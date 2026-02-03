"نتفليكس" تعلن تاريخ بثّها المباشر لحفل عودة "بي تي إس"

أعلنت منصة البث نتفليكس، اليوم الثلاثاء، أنها ستبثّ مباشرةً حفل عودة فرقة "بي تي إس" (BTS) إلى نحو 190 دولة، في خطوةٍ قد تجعل منه أكبر حدثٍ مباشر في تاريخ "كيبوب" (K-pop) حتى الآن، مع عودة النجوم إلى النشاط بعد إنهاء الخدمة العسكرية.

وكانت الفرقة، وهي أكبر اسمٍ موسيقي في كوريا الجنوبية، في فترة توقّف منذ 2022 ريثما يُتمّ الأعضاء الخدمة العسكرية الإلزامية. وسُرّح الأعضاء السبعة جميعاً العام الماضي، وأكدت الفرقة أنها ستصدر ألبوماً جديداً عنوانه "أريرانغ" (ARIRANG) في 20 مارس/ آذار، وستقيم حفلاً مجانياً للعودة في ساحة "غوانغهوامون" وسط سيول في اليوم التالي، قبل الانطلاق في جولةٍ عالمية. ويعتبر "غوانغهوامون" معلماً بارزاً في العاصمة الكورية الجنوبية، كما يطلّ على قصر "غيونغبوكغونغ" الشهير.

وعقب البث المباشر، ستعرض منصة نتفليكس فيلم "بي تي إس: العودة" (BTS: The Return)، وهو "وثائقي حميمي يوثّق صناعة ألبوم الفرقة الجديد"، وفق بيانٍ صحافي، على أن يُعرض بعد أسبوع من الحفل، في 27 مارس/ آذار، عبر منصة البث.

ووفق التفاصيل المتاحة، ستمتد الجولة بين عامي 2026 و2027، لتشمل آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا وأميركا اللاتينية وأستراليا، ما يجعلها واحدة من أوسع جولات الفرقة. ومن المقرر أن تنطلق الجولة بثلاث ليالٍ في "غويانغ" في كوريا الجنوبية، قبل التوجه إلى طوكيو لإحياء ليلتَين، ثم تتجه الفرقة إلى الولايات المتحدة بمحطة في تامبا، قبل أن تتنقّل بين محطاتٍ مختلفة حول العالم مع إدراج عدة عروض داخل الولايات المتحدة على امتداد المسار. ومن المتوقع أن تبلغ الجولة 79 محطة.

وسيكون ألبوم "أريرانغ" المسمّى تيمناً بأغنيةٍ فلكلورية كورية عن الشوق والفراق، وغالباً ما يُنظر إليها بوصفها نشيداً وطنياً غير رسمي، إصدارٍ الفرقة الأول منذ ألبوم المختارات "بروف" (Proof) الذي أصبح الأكثر مبيعاً في كوريا الجنوبية خلال عام 2022. ووصفت "نتفليكس" الألبوم الجديد أنه "يتضمن تأملاً عميقاً في جذور الفريق وهويته".

وتُعد "بي تي إس" ثقلاً اقتصادياً في كوريا الجنوبية؛ إذ كانت، قبل توجه أعضائها لإتمام الخدمة العسكرية، تدرّ على البلاد أكثر من 5.5 تريليونات وون (3.8 مليارات دولار) سنوياً، وفق المعهد الكوري للثقافة والسياحة في سيول، ويعادل هذا الرقم 0.2% من إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية.