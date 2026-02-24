ناشطون يعلّقون صورة أندرو وهو يغادر مركز الشرطة داخل اللوفر

علّق ناشطون صورةً داخل متحف اللوفر في باريس تُظهر أندرو ماونتباتن ويندسور،؛ شقيق الملك تشارلز الثالث، وهو يُنقَل بالسيارة من مركز شرطة بعد توقيفه. وثبّتت مجموعة الحملات السياسية البريطانية "إيفري وان هايتس إيلون" (Everyone Hates Elon) الصورةَ على أحد جدران قاعة العرض في المتحف يوم الأحد. وتُظهر اللقطة الأمير السابق مسترخياً في المقعد الخلفي لسيارة "رينج روفر".

وكان مصوّر "رويترز" فيل نوبل قد التقط الصورة عقب توقيف ماونتباتن ويندسور يوم الخميس في قصر ساندرينغهام للاشتباه في ارتكابه "سوء سلوك في وظيفة عامة". وبعد ذلك، أمضى 11 ساعةً محتجزاً لدى الشرطة في مركز آيلشام في مقاطعة نورفولك.

وتحت إطار الصورة ثُبّتت بطاقة كُتب عليها: "إنه يتصبّب عرقاً الآن" وإلى جانبها رقم 2026.

وتزعم مجموعة "إيفري وان هايتس إيلون" أنها تستهدف المليارديرات وأصدقاءهم من السياسيين، عبر حيل استفزازية، سبق أن شملت ملصقات تحمل صور لاعبي نادي مانشستر يونايتد مع عبارة تفيد بأن "الهجرة قدّمت لهذه المدينة أكثر مما قدّمه المتهربون ضريبياً من المليارديرات"، وذلك بعد تصريحات أدلى بها أكبر مساهم منفرد في النادي، جيم راتكليف، تحدّث فيها عن أن المملكة المتحدة "تتعرض للاستعمار" من قبل المهاجرين.

كذلك كشف ناشطون من المجموعة عن لافتة ضخمة في ساحة سان ماركو في البندقية بالتزامن مع حفل زفاف جيف بيزوس في المدينة، وجاء فيها: "إذا كان بوسعك استئجار البندقية لزفافك، فبوسعك أن تدفع ضرائب أكثر".

وأوقِف دوق يورك السابق يوم الخميس، الذي صادف عيد ميلاده السادس والستين، للاشتباه في ارتكابه "سوء سلوك في وظيفة عامة". ويواجه مزاعم بأنه أرسل معلومات حكومية سرّية إلى المدان بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال جيفري إبستين، حين كان يعمل مبعوثاً تجارياً بين عامي 2001 و2011. ويبدو من خلال الرسائل الإلكترونية التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية في يناير/ كانون الثاني أنه شارك تقارير عن زيارات رسمية.

وكان ماونتباتن ويندسور قد نفى سابقاً ارتكاب أي مخالفة تتعلق بإبستين. وقد دفعته صلاته بالمموّل الراحل الذي لحقت به فضائح إلى التنحي عن واجباته الملكية، كما جُرّد من رعاياته الملكية في يناير/ كانون الثاني 2022. وبدأت عمليات تفتيش لشرطة المملكة المتحدة في منزله السابق ضمن ضيعة ويندسور في مقاطعة بيركشاير يوم الخميس، وكان من المتوقع أن تُستكمَل يوم الاثنين.

وتعالت دعوات لإسقاط أندرو ماونتباتن ويندسور، الذي لا يزال الثامن في ترتيب وراثة العرش، من خط الخلافة. وفي تصريحات باسم الحكومة يوم الأحد، لم تستبعد وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسن إمكانية إجراء تحقيق قضائي بشأن صلات أندرو بإبستين.