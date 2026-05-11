نجاح التحام المركبة الفضائية "تيانزهو-10" بمحطة "تيانجونغ" الصينية

وكان الصاروخ الحامل للمركبة، "لونغ مارش-7" (Long March 7)، الذي يبلغ طوله 53 متراً، قد انطلق عند الساعة 8:14 صباحاً من مركز وينتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية، حاملاً إمدادات ووقوداً إلى المحطة. وبعد رحلة قصيرة، وضع الصاروخ المركبة في مدارها المنخفض المحدّد حول الأرض، قبل أن تُفتح الألواح الشمسية، ما شكّل إعلاناً بنجاح مهمة الإطلاق.

وصلت المركبة الفضائية غير المأهولة "تيانزهو-10" (Tianzhou-10) إلى محطة الفضاء تيانجونغ (Tiangong) بعد ظهر يوم الاثنين، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء المأهولة الصينية (China Manned Space Agency). وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب أن مركبة الشحن التحمت بالوحدة الأساسية "تيانخه" (Tianhe) عند الساعة 1:11 بعد الظهر، مشيرةً إلى أن طاقم مهمة "شنتشو 21" (Shenzhou XXI) سيدخل المركبة قريباً لترتيب ونقل الحمولة.

وتُعد "تيانزهو-10" المركبة العشرين ضمن برنامج المحطة، والتاسعة من نوعها التي تلتحم بمحطة تيانجونغ، إذ تحمل نحو 6.2 أطنان من الإمدادات والمعدات العلمية، إضافة إلى نحو 700 كيلوغرام من الوقود. وتتضمن الحمولة بدلة جديدة للسير في الفضاء، وجهاز مشي (تريدميل)، وست مجموعات من الأجهزة التجريبية، تغطي تجارب في الجاذبية الصغرى وفيزياء الموائع، إلى جانب اختبارات تكنولوجية جديدة للمركبات الفضائية.

تكنولوجيا شركات التكنولوجيا الصينية تستغل حرب إيران للترويج لقدراتها

ووفقاً لمصمّميها في أكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء (China Academy of Space Technology)، صُمّمت المركبة للبقاء ملتحمة بالمحطة لمدة عام كامل، ما يجعلها أطول مهمة شحن في تاريخ برنامج الفضاء الصيني.

وتأتي هذه المهمة بعد أيام من انفصال المركبة السابقة "تيانزهو-9" عن المحطة، عقب إتمام رحلة استمرت 295 يوماً، قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي وتتفكك معظم أجزائها، مع سقوط بقايا محدودة في مناطق محددة من المحيط، وفق ما أفادت الوكالة.

ويُشار إلى أن محطة تيانجونغ مأهولة بصورة مستمرة منذ عام 2021، وتُعدّ عنصراً أساسياً في برنامج الفضاء الصيني الطموح. وتسعى بكين إلى تحقيق هبوط مأهول على القمر بحلول عام 2030.