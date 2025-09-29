نجوم مغاربة يتضامنون مع احتجاجات جيل زد

- مشاهير مغاربة يدعمون احتجاجات "جيل زد" في مدن مغربية، مطالبين بتحسين التعليم والصحة وتقليل البطالة والفساد، حيث شارك في الاحتجاجات شباب وجمعيات وحقوقيون. - قوات الأمن منعت تنظيم وقفات في مدن مثل الدار البيضاء والرباط، وقامت بتفريق التجمعات واعتقال ناشطين، مما أثار انتقادات من المشاهير الذين وصفوا المطالب بالمشروعة. - دعوات من مشاهير مثل محمد باسو وعبد العالي لمهر ونعمان الحلو لاحتضان المتظاهرين والاستماع لمطالبهم، مؤكدين على أهمية التواصل مع الشباب لتحقيق التغيير الإيجابي.

أعلن مشاهير مغاربة عن تضامنهم مع الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن مغربية، والتي تطالب بتعليم وصحة أفضل وبطالة وفساد أقل، ويشارك فيها شباب وجمعيات وحقوقيون. ونسبت الدعوة إليها لـ"جيل زد" (الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1997 و2012). وقد حالت قوات الأمن دون محاولات تنظيم وقفات أخرى في بعض المدن مثل الدار البيضاء والرباط، وعمدت إلى تفريق التجمعات واعتقال ناشطين.

ونشر نجم الكوميديا المغربي محمد باسو منشور تضامن مع احتجاجات جيل زد عبر "فيسبوك" وصف فيها شعارات الاحتجاجات بأنها مطالب "مشروعة وعادلة، صحة للجميع، تعليم يليق بالمواطن. الشباب الذين خرجوا مغاربة ويحبون بلدهم، أنقياء ويطمعون في الخير لبلادهم، ومن حقهم، ولكن للأسف مستوى المسؤولين سيئ، ولا يوجد تواصل أو بيانات، كأنهم ليسوا مواطنين ولا يستحقون وقفة تأمل لمطالبهم البسيطة جداً، وهي مطالب كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة".

ودوّن النجم الكوميدي المغربي عبد العالي لمهر، المعروف بـ"طاليس"، معبّراً عن تأييده لاحتجاجات جيل زد في المغرب، فكتب عبر "إنستغرام": "الشباب والناس الذين خرجوا لا يريدون إلا المطالبة بحقوقهم المشروعة ويحتجون بطريقة سلمية وحضارية، بلا أي شيء سيئ، بالعكس خرجوا يطالبون بشيئين لا يوجد تطور من دونهما، وهما الصحة والتعليم. يجب علينا أن نسمع صوتهم لا أن نقمعه بتلك الطريقة المهينة. رفقاً بهؤلاء الناس الذين يمثلوننا جميعاً. فصوتهم هو صوتنا، وهذه رسالة للمسؤولين الذين يجب عليهم تحمّل مسؤوليتهم، وأن يقوموا بعملهم لا أن يختبئوا في المكاتب ويتخمونا بالشعارات الفارغة ولا يظهرون إلا عندما تقترب الانتخابات".

من جانبه، كتب الموسيقار المغربي نعمان الحلو منشوراً عبر "فيسبوك" جاء فيه: "ماذا لو احتضنّا المتظاهرين، بالضبط كما نفعل مع مناصري الفرق الرياضية في مسيراتهم إلى الملعب؟ ماذا لو استمعنا إليهم على الطبيعة؟ ماذا لو تركناهم يحتجون دون شغب أو فوضى؟ قطعاً الصورة والنتيجة ستكونان أحسن".

وعلى منوال زملائه من الكوميديين البارزين في المغرب، عبّر الكوميدي يسار المغاري، من خلال "إنستغرام"، عن تضامنه مع جيل زد المتظاهر في شوارع المملكة، فكتب: "المطالب مشروعة وعادلة، صحة للجميع، تعليم يليق بالمواطن. الشباب الذين خرجوا هم مغاربة ويحبون بلادهم".