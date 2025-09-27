نتنياهو: منصات التواصل سلاح بيد إسرائيل لضمان نفوذها

- أقرّ نتنياهو بأن حكومته تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي "سلاحاً" لدعم اليمين الإسرائيلي في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية السيطرة على منصات مثل "تيك توك" و"إكس" لتعزيز النفوذ الإسرائيلي. - تزامنت تصريحات نتنياهو مع توقيع ترامب أمراً تنفيذياً لنقل عمليات "تيك توك" إلى اتحاد شركات أميركي، يضم أوراكل ومايكل ديل وروبرت مردوخ، مما يعزز الدعم لإسرائيل. - تأتي هذه التحركات وسط عزلة متزايدة لإسرائيل بسبب حربها على غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حكومته ترى في منصات التواصل الاجتماعي "سلاحاً" لدعم اليمين الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وسط تصاعد الإدانات الدولية للإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال اجتماع مع مؤثّرين أميركيين في القنصلية العامة لإسرائيل بنيويورك أمس الجمعة، ظهر في مقطع فيديو نشرته المؤثرة ديبرا ليا على حسابها في منصة إكس، وصف نتنياهو وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "السلاح الأهم… لضمان قاعدتنا في الولايات المتحدة". وأضاف أن "صفقة تيك توك هي أهم عملية شراء جارية الآن"، معتبراً أن السيطرة عليها قد تكون "حاسمة". كما تطرّق إلى منصة إكس، قائلاً: "علينا أن نتحدث مع إيلون (ماسك). إنه ليس عدواً، بل صديق".

وزعم نتنياهو أنه إذا ما أمكن تأمين النفوذ على "تيك توك" و"إكس"، فإن إسرائيل "ستكسب الكثير".

وتزامنت تصريحاته مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً صادق فيه على صفقة تنقل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى اتحاد شركات أميركي، معتبراً أنها تلبي المتطلبات الأمنية الوطنية المنصوص عليها في القانون المحلي. وقال ترامب إن اتحاد المستثمرين سيضم شركة أوراكل، ومايكل ديل، وروبرت مردوخ.

روبرت مردوخ وابنه لاكلان مردوخ يملكان شبكة فوكس نيوز اليمينية الداعمة بقوة لإسرائيل، ومجموعة "نيوز كورب" الإعلامية. وتملك العائلة أيضاً صحيفة "نيويورك بوست" التي اعتادت مهاجمة الناشطين المؤيدين لفلسطين وتلميع صورة جيش الاحتلال. أما مايكل ديل، مدير "ديل تكنولوجيز"، فقد ارتبط اسمه بتزويد جيش الاحتلال بالتقنيات والبيانات التي عزّزت قدراته في حروبه على غزة ولبنان، إلى جانب دعم مؤسساته الأمنية مباشرة أو عبر شركات ناشئة تستحوذ عليها "ديل" في إسرائيل. و"أوراكل"، معروفة بقربها من ترامب وتشديدها الرقابة الداخلية على أي نشاط مؤيد للقضية الفلسطينية. وقد تعاونت "أوراكل" مع الحكومة الإسرائيلية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية العسكرية، فيما سبق لمديرها التنفيذي لاري إليسون أن عرض على نتنياهو الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة ودعاه إلى جزيرته الخاصة في هاواي.

وجاءت تصريحات نتنياهو بينما تواجه إسرائيل عزلة متزايدة بسبب حرب الإبادة التي تشنّها على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتحدث نتنياهو أمام قاعة شبه فارغة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد انسحاب العديد من الوفود احتجاجاً على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومته في غزة.