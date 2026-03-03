نجوم أجانب عالقون في الخليج تحت القصف الإيراني

- الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تسببت في حالة من الذعر بين المواطنين والمقيمين، بما في ذلك نجوم عالميون مثل ليندسي لوهان، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بسبب تعطل حركة الطيران. - الهجمات جاءت بعد عدوان أميركي إسرائيلي على إيران، مستهدفةً دول الخليج، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في الإمارات وانفجارات في الدوحة ودبي وأبوظبي، مع شلل واسع في حركة الطيران. - مشاهير بريطانيون وأميركيون، مثل فيكي باتيسون ولويزا زيسيمان، عبروا عن قلقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ناشدت الممثلة الهندية سونال تشوهان السلطات الهندية للمساعدة في العودة بأمان.

تسبّبت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج في بثّ حالة من الذعر بين المواطنين والمقيمين والزوار، بمن فيهم نجوم عالميون. وتحدّثت شخصيات معروفة، من بينها ليندسي لوهان، عن وجودها في دبي خلال الهجمات الإيرانية المستمرة، فيما وجد عدد من نجوم بوليوود أنفسهم عالقين في مدن مثل دبي وأبوظبي بعد تعطل حركة الطيران نتيجة الحرب في المنطقة.

جاءت الاعتداءات عقب عدوان أميركي إسرائيلي على إيران، لتستهدف كل دول الخليج. وقُتل ثلاثة أشخاص جراء الاعتداءات في الإمارات، فيما دوت انفجارات في الدوحة ودبي وأبوظبي. وفي موازاة ذلك، تشهد حركة الطيران في المنطقة شللاً واسعاً بعد إغلاق أجزاء كبيرة من المجال الجوي، ما دفع شركات طيران إلى إلغاء وتعليق رحلاتها وإعادة توجيه مساراتها.

مشاهير أميركيون وبريطانيون عالقون في الخليج

ومن بين السياح الذين تصادف وجودهم في الخليج خلال الهجمات الإيرانية، مشاهير بريطانيون وأميركيون يقضون عطلاتهم أو يقيمون في المنطقة، وقد عبّر عدد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم واستيائهم من الأزمة المتصاعدة.

وأعلنت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان، المقيمة في دبي مع زوجها بدر شماس ونجلهما لؤي، الأحد، أنها "تدعو للسلام"، وكتبت عبر "إنستغرام": "ابقوا سالمين جميعاً. حفظنا الله جميعاً".

بدورها، وجدت نجمة التلفزيون البريطانية فيكي باتيسون نفسها عالقة في دبي مع زوجها إركان رمضان بعد إلغاء رحلتهما إلى سيدني بسبب الهجمات. وكتبت على "إنستغرام": "نحن الآن عالقون في دبي. نتلقى الكثير من الرسائل من الناس يسألون عن حالنا، ونحن بخير".

كما قالت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال لويزا زيسيمان إن منزلها في دبي اهتزّ بفعل دويّ انفجارات قوية، ما اضطرها وعائلتها إلى اللجوء إلى الطابق السفلي. وأوضحت عبر "إنستغرام": "نحاول إبقاء الأطفال مستمتعين في الداخل. شعرنا برغبة شديدة في الخروج، فذهبنا لأخذهم إلى الحديقة، وبينما كنا على وشك الخروج، سمعنا دويّ انفجارين هائلين هزّا المنزل، فلجأنا إلى الداخل، ثم سمعنا دويّين آخرين".

نجوم بوليوود أيضاً

كما علق في المنطقة عدد من مشاهير الهند، من بينهم الممثل أجيث كومار في أبوظبي، حيث كان يخضع لتدريبات استعداداً لفعالية رياضية للسيارات عند بدء الهجمات. وفي المدينة نفسها، شاركت الممثلة إيشا غوبتا متابعيها آخر المستجدات، معربةً عن قلقها من الوضع المتوتر، وكتبت أن الوضع "مخيف" و"صعب"، مطمئنةً جمهورها على سلامتها.

وفي السياق نفسه، تواصلت الممثلة سونال تشوهان مباشرةً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، طالبةً المساعدة للعودة بأمان، بعدما وجدت نفسها عالقة في دبي إثر إلغاء الرحلات الجوية، وناشدت السلطات الهندية تقديم التوجيه اللازم. كذلك توجد الممثلة الأميركية المعروفة في الهند نرجس فخري في دبي، حيث تشارك متابعيها التطورات عبر خاصية "القصص" على "إنستغرام". ونشرت صورة للمشهد من المبنى حيث تقيم وكتبت: "كانا يومين عصيبين هنا"، مضيفةً في منشور آخر: "يبقى شعور القلق والخوف ملازماً لك لأنك لا تدري ما سيحدث لاحقاً".