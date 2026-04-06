"نتفليكس" تبثّ مباشرة تحليق "أرتميس 2" حول القمر

- أعلنت نتفليكس عن بث مباشر لمهمة أرتميس 2 التاريخية حول القمر، حيث ستنطلق المركبة مساء اليوم الاثنين، وستكون اللحظات الحاسمة متاحة للمشاهدة عبر رابط خاص على المنصة. - تضم مهمة أرتميس 2 أربعة رواد فضاء من ناسا ووكالة الفضاء الكندية، وستدور المركبة حول الجانب البعيد من القمر، مستخدمة جاذبيته للعودة إلى الأرض، مع هبوط متوقع في المحيط الهادئ في 10 إبريل. - أبرمت نتفليكس صفقة مع ناسا لإضافة "ناسا بلس" إلى منصتها، لكن النتائج حتى الآن محدودة، مع بث واحد فقط منذ يوليو الماضي.

فوّتت منصة البث نتفليكس البث الحي لإطلاق مهمة أرتميس 2 التاريخية نحو القمر في الأول من إبريل/ نيسان، لكنها أكدت الآن رسمياً أنها سوف تبثّ التحليق حول القمر مساء اليوم الاثنين، عند الساعة التاسعة بتوقيت الخليج، الخامسة مساءً بتوقيت غرينيتش. وقد وفّرت المنصة صفحة خاصة عبر هذا الرابط، حيث يمكن مشاهدة الحدث العلمي التاريخي.

وانطلقت "أرتيميس 2" إلى الفضاء مساء الأربعاء الماضي، وتضم المهمة أربعة رواد فضاء، هم ريد وايزما وفيكتور غلوفر وكريستينا كوتش من "ناسا"، وجيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية. ومن المتوقع أن تصل إلى القمر بحلول اليوم الاثنين. ولن يهبط الطاقم على سطح القمر، بل سوف يكتفي بالمرور بجانبه، وهي اللحظات التي سوف تبثّها "نتفليكس" اليوم.

وعبر بث "نتفليكس" سوف يشاهد الجمهور مركبة أرتميس 2 في أقرب نقطة لها من القمر، حيث سوف تدور حول الجانب البعيد منه؛ أبعد مسافة وصل إليها البشر على الإطلاق، ثم سوف تستخدم جاذبية القمر لدفع الطاقم عائداً إلى الأرض، ومن المقرر هبوطهم في المحيط الهادئ في 10 إبريل/ نيسان.

وكانت "نتفليكس" قد أبرمت صفقة مع "ناسا" الصيف الماضي لإضافة "ناسا بلس" إلى منصتها، وهي خدمة بث تلفزيوني تديرها وكالة الفضاء الأميركية، انطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وتقدم محتوى فيديو متعلقاً بالوكالة وعلم الفلك، بما في ذلك الأخبار والبرامج الوثائقية والبث المباشر لأنشطة "ناسا" مثل عمليات الإطلاق والمهام الفضائية. لكن نتائج هذه الصفقة لا تزال ضئيلة، إذ لم يُجرَ سوى بثّ واحد فقط في 31 يوليو/تموز،، ولم يُبثّ أي شيء منذ ذلك الحين.