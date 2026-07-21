- أبرمت نتفليكس شراكة مع "ساين أب ميديا" لتقديم ترجمة بلغة الإشارة الأميركية لنحو 200 ساعة من محتوى الأطفال والعائلة، تشمل 73 عنواناً من 41 سلسلة، بما في ذلك أعمال أصلية مثل "بينوكيو" و"سترينجر ثينغز". - بدأت الترجمة يوم الاثنين، في إطار جهود نتفليكس لتوسيع محتوى الأطفال والعائلة، الذي يمثل 15% من مشاهداتها، مما يعزز الوصول إلى جمهور أوسع. - تأتي هذه الخطوة ضمن توجه هوليوود لتسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أظهرت الأبحاث أن الترجمة النصية وحدها غير كافية للصم.

أبرمت منصة البث نتفليكس شراكة مع منصة "ساين أب ميديا" الإلكترونية، التي تقدّم الترجمة بلغة الإشارة للأفلام والمسلسلات. وبموجب الشراكة سوف تعرض "نتفليكس" لغة الإشارة الأميركية في نحو 200 ساعة من محتوى الأطفال والعائلة، وفقاً لما كشفه موقع إندي واير.

وستغطي الترجمة 73 عنواناً مختلفاً من 41 سلسلة وعلامة تجارية، وستشمل أعمال "نتفليكس" الأصلية مثل "بينوكيو" و"وحش البحر" و"سترينجر ثينغز: حكايات من عام 1985"، بالإضافة إلى أعمال حصلت على حقوق بثها، مثل "بوكيمون هورايزونز" و"حافلة المدرسة السحرية تعود من جديد" و"كوكوميلون" و"عائلة ميتشل ضد الآلات".

وقد بدأ طرح الترجمة ابتداءً من أمس الاثنين، وتأتي في سياق تكثيف "نتفليكس" محتواها المخصص للأطفال والعائلة في الأشهر الأخيرة، مثل إضافة "شارع سمسم". ويشكل محتوى الأطفال والعائلة ما يقارب 15% من إجمالي مشاهدات نتفليكس، ما يجعله قطاعاً بالغ الأهمية بالنسبة لها، وبإضافة لغة الإشارة تتخذ المنصة خطوة أخرى لجعل هذا المحتوى متاحاً لعدد أكبر من المشاهدين قدر الإمكان.

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كما تأتي خطوة "نتفليكس" في سياق أوسع تتوجّه فيه هوليوود نحو المزيد من التسهيلات لذوي لاحتياجات الخاصة. مثلاً عملت منصة البث إتش بي أو ماكس على ترجماتٍ بلغة الإشارة الأميركية لأفلامٍ مثل "باربي" ومسلسلاتٍ مثل "ذا لاست أوف أس". وأظهرت الأبحاث أنّ 75% من البالغين الصمّ، من بين 466 مليون شخصٍ أصمّ حول العالم، لا يقرأون إلا بمستوى الصفّين الرابع أو الخامس الابتدائي، ولا يتقن الأطفال الصمّ القراءة بطلاقةٍ حتى سنّ 12 أو 13 عاماً، ما يؤكّدُ بوضوحٍ أنَّ الترجمة النصية وحدها غير كافية بالنسبة لهذه الفئة.