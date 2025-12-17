نجل روب راينر يمثل أمام المحكمة في قضية قتل والديه

- نيك راينر، نجل روب وميشيل راينر، يواجه تهمتين بالقتل من الدرجة الأولى بعد مقتل والديه في لوس أنجليس، مع ظروف مشددة قد تؤدي إلى عقوبات أشد، وهو محتجز دون كفالة. - روب راينر كان مخرجاً وممثلاً معروفاً بأعماله السينمائية ونشاطه الليبرالي، بينما كانت ميشيل راينر مصورة ومنتجة وناشطة في حقوق مجتمع الميم، وتركوا إرثاً فنياً وإنسانياً كبيراً. - أصدقاء الزوجين أصدروا بياناً مشتركاً يعبر عن حزنهم العميق، مشيدين بإرثهما الفني والإنساني وتأثير روب في عالم السينما وشغفه بتحسين بلاده.

من المتوقّع أن يمثل نيك راينر، نجل الممثل والمخرج الأميركي روب راينر للمرة الأولى أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، لمواجهة تهمتين بالقتل من الدرجة الأولى على خلفية مقتل والديه. ووجّه الادعاء في مقاطعة لوس أنجليس، أمس الثلاثاء، اتهاماً إلى نيك راينر، البالغ من العمر 32 عاماً، بقتل والده روب راينر البالغ 78 عاماً وزوجته ميشيل سينغر راينر، وفق ما أعلنه المدعي العام لمقاطعة لوس أنجليس ناثان هوكمان خلال مؤتمر صحافي عقده إلى جانب قائد شرطة لوس أنجليس جيم ماكدونيل. وأكّد هوكمان أن "الخسارة مأساوية بما يفوق الوصف، وسنكرّس كل جهودنا لتقديم قاتلهما إلى العدالة".

وإلى جانب تهمتي القتل من الدرجة الأولى، أضاف الادعاء ظروفاً مشدِّدة تتعلّق بارتكاب جرائم قتل متعددة، فضلاً عن اتهام خاص باستخدام سلاح خطير، سكين، ما قد يفتح الباب أمام عقوبة أشد. وأشار هوكمان إلى أن مكتبه لم يحسم بعد ما إذا كان سيسعى إلى المطالبة بعقوبة الإعدام في هذه القضية.

من جانبه، اعتبر ماكدونيل أن "هذه القضية مفجعة وشخصية للغاية، ليس فقط لعائلة راينر وأحبائهم، بل لمدينة بأكملها". وجاء الإعلان بعد يومين من العثور على الزوجين مقتولين بطعناتٍ يُعتقد أنها سبب الوفاة، داخل منزلهما في حي برينتوود الراقي غرب مدينة لوس أنجليس. وأوضحت الشرطة أن نيك راينر لم يُبدِ مقاومة عند توقيفه بعد ساعات من الجريمة في منطقة إكسبوزيشن بارك، قرب جامعة جنوب كاليفورنيا، على بُعد نحو 22.5 كيلومتراً من موقع الجريمة.

وكان روب راينر أحد نجوم مسلسل "أول إن ذا فاميلي" (All in the Family) الحائز جائزة إيمي، قبل أن ينتقل إلى الإخراج السينمائي، مقدّماً أفلاماً شهيرة من بينها "وين هاري مت سالي" (When Harry Met Sally) و"ذا برنسس برايد" (The Princess Bride). كما عُرف بنشاطه الليبرالي على مدى عقود. أما ميشيل سينغر راينر فكانت مصوّرة ومنتجة سينمائية وناشطة في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم. واستمر زواجهما 36 عاماً.

وكان من المقرّر أن يمثل نيك راينر أمام المحكمة في جلسة أولية الثلاثاء، إلا أن محاميه آلان جاكسون أفاد بأنه لم يُنقل من السجن إلى المحكمة لأسباب طبية، ما أدى إلى تأجيل الجلسة.

وفي جلسة اليوم الأربعاء، قد يقدّم راينر دفوعه الأولية، أو قد يقرّر القاضي تحديد جلسة توجيه اتهام في وقت لاحق، كما لا يُستبعد تأجيل إضافي إذا استمرت الأسباب نفسها التي حالت دون مثوله سابقاً. ويُحتجز راينر حالياً من دون كفالة.

