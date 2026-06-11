- أعلنت نتفليكس عن إطلاق لعبة "فيفا وورلد كاب: لونش إديشن" بالتزامن مع كأس العالم 2026، مما يتيح للمشتركين تجربة تفاعلية مجانية ومثيرة عبر شاشات التلفاز والهواتف الذكية، دون الحاجة لأجهزة متخصصة. - تتميز اللعبة بتصميم بسيط وسرعة التعلم، مع التركيز على المتعة الفورية والإيقاع السريع، وتضم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، مع وعود بتحديثات مستقبلية لتعزيز التعقيد التكتيكي. - تعزز هذه الخطوة باقة "نتفليكس غيمز"، وتأتي مع سلسلة وثائقيات رياضية وحقوق بث حصرية لكأس العالم للسيدات، مما يعكس التزام نتفليكس وفيفا بالابتكار والوصول إلى جماهير واسعة.

في خطوة استثنائية، وتزامناً مع العرس الكروي الأبرز هذا الصيف، تتحول غرف المعيشة إلى ملاعب تنبض بالحياة، إذ أعلنت منصة نتفليكس عن إطلاق لعبتها الجديدة والمخصصة لبطولة كأس العالم 2026. وتأتي هذه اللعبة التي طورتها ونشرتها شركة ديلفي إنتراكتيف إصدارَ إطلاق أولياً يتيح لمشتركي المنصة عيش أجواء المونديال بشغفها وإثارتها حصرياً ومجاناً ضمن باقات اشتراكهم الحالية.

اعتباراً من اليوم، ستصبح اللعبة متاحة لترافق انطلاق بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يضفي بعداً تفاعلياً جديداً لمتابعة المباريات. تتميز اللعبة التي اختير لها اسم "فيفا وورلد كاب: لونش إديشن" (FIFA World Cup: Launch Edition)، ببساطة التصميم وسرعة التعلم، مع احتفاظها بقدر عالٍ من الإثارة والمنافسة التي تجعل إتقانها تحدياً ممتعاً للجميع، سواء أكان اللاعب يفضل خوض المنافسات الرياضية منفرداً أم مع أصدقائه عبر شبكة الإنترنت.

ولا يتطلب الأمر أجهزة ألعاب متخصصة أو معقدة، فكل ما يحتاجه المشترك هو شاشة التلفاز وتطبيق نتفليكس، إلى جانب هاتفه الذكي الذي سيتحول بسلاسة إلى أداة تحكم سهلة الاستخدام بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة، لتنطلق صافرة البداية.

ومن المثير للاهتمام أن هذا الإصدار الأولي يركز جوهرياً على المتعة الفورية واللعب السلس والإيقاع السريع، على أن تضيف المنصة مستويات أعمق من التعقيد التكتيكي والتحسينات التقنية في التحديثات اللاحقة، مع نمو وتوسع مجتمع اللاعبين.

ويضم هذا الإصدار المونديالي الشامل كافة المنتخبات الثمانية والأربعين المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، إلى جانب 1248 لاعباً، و16 ملعباً تتوزع عبر الدول الثلاث المستضيفة للحدث الكروي الكبير.

وقد بدأت المنصة بالفعل مرحلة اختبار وتقييم محدودة للعبة في الرابع من يونيو/حزيران الحالي في كل من البرازيل وألمانيا، وذلك تمهيداً للإطلاق الذي سيشمل أسواقاً رئيسية كبرى مثل الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمكسيك، وإسبانيا، وأستراليا، مع وعود بإضافة المزيد من الدول لاحقاً.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز باقة "نتفليكس غيمز" التي باتت تضم ألعاباً ناجحة أخرى تُمارس مباشرة عبر شاشات التلفاز. وقد عبّر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن حماسه الكبير وتفاؤله بهذا التعاون المشترك، معتبراً إياه محطة رئيسية في التزام "فيفا" بتقديم ابتكارات غير مسبوقة للوصول إلى مليارات المشجعين من كافة الأعمار.

وفي السياق نفسه، أكد آلان تاسكان، رئيس قسم الألعاب في "نتفليكس"، أن مونديال 2026 سيكون الحدث الثقافي الأبرز للعام، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو منح المشجعين فرصة الاحتفال بشغفهم وإعادة كرة القدم إلى جذورها بلمسة زر واحدة. ولا يقتصر هذا التوجه على الألعاب فحسب، بل يترافق مع إطلاق المنصة لسلسلة من الوثائقيات الرياضية التي تتناول حياة أساطير مثل رونالدينيو وخاميس رودريغيز، إضافة إلى حصولها الحصري على حقوق بث كأس العالم للسيدات لعامي 2027 و2031 في أميركا الشمالية.