"نتفليكس" تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي لدعم صناعة الأفلام

- استحوذت نتفليكس على شركة "إنتربوزيتيف" المتخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة الأفلام، والتي أسسها بن آفليك، حيث سينضم فريقها إلى نتفليكس وسيعمل آفليك كمستشار أول. - تهدف الصفقة إلى تعزيز الإبداع السينمائي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على دور المبدعين، حيث تتيح تقنيات "إنتربوزيتيف" للمخرجين تحسين الإنتاج دون استبدال العنصر البشري. - تأتي هذه الخطوة بعد انسحاب نتفليكس من صفقة مع وارنر براذرز، وتؤكد الشركة أن الهدف هو توسيع الحرية الإبداعية وليس خفض التكاليف أو تسريع الإنتاج.

أعلنت شركة نتفليكس عن استحواذها على شركة ناشئة متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة الأفلام، تُدعى "إنتربوزيتيف" (InterPositive) أسسها الممثل والمخرج الأميركي بن آفليك.

لم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة، لكن جميع أفراد فريقها، وعددهم 16 مهندساً وباحثاً ومبدعاً، سينضمون إلى "نتفليكس" بعد الاستحواذ، فيما سيعمل آفليك مستشاراً أول للشركة لتقديم التوجيه المستمر في هذا المجال.

تمثّل هذه الصفقة خطوة غير معتادة بالنسبة إلى "نتفليكس"، التي تميل عادة إلى تطوير تقنياتها داخلياً بدلاً من شراء شركات أخرى. إلا أن الشركة أوضحت أنها رأت في تقنيات "إنتربوزيتيف" مجموعة أدوات فريدة للذكاء الاصطناعي تُبقي صنّاع الأفلام في مركز العملية الإبداعية. ومن المقرر أن تتيح "نتفلكيس" هذه التكنولوجيا لشركائها من المخرجين والمنتجين، من دون خطط لطرحها منتجاً تجارياً في السوق.

كانت شركة "إنتربوزيتيف"، ومقرها لوس أنجليس، تعمل في وضع "التخفي" منذ تأسيسها عام 2022. وعلى عكس بعض منصات الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل "أوبن إيه آي سورا" (OpenAI Sora)، فإن تقنيتها لا تقوم على توليد مشاهد أو أفلام كاملة عبر أوامر نصية. أوضح آفليك أن الفكرة لا تتمثل في كتابة وصف على الحاسوب للحصول على فيلم كامل، بل في استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة لصنّاع الأفلام خلال مراحل الإنتاج وما بعده.

بحسب شرح آفليك، يعتمد نظام "إنتربوزيتيف" على بناء نموذج ذكاء اصطناعي انطلاقاً من المواد المصورة اليومية لأي إنتاج سينمائي. وبعد ذلك، يمكن إدخال هذا النموذج في مرحلة ما بعد الإنتاج، بما يسمح للمخرجين وفِرق العمل بإجراء عمليات مثل تصحيح الألوان، وإعادة الإضاءة للمشاهد، ودمج المؤثرات البصرية، وتحسين الصورة مع الحفاظ على الأسلوب البصري الأصلي للعمل.

يأتي إعلان الاستحواذ بعد أسبوع فقط من انسحاب "نتفليكس" من محاولة الاستحواذ على استوديوهات وخدمات البث التابعة لشركة وارنر براذرز، وذلك بعدما رفعت شركة سكاي دانس ميديا عرضها المنافس للاستحواذ.

بدورها، أكدت مديرة المحتوى في "نتفليكس"، بيلا باجاريا، أن تقنية "إنتربوزيتيف" ستمنح صُنّاع الأعمال مزيداً من الخيارات والتحكم في أعمالهم، مع الحفاظ على رؤيتهم الإبداعية. أضافت أن علاقة الشركة مع الفنانين تقوم أساساً على الثقة، وأن الهدف من إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي هو توسيع الحرية الإبداعية، وليس استبدال دور الكتّاب والمخرجين والممثلين أو فرق الإنتاج.

وقالت المديرة التنفيذية للمنتج والتكنولوجيا في "نتفليكس"، إليزابيث ستون، إن كثيراً من منصات الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي لا تُصمَّم من منظور صُنّاع الأفلام. أوضحت أن أدوات "إنتربوزيتيف" تهدف أساساً إلى مساعدة المبدعين على إنتاج محتوى أعلى جودة، وليس بالضرورة إلى تسريع الإنتاج أو خفض التكاليف.

أكد آفليك أن المشروع انطلق من ملاحظته المبكرة لصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما عام 2022، لكنه رأى أنها لا تلبي احتياجات المبدعين بما يكفي. لذلك، سعى إلى تطوير أدوات تحاكي واقع مواقع التصوير وتفهم لغة المخرجين ومديري التصوير، مع الحفاظ على العنصر الإنساني في السرد السينمائي، وهو ما وصفه بـ"حُكم الخبرة" الذي لا يمكن للآلة أن تحل محله.