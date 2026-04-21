"نتفليكس" تعلن عرض فيلم "فلسطين 36"

أعلنت منصة نتفليكس أنها ستعرض فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر ابتداءً من الأول من مايو/أيار المقبل. تدور أحداث الفيلم عشية الثورة الفلسطينية الكبرى (1936)، وقد نال إشادة نقدية عربية وأجنبية كبيرة. وكتبت "نتفليكس": "فلسطين 36. فيلم جديد يحكي قصة شاب في عام 1936 يُكافح تحت وطأة الثورات المناهضة للاستعمار البريطاني ويحاول الموازنة بين وظيفته في القدس والتمسّك بجذوره الريفية".

"فلسطين 36" من إخراج وتأليف الفلسطينية آن ماري جاسر، ومن بطولة كامل الباشا، وصالح بكري، وياسمين المصري، وهيام عباس، وجيرمي آيرونز، وظافر العابدين، وروبرت آرامايو، وليام كونينغهام، ويمنى مروان.

يرصد العمل تصاعد المقاومة ضد الحكم الاستعماري البريطاني، وتشريد الفلسطينيين. ويتناول قصص أفراد ينتمون إلى بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة، ويواجهون الخيانة السياسية والانقسام الاجتماعي، وكارثة وشيكة، ما يرسم صورة مؤثّرة لمجتمع على حافة الهاوية.

كان العرض العالمي الأول للفيلم، الذي ساهمت شركة ميتافورا في إنتاجه، في مهرجان تورونتو السينمائي في 5 سبتمبر/أيلول 2025، إذ حظي بتصفيق حار وقوفاً استمر لمدة 20 دقيقة. وفاز بالجائزة الكبرى لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي في دورته الثامنة والثلاثين، ورُشّح ضمن القائمة المختصرة الأولى للأفلام الروائية الطويلة في جوائز الفيلم الأوروبي في دورتها الثامنة والثلاثين. كما اختير لتمثيل فلسطين رسمياً عن فئة الفيلم الدولي الطويل في جوائز الأوسكار في دورتها الـ98 التي أقيمت في 15 مارس/ آذار 2026. وفي موقع مراجعة الأفلام والمسلسلات روتن تومايتوز منحه النقاد تقييماً عالياً بلغ 98%.

وغداة عرض فيلمها في مهرجان تورونتو، أوضحت آن ماري جاسر لوكالة فرانس برس للأنباء أنّها أرادت من خلال هذا الفيلم سدّ الفجوة المعرفية المحيطة بتبعات السياسات البريطانية خلال فترة الانتداب، قبل إنشاء دولة إسرائيل عام 1948. أضافت: "أردتُ وضع البريطانيين أمام مسؤولياتهم".

وساهم تدفّق المهاجرين اليهود من أوروبا، وخشية المزارعين الفلسطينيين من فقدان المزيد من أراضيهم، في إشعال فتيل الثورة المسلحة. ويُظهر الفيلم تفاصيل الردّ الاستعماري القاسي، من ضرب وعمليات توقيف جماعية إلى إحراق منازل بعد تفتيشها. ولفتت جاسر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي استخدم هذه التكتيكات لاحقاً ضد الفلسطينيين.