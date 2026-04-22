نانسي سيناترا تهاجم ترامب: والدي كان يكرهه

- نانسي سيناترا انتقدت الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدامه موسيقى والدها فرانك سيناترا دون إذن، معبرة عن استيائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفة ذلك بالتدنيس. - أكدت نانسي أن والدها كان يكره ترامب، مشيرة إلى دعمه للمساواة وحركة الحقوق المدنية، ورفضها لفكرة أن والدها كان سيدعم حركة ماغا. - المدير السابق لأعمال فرانك سيناترا، إليوت وايزمان، أوضح في مذكراته أن كراهية سيناترا لترامب تعود لمحاولة ترامب خفض أجره في كازينو تاج محل عام 1990.

دانت نانسي سيناترا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدامه موسيقى والدها، فرانك سيناترا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر ترامب على منصة تروث سوشال مقطعاً لسيناترا وهو يؤدي أغنية "ماي واي" (My Way) في فندق وكازينو سيزرز بالاس في لاس فيغاس عام 1978، من دون أي سياق مرفق.

ورغم أن استخدام ترامب للأغنية لم يبدُ مرتبطاً برسالة سياسية مباشرة، فإن نانسي عبّرت عن استيائها من نشر المقطع.

وجاء ردّها بعد أن نبّهها أحد المعجبين عبر منصة إكس قائلاً: "ترامب يتعارض مع كل ما كان يمثّله فرانك. لقد كان مناصراً قوياً للمساواة وداعماً لحركة الحقوق المدنية"، لتجيب نانسي: "هذا تدنيس".

وعندما سألها مستخدم آخر عمّا إذا كان بإمكانها فعل شيء لمنع ترامب من استخدام موسيقى والدها الراحل، أجابت: "للأسف لا. الجهة الوحيدة القادرة على التدخل هي الناشرون".

كذلك أعادت نشر تعليق لأحد المعجبين قال فيه إن "نانسي سيناترا ستؤكد مجدداً أن والدها كان يَكْرَه دونالد ترامب"، وآخر كتب: "قد يحب ترامب سيناترا، لكن سيناترا لم يكن يحب ترامب".

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحدّثت نانسي عن النفور الشديد الذي كان يكنّه والدها لترامب على الصعيد الشخصي. وجاء ذلك تعليقاً على مقطع فيديو لعملية مداهمة يُزعم أن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية استهدفت خلالها عمّالاً من أصول لاتينية في موقع بناء، إذ كتبت نانسي في البداية: "هذه ليست أميركا والدي.

كان سيشعر بصدمة عميقة. ترامب مخطئ في أمور كثيرة". ثم ردّت بغضب على أحد المعجبين الذي زعم أن والدها كان سيدعم حركة ماغا، قائلة: "تحقّق قبل أن تُحرج نفسك. والدي كان يكره ترامب".

في وقت سابق، عام 2017، أوضح، المدير السابق لأعمال فرانك سيناترا، إليوت وايزمان، في مذكراته The Way It Was: My Life with Frank Sinatra، أسباب كراهية المغني لترامب.

كان وايزمان قد أبرم اتفاقاً لإحياء سيناترا عروضاً منتظمة في كازينو تاج محل التابع لترامب في أتلانتيك سيتي عام 1990، بعد افتتاحه بفترة وجيزة. غير أنه، عقب وفاة مارك غروسينغر إيتِس، الموظف لدى ترامب الذي أبرم الاتفاق مع وايزمان، تدخّل ترامب شخصياً، وحاول، بحسب ما ورد، خفض الأجر المتفق عليه.

وبحسب وايزمان، ردّ سيناترا على ذلك بعبارة نابية موجّهة إلى ترامب، وفضّل لاحقاً إحياء عروضه في فندق ساندز في لاس فيغاس بدلاً من تاج محل.