ويُعدّ جاكسون من أبرز محامي الدفاع في الولايات المتحدة، وهو مدعٍ عام سابق في مقاطعة لوس أنجليس. مثّل المنتج المدان هارفي وينستين في محاكمته في لوس أنجليس، كما تولّى الدفاع عن كارين ريد في محاكماتها التي حظيت بمتابعة واسعة في ولاية ماساتشوستس، وكان شخصية محورية في الفيلم الوثائقي الذي بثته شبكة "إتش بي أو" حول تلك القضية.

وفي الجهة المقابلة، سيتولى الادعاء نائب المدعي العام حبيب باليان، الذي شملت قضاياه الأخيرة محاولة الأخوين مينينديز إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهما، إضافة إلى محاكمة روبرت دورست.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن أي دافع محتمل لارتكاب الجريمة، وامتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية رداً على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي.

أصدر عددٌ من أصدقاء الممثل والمخرج الأميركي روب راينر وزوجته ميشيل راينر بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن حزنهم العميق لرحيل الزوجين، مشيدين بإرثهما الفني والإنساني، وذلك بعد يومين من العثور عليهما مقتولين داخل منزلهما.

ونُشر البيان الثلاثاء عبر وكالة أسوشييتد برس، ووقّعه كلٌّ من بيلي وجانيس كريستال، وألبرت وكيمبرلي بروكس، ومارتن شورت، وآلان وروبن زويبيل، ولاري ديفيد وآشلي أندروود، ومارك شايمان ولو ميرابال، وباري وديانا ليفنسون، إضافة إلى السفير الأميركي السابق جيمس كوستوس، ومايكل سميث.

واستعاد البيان تجربة الذهاب إلى السينما بوصفها فعلاً جماعياً إنسانياً يجمع غرباء على الضحك والبكاء والخوف والانفعال، معتبراً أن روب راينر جسّد هذا المعنى عبر مسيرته الفنية. وأشار الموقّعون إلى أن راينر، مستفيداً من إرث والده كارل راينر وتأثير معلّمه نورمان لير، لم يكن مجرد ممثل كوميدي بارع، بل أصبح راوياً متقناً للقصص ومخرجاً نادراً في اتساع أدواته، متنقلاً بثقة بين الكوميديا والدراما والفيلم الساخر والوثائقي، ومتمتعاً بثقة الجمهور الذي اصطف دائماً لمشاهدة أعماله.

وأضاف البيان أن اللمسة الكوميدية لراينر كانت فريدة، وأن عنايته بإيقاع الحوار وصقله للدراما اتسمتا بأناقة استثنائية. كما شدّد على علاقته بالممثلين والكتّاب، إذ كان يمنحهم الحرية الكاملة ويشركهم في العملية الإبداعية، ما جعل العمل معه تجربة جماعية حقيقية وامتيازاً فنياً ترك أثراً دائماً في كل من شاركه.

وتناول البيان أيضاً الجانب الإنساني والسياسي من حياة الزوجين، موضحاً أن روب راينر كان مواطناً شغوفاً وشجاعاً، لم يكتفِ بحب بلاده بل سعى باستمرار إلى جعلها أفضل، فيما شكّلت ميشيل راينر شريكته المثالية، قوية ومصمّمة، وقد سَخّرا معاً جزءاً كبيراً من حياتهما لخدمة قضايا عامة وتحسين حياة الآخرين. ووصف البيان الزوجين بأنهما شكّلا معاً "قوةً استثنائية، ديناميكيَّين، غير أنانيَّين، وملهِمَين".

واختتم أصدقاء راينر بيانهم بتأكيد صداقتهم العميقة لهما، معربين عن فقدانٍ لا يُعوَّض، قبل أن يستحضروا اقتباساً من أحد أفلام راينر المفضّلة، "إتس إيه وندرفل لايف" (It’s a Wonderful Life)، جاء فيه: "إن حياة كل إنسان تمسّ حياة كثيرين غيره، وعندما لا يكون موجوداً، يترك فراغاً هائلاً"، ليضيفوا في ختام البيان: "لا يمكن تخيّل حجم هذا الفراغ".