاحين وربات البيوت، لرواد المساجد والمقاهي على اختلاف مستوياتهم الثقافية، للملايين من مستمعي الإذاعة.

كان الشيخ نصر الدين طوبار فناناً من طراز فريد، استطاع أن يزرع في قلب كل من يستمع إليه بذور الهدوء الروحي والطمأنينة النفسية. كان صوته بالنسبة إلى الجماهير أكبر من منشد حسن الصوت، إذ اعتبره الجمهور صلة بين الأرض والسماء، وحبلاً يربط الأرواح بحقيقة التضرع والخشوع. لقد تمكن طوبار من فهم سيكولوجية الجماهير، ما جعله قادراً على التفاعل مع الأذواق والمشاعر كافة في آن واحد، مقدِّماً لهم ما يحتاجونه في لحظات ضعفهم وقوتهم، في لحظات الوجد والحزن، وأيضاً في لحظات الفرح والطرب.

يكمن التفرد النوعي لنصر الدين طوبار في قدرته على تحويل الضعف البشري إلى قوة أدائية؛ فبينما كان معاصروه من أساطين التلاوة والإنشاد يتسابقون في إظهار الفخامة الصوتية والقدرات العضلية للحنجرة، اتخذ طوبار مساراً عكسياً يعتمد على جماليات الانكسار. كان قادراً على تحويل النص من مجرد كلمات منظومة إلى مونودراما. لأنه لم يكن يؤدي الأبيات الشعرية، بل كان يمثل حال صاحبها، وهو يدرك أن الجمهور لا يبحث عن مطرب ديني بقدر ما يبحث عن مرآة روحية.

وربما رأى بعض المهتمين بتاريخ الإنشاد الديني أن صعود الرجل عقب هزيمة 1967 كان مجرد صدفة زمنية، لكن لا يمكن لأحد أن يجادل في أن تلك الصدفة لم تكن لتنتج لولا الاستجابة الفنية الواعية التي تمثلت باختيارات طوبار الجديدة. كان الوجدان الجمعي المصري في حالة انكسار يبحث عن صوت يمثله ولا يستعلي عليه، صوت يربّت جراحه بصدق وضراعة.



ولعل أشهر انتقاد لمسيرة طوبار الفنية تمثل بما كتبه الصحافي المصري محمود السعدني، الذي رأى أن إنشاد الشيخ ليس إلا نواحاً وبكاءً وتعديداً كتعديد الثكالى. والحقيقة أن السعدني ركز بصره على جانب واحد من جوانب طوبار الفنية، وتجاهل أو ربما لم يطلع على جوانب أخرى، وفي مقدمتها أداء الشيخ المتماسك والمطرب مع البطانة، واختيار الدولة للرجل ليكون أول رئيس لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون.

تلك مساحة تستحق الإضاءة بمصابيح كاشفة، إذ يظهر دور طوبار الفنان، كما يظهر دور طوبار الأستاذ والمدرب، الذي يأخذ بيد شباب المنشدين إلى الطرائق العالية، والأساليب التراثية، ودقائق الصنعة كما عرفها الأشياخ السابقون.. ومع رحيل طوبار، اندثرت البطانة، وافتقد الإنشاد المصري ركناً من أركانه.