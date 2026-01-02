نزاع قانوني بين غادة عبد الرازق والشركة المنتجة لمسلسل "عاليا"

- غادة عبد الرازق تواجه الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" قانونياً، متهمة إياها باستغلال اسمها في الترويج دون الالتزام بالعقد أو دفع مستحقاتها المالية، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية. - الشركة المنتجة سوقت المسلسل وباعته قبل بدء التصوير، محققة أرباحاً دون تنفيذ التزاماتها التعاقدية، مما اعتبرته عبد الرازق انتهاكاً صريحاً للعقد. - المسلسل "عاليا" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، يروي قصة امرأة تواجه صدمة مقتل زوجها وصراعات مع عالم تجارة الأعضاء لإنقاذ ابنها المختفي.

فتحت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مواجهة قانونية مع الشركة المنتجة لمسلسلها الجديد "عاليا"، واتهمتها باستغلال اسمها في الحملات الترويجية وتسويق العمل داخل مصر وخارجها قبل بدء تصويره، من دون الالتزام ببنود التعاقد أو سداد مستحقاتها المالية. وأوضح المستشار القانوني لعبد الرازق، ياسر قنطوش، في بيان، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة للمسلسل الذي كان يحمل سابقاً اسم "سما"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بسبب إخلالها ببنود العقد الموقّع في 15 يناير/ كانون الثاني 2025، وتأجيل التصوير أكثر من مرة من دون مبررات قانونية.

وأكد قنطوش أن الشركة سوقت المسلسل وباعته قبل تصوير أي مشاهد، وحققت من ذلك عائداً مادياً، رغم عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو سداد المستحقات المالية الخاصة بغادة عبد الرازق، وهو ما يُعدّ، بحسب البيان، انتهاكاً صريحاً للعقد.

من جهتها، شددت غادة عبد الرازق على عدم أحقية الشركة في استخدام اسمها أو استغلاله تجارياً من دون موافقتها المسبقة، معتبرة أن العلاقة التعاقدية "باتت غير قائمة في ظل هذه التجاوزات". وأكدت أنها خاطبت الجهات المختصة رسمياً لمنع إصدار تصاريح العمل الخاصة بالمسلسل إلى حين الفصل في النزاع القانوني وتسوية الخلاف.

اعتذرت غادة عبد الرازق في وقت سابق عن المشاركة في المسلسل بسبب تأجيل التصوير، قبل أن تعود للموافقة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع الشركة المنتجة، لم يتم الالتزام ببنوده، إلى جانب الاستمرار في تسويق العمل مستغلين اسمها، ما عجّل بلجوئها إلى القضاء.

مسلسل "عاليا" من قصة أيمن سلامة وتأليفه، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته بسنت شوقي، وصبري فواز، وعمرو عابد، إلى جانب آخرين. وتدور أحداثه حول "عاليا" التي تواجه صدمة مقتل زوجها، قبل أن تدخل في صراعات مع عالم تجارة الأعضاء عقب اختفاء ابنها، في سباق مع الزمن لإنقاذه.

وكان آخر ظهور تلفزيوني لغادة عبد الرازق من خلال مسلسل "شباب امرأة" الذي عُرض في موسم رمضان 2025.