نجم يوتيوب جيك بول سينازل بطل العالم السابق جوشوا

يواجه نجم منصة يوتيوب الأميركي جيك بول بطل العالم السابق في الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا في ميامي الشهر المقبل، بحسب ما أعلنت شركة "ماتش روم بوكسينغ" اليوم الاثنين. وتقام المواجهة بين بول الذي تحوّل من نجم على الإنترنت إلى ملاكم محترف، وجوشوا (36 عاماً) بطل العالم الموحد مرتين سابقاً، في مركز كاسيا بولاية فلوريدا في 19 ديسمبر/كانون الأول. سيُبث النزال مباشرة عبر منصة نتفليكس، ويتألف من ثماني جولات مدّة كل منها ثلاث دقائق.

ويملك جيك بول (28 عاماً) سجلاً من 12 انتصاراً مقابل خسارة واحدة، وكان قد تغلّب على أسطورة الوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون في تكساس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كما فاز بقرار جماعي على المكسيكي خوليو سيسار تشافيس جونيور في يونيو/حزيران، وكان من المقرّر أن يواجه الأميركي جيرفونتا ديفيس هذا الشهر قبل أن يُلغى النزال إثر دعوى مدنية قُدّمت ضد بطل رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه) للوزن الخفيف.

وقال نجم "يوتيوب" إنّ "هذه ليست محاكاة بالذكاء الاصطناعي، هذا يوم الحساب"، وأضاف: "نزال احترافي في الوزن الثقيل ضد بطل عالمي نخبوي في أوج عطائه. عندما أهزم أنتوني جوشوا، ستختفي كل الشكوك ولن يتمكن أحد من إنكار أحقيتي في المنافسة على لقب عالمي"، وتابع: "إلى كل من يكرهني، هذا ما أردتموه. وإلى شعب المملكة المتحدة، أنا آسف. يوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول، تحت الأضواء في ميامي... ستُمرّر الشعلة، وسيُهزم عملاق بريطانيا".

من جهته، قال جوشوا الذي لم يخض أيّ نزال منذ خسارته أمام مواطنه دانيال دوبوا في ملعب ويمبلي في سبتمبر/أيلول 2024 خلال نزال لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف): "إنها فرصة كبيرة"، وأضاف: "سواء أعجبكم الأمر أم لا، أنا هنا لتحقيق أرقام ضخمة، وخوض نزالات كبيرة، وتحطيم كل الأرقام القياسية، بينما أبقى هادئاً ومتزناً"، وختم قائلاً: "سجّلوا كلامي، سترون الكثير من الملاكمين يستغلون هذه الفرص مستقبلاً. أنا على وشك أن أحطم الإنترنت على وجه جيك بول".

