نجاة ثلاث طائرات من حطام صاروخ إيلون ماسك

عرّضت شركة سبايس إكس التي يملكها إيلون ماسك طائرات عدة للخطر في أعقاب تحطم صاروخ للشركة بعد أقل من عشر دقائق من إطلاقه في يناير/ كانون الثاني. ويأتي الخبر بعد فترة قصيرة من خبر آخر حول نجاة قمرين اصطناعيين، أحدهما لشركة ماسك أيضاً، كادا يصدمان في الفضاء القريب من كوكب الأرض. وفي الحادثة الأخيرة كان يتعلّق الأمر برحلة تجريبية سابعة غير مأهولة لمركبة ستار شيب، أحدث محاولات ماسك لجعل الحياة على المريخ حقيقة.

وبعد انفجار الصاروخ، نشر ماسك على حسابه في "إكس": "النجاح غير مؤكد، لكن الترفيه مضمون". لكن بحسب صحيفة دايلي مايل البريطانية، تُظهر وثائق إدارة الطيران الفيدرالية المخاطر الجانبية التي سبّبها الانفجار لثلاث رحلات جوية في ذلك المساء، بما في ذلك رحلة تابعة لشركة جيت بلو إلى سان خوان، أُبلغ طاقمها أن استكمال رحلتهم سيكون "على مسؤوليتهم الخاصة"، واضطرار مراقب جوي إلى التدخل بعد أن حلقت طائرتان على مقربة شديدة إحداهما من الأخرى عقب الانفجار. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الطائرات الثلاث كانت تقل 450 شخصاً، وتمكنت لحسن الحظ من الهبوط بسلام بعد إعلان حالة طوارئ.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن "سبايس إكس" لم تتصل فوراً بالخط الساخن الرسمي المخصص لإبلاغ مراقبي الحركة الجوية في حال حدوث أي تقصير. وبحسب الصحيفة البريطانية، لم يعلم المراقبون في ميامي مثلاً بوجود حطام الانفجار إلا من الطيارين الذين اضطروا إلى العبور عبره. وبدأت إدارة الطيران تحقيقاً في كيفية التعامل الأمثل مع الحطام المحتمل الناتج عن الانفجارات في فبراير/ شباط، وازدادت عزماً بعد انفجار مركبة اختبار تابعة لشركة سبايس إكس مرة أخرى في مارس/ آذار.

اسم ماسك تكرّر في احتمال سيناريو كارثي

وتأتي أخبار حادثة يناير/ كانون الثاني بعد أخبار أخرى انتشرت قبل نحو أسبوع عن نجاة أقمار اصطناعية من سيناريو كارثي كان سيشمل تصادمها، إذ كاد في ديسمبر/ كانون الحالي أن يصطدم قمر اصطناعي من نوع "ستارلينك"، تابع لـ"سبايس إكس"، بقمر اصطناعي أطلقته الصين، بعدما اقترب القمران أحدهما من الآخر بشكل خطير.

ويشهد مدار الأرض ازدحاماً متنامياً بالأقمار الاصطناعية، السبب الأول هو شركة إيلون ماسك نفسها، إذ أطلقت حتى 2025 حوالي 9300 قمر اصطناعي من أصل 13 ألفاً حول الأرض، وقد أطلقت هذا العام فقط ثلاثة آلاف قمر. أما عندما يتعلّق الأمر بحطام المركبات الفضائية، فيظلّ منخفضاً نسبياً، ومع ذلك تشير دراسة إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 26% لسقوط الحطام الفضائي في السماء المزدحمة كل سنة، ما قد يؤدي إلى تعطيل حركة الطيران وتأخير الرحلات.