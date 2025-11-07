ناشطون مؤيدون لفلسطين يتظاهرون داخل مبنى قناة زد دي إف الألمانية

قالت الشرطة الألمانية إن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين دخلوا إلى مبنى قناة زد دي إف العامة في برلين، الجمعة. وقال متحدث إن ما بين 10 إلى 15 متظاهراً ردّدوا شعارات في الأماكن المفتوحة للجمهور داخل المبنى الواقع في شارع أونتر دين ليندن في وسط العاصمة الألمانية. أضاف المتحدث أنه بعد أن قام رجال الشرطة بمرافقة المجموعة إلى الخارج، تجمع محتجون لتنظيم تظاهرة أمام المبنى، مشيراً إلى أن الحدث ظل سلمياً.

من جهتها، أشارت متحدثة باسم قناة زد دي إف لوكالة الأنباء الألمانية أن مجموعة من الناشطين احتجت في البهو لأكثر من ساعة، وأوضحت أن محاولات أحد ممثلي فريق التحرير الصحافي في القناة لفتح حوار مع المتظاهرين باءت بالفشل بسبب الهتافات التي غطت على صوته. كما لفتت إلى أن المحتجين رفضوا الامتثال لطلب الأمن بمغادرة المبنى، مما دفع القناة إلى استدعاء الشرطة.

وتجري الشرطة تحقيقاً مع 12 ناشطاً بشبهة التعدي على مبنى، بعد أن أبلغوا أفراد الأمن بأنهم دخلوا المبنى بنية إثارة الفوضى. ووفقاً لموقع الأخبار الألماني فوكوس، فقد أحضر الناشطين معهم مكبر صوت مربوطاً ببالونات هيليوم، وتركوه يرتفع داخل البهو، فيما كانت تصدر من الجهاز أصوات بكاء أطفال.

وأفاد موقع فوكوس بأن المتظاهرين وزعوا، خلال التظاهرة أمام المبنى، منشورات تحمل شعارات من بينها "غزة خطؤكم أيضاً".

ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اتّخذ الإعلام الألماني موقفاً مؤيداً لإسرائيل، متماