"نتفليكس" لا تفضّل عرض أفلامها في صالات السينما

- أعلنت نتفليكس عن عرض سينمائي واسع لفيلم "نارنيا" للمخرجة غريتا غيرويغ، كاستثناء وليس كاستراتيجية دائمة، حيث سيتم عرضه في فبراير 2027 قبل أن يُتاح على المنصة في أبريل 2027. - دان لين، رئيس قسم الأفلام في نتفليكس، أكد أن بعض المخرجين يفضلون العرض السينمائي التقليدي، وهو ما قد يحد من تعاونهم مع المنصة، مشيراً إلى أن نتفليكس تسعى لتقليل عدد الأفلام وزيادة جودتها. - فيلم "مغامرات كليف بوث" سيحصل على عرض سينمائي قصير في صالات آيماكس قبل أن يُعرض على نتفليكس، مما يعكس توجه المنصة نحو تقديم تجارب سينمائية محدودة.

تحدث رئيس قسم الأفلام في "نتفليكس"، دان لين، عن قرار المنصة منح فيلم نارنيا للمخرجة غريتا غيرويغ (Greta Gerwig) عرضاً سينمائياً واسع النطاق، وذلك في ملف جديد مع صحيفة ذا نيويورك تايمز، مؤكداً أن هذه الخطوة تُمثّل "استثناءً" وليست مؤشراً على استراتيجية مستقبلية دائمة لطرح الأفلام في دور العرض.

كان لين قد انضم إلى نتفليكس في إبريل/نيسان 2024، خلفاً لسكوت ستوبر، الذي قاد تحوّل المنصة نحو إنتاج أفلام ضخمة ذات طابع بلوكباستر. خلال حديثه عن فيلم غيرويغ المقبل، المقتبس من سلسلة نارنيا، أوضح لين للصحيفة أنه يدرك أن هناك مخرجين يفضلون العرض السينمائي التقليدي، وهو ما لن تتمكن الشركة من التعاون معهم فيه. قال لين: "هناك مجموعة من صناع الأفلام ما زالوا يفضلون العرض السينمائي. هؤلاء هم صناع الأفلام الذين قبلنا أننا ببساطة لن نعمل معهم".

وكان من المقرر في الأصل أن يُعرض اقتباس غيرويغ للرواية الفانتازية في دور آيماكس خلال عيد الشكر، قبل أن يُتاح على "نتفليكس" في يوم عيد الميلاد. إلا أن المنصة أعلنت في مايو/أيار الماضي أن الفيلم سيُطرح في 12 فبراير/شباط 2027، على أن يُعرض لاحقاً على "نتفليكس" في الثاني من إبريل 2027، ليكون أول فيلم لها يحصل على عرض سينمائي تقليدي واسع.

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وقد شكّلت استراتيجية "نتفليكس" تجاه العرض السينمائي، أو غيابها، نقطة خلاف رئيسية خلال فترة سعي الشركة إلى الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري. وقبل انسحاب عملاق البث من مزايدة الاستحواذ، صرّح الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس بأن أفلام وارنر براذرز كانت ستخضع لنافذة عرض سينمائي تقليدية مدتها 45 يوماً.

في سياق منفصل، سيحصل فيلم "كليف بوث" (Cliff Booth) التابع للمنصة، من إخراج ديفيد فينشر وبسيناريو من كوينتن تارانتينو، والمستند إلى شخصية مؤدي المشاهد الخطرة التي جسّدها براد بيت في فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" (Once Upon a Time in Hollywood)، على عرض سينمائي قصير.

سيُعرض العمل (بعنوانه "مغامرات كليف بوث") لمدة أسبوعين في صالات آيماكس عالمياً بدءاً من 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن يصل إلى نتفليكس في 23 ديسمبر/كانون الأول 2026.

تحت قيادته، أوضحت الصحيفة أيضاً أن لين يسعى إلى أن "تنفق نتفليكس أموالاً أقل على عدد أقل من الأفلام، ولكن بجودة أعلى". كما أشار إلى رغبته في أن تطوّر المنصة المزيد من أعمال الكوميديا الرومانسية، إضافة إلى اقتباسات أدبية.