- تدهورت الحالة الصحية للصحافي الفلسطيني مجاهد بني مفلح بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أُصيب بنزيف في الدماغ وأُجريت له عملية جراحية عاجلة في رام الله. يعاني بني مفلح من أمراض الضغط والسكري، وحُرم من أدويته خلال اعتقاله. - تعرض بني مفلح للضرب المتكرر داخل السجن، مما أدى إلى عرج وضعف في الإحساس بيديه، وفقدان 25 كيلوغراماً من وزنه. أُفرج عنه بعد استئناف قانوني ضد تمديد اعتقاله الإداري. - اعتُقل بني مفلح في يونيو 2022 بعد اقتحام منزله، وتعرض للاعتداء ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به. تأتي قضيته ضمن اعتقالات واسعة للصحافيين الفلسطينيين، حيث وثقت المؤسسات نحو 220 حالة اعتقال منذ أكتوبر 2023.

تدهورت الحالة الصحية للصحافي الفلسطيني مجاهد بني مفلح (37 عاماً) من بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، والذي يعمل محرراً في موقع "ألترا فلسطين"، بعد أربعة أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر عائلية لـ"العربي الجديد" بحدوث تدهور خطير طرأ على صحة بني مفلح، إذ أُصيب بنزيف في الدماغ استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً. وبحسب المصادر، أحسّ مجاهد بني مفلح مساء أمس الأربعاء، قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، بصداع شديد ودوخة حادة، ما استدعى نقله على وجه السرعة، في حالة "إنقاذ حياة"، إلى المستشفى الوطني في مدينة نابلس. وأظهرت الفحوصات الطبية وجود نزيف في الدماغ، قبل أن يُحوَّل لاحقاً إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله.

وأكدت المصادر أن إصابة بني مفلح بالنزيف الدماغي جاءت عقب تدهور متدرّج طرأ على حالته الصحية خلال يوم أمس، وانتهى بحدوث النزيف في الليلة الماضية. وأشارت إلى أن الطاقم الطبي في المستشفى الاستشاري أجرى عملية جراحية عاجلة لبني مفلح، مؤكدةً أن وضعه الصحي مستقر حالياً، وأنه يخضع للمتابعة الطبية الحثيثة.

ووفق عائلته، يعاني مجاهد بني مفلح مرضَي الضغط والسكري، وقد حُرم خلال فترة اعتقاله من أدويته لفترة طويلة، قبل أن تُقدَّم له لاحقاً أدوية ضغط بعيارات مختلفة وبشكل غير منتظم. كما تعرّض، بحسب المصادر، للضرب المتكرر داخل السجن، ولا سيما على رأسه، إضافة إلى الشد العنيف للقيود على يديه وقدميه، ما سبّب له عرجاً واضحاً وضعفاً شديداً في الإحساس بيديه، لا يزال يعانيه حتى الآن.

وأجرى مجاهد بني مفلح أمس الأربعاء فحوصات طبية في مستشفى النجاح والمستشفى العربي بمدينة نابلس، حيث تبيّن أن ضغط دمه مرتفع وطُلِبت له فحوصات إضافية، لكن المفاجأة كانت بإصابته بالنزيف ليلاً. كما أكدت المصادر نفسها، أن الضرب على الرأس وحرمانه من الدواء وتلقيه عيارات غير منتظمة، فاقمت الحالة الصحية له وأدت إلى خروجه من السجن وهو في حالة إرهاق شديد ووضع صحي صعب، بعدما فقد نحو 25 كيلوغراماً من وزنه.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد الماضي (الحادي عشر من الشهر الجاري)، عن الصحافي مجاهد بني مفلح المحرر في موقع "ألترا فلسطين" بعد قضائه ستة أشهر ونصف الشهر رهن الاعتقال الإداري. ونجح محامي مفلح، الأحد الماضي، في الحصول على قرار بالإفراج عنه، إثر استئناف قُدّم ضد قرار تمديد اعتقاله الإداري لمدة شهرين إضافيين.

وكان من المقرر الإفراج عن بني مفلح في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025، إلا أن عائلته فوجئت، في أثناء انتظارها حينها لساعات طويلة عند حاجز الظاهرية جنوب الضفة الغربية، بقرار تجديد اعتقاله الإداري، قبل أن يُسحب القرار لاحقاً ويُستجاب للاستئناف القانوني، ما أفضى إلى الإفراج عنه مساء الأحد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحافي مجاهد بني مفلح نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، عقب اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، ونقلته إلى سجن "منشة" التابع لمعسكر "سالم" المقام غرب جنين شمالي الضفة الغربية. وبعد عشرة أيام، حوّلت محاكم الاحتلال بني مفلح إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، قبل أن تُمدَّد المدة شهرين إضافيين.

وخلال عملية الاقتحام لمنزله واعتقاله، اعتدى جنود الاحتلال على بني مفلح بالضرب، وخرّبوا مكتبه الشخصي، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به، بعد أن التقطوا صوراً له في أثناء استخدامه، كما لم يُسمح له بتبديل ملابس النوم. والصحافي مجاهد بني مفلح أب لثلاثة أبناء، وهو خريج كلية الصحافة والإعلام في جامعة القدس، ويعمل محرراً في موقع "ألترا فلسطين". وسبق أن تعرّض بني مفلح للاعتقال مرتين؛ الأولى عام 2015، وأُفرج عنه بعد نحو أسبوع، والثانية عام 2020، واستمر اعتقاله حينها أسبوعين قبل الإفراج عنه من دون صدور حكم بحقه.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثّقت المؤسسات المعنية بالأسرى نحو 220 حالة اعتقال واحتجاز في صفوف الصحافيين، بينهم اثنان لا يزالان رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة، إذ لا تتوفر حتى الآن أي معلومات واضحة حول مصيرهما، ما يزيد من القلق على حياتهما وسلامتهما. ويبلغ عدد الصحافيين المعتقلين حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي 40 صحافياً وصحافية، من بينهم اثنان معتقلان منذ ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.