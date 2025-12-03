نجوم الدراما المصرية في أدوار غير تقليدية خلال رمضان 2026

- موسم دراما رمضان 2026 يشهد تجارب درامية متنوعة، حيث تقدم غادة عبد الرازق مسلسل "عاليا" بشخصية امرأة متزوجة تواجه صراعات معقدة، بينما يجسد أحمد العوضي شخصية ملاكم يدير دار أيتام في "علي كلاي". - مي عمر تظهر في "الست موناليزا" بشخصية مطلقة تبحث عن الحب، ويواصل محمد عادل إمام رهانه على الأكشن في "حمزة الدباح". - ياسر جلال يقدم كوميديا اجتماعية في "كلهم بيحبوا مودي"، بينما يعود حمادة هلال بموسم جديد من "المداح"، ويجسد مصطفى شعبان شخصية فاقد للذاكرة في "درش".

يكشف موسم دراما رمضان المقبل عن اتجاه لدى عدد من نجوم الدراما المصرية لأداء أدوار غير تقليدية في رمضان 2026، عبر تجسيد شخصيات غير نمطية وخوض تجارب درامية أكثر تنوعاً، سواء على مستوى البناء النفسي للشخصيات أو طبيعة النوع الدرامي نفسه، في موسم يبدو واعداً بتجارب مختلفة وحضور فني متجدد.

وتعود الفنانة غادة عبد الرازق بعد غياب من خلال مسلسل "عاليا"، حيث تقدم شخصية امرأة متزوجة من تاجر ذهب، تنزلق تدريجياً إلى صراعات متشابكة مع أطراف عدة، لتجد نفسها في دوامة من الأزمات المتلاحقة. العمل من إخراج أحمد حسن، ويقدَّم في إطار اجتماعي وإنساني ممزوج بالتشويق.

أما الفنان أحمد العوضي فيخوض واحدة من أكثر تجاربه اختلافاً عبر مسلسل "علي كلاي"، إذ يجسد شخصية تهوى الملاكمة وتدير دار أيتام. وتشاركه البطولة الفنانة درة زروق بدور زوجته، السيدة القوية التي تدير محال شهيرة لقطع غيار السيارات في سوق التوفيقية. وهو مسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

وتدخل الفنانة مي عمر سباق رمضان هذا العام بعيداً عن التعاون المعتاد مع زوجها المخرج محمد سامي، عبر مسلسل "الست موناليزا" للمخرج محمد علي والكاتب محمد السيد بشير. وتظهر مي في شخصية مطلقة تبحث عن حكاية حب جديدة، وتحمل الشخصية اسم العمل، على غرار شخصياتها السابقة مثل "لؤلؤ" و"إش إش" و"نعمة الأفوكاتو". ويواصل الفنان محمد عادل إمام رهانه على الأكشن، مجسداً شخصية حمزة الدباح الشهير بـ"الكينج" في مسلسل يحمل الاسم نفسه، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

بدوره، يقدم الفنان ياسر جلال خلطة كوميدية اجتماعية في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، عبر شخصية محمود الوكيل (مودي)، الرجل الاجتماعي الذي تتشابك علاقاته وتطارده المفارقات اليومية. وتظهر النجمة ميرفت أمين بشخصية عمته؛ السيدة الأرستقراطية التي تفرض آراءها بدافع المحبة. وهو عمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

ويعود الفنان حمادة هلال بالموسم الخامس من سلسلة "المداح"، مستكملاً شخصية صابر المداح، الشاب المتدين صاحب القدرات الروحانية التي تجعله قادراً على مواجهة عالم الجن وقوى الشر. ويشارك في الكتابة أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ويخرج المسلسل أحمد سمير فرج. كما يخوض الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش"، مجسّداً شخصية رجل يفقد ذاكرته ويدخل في رحلة استعادة ماضيه. والمسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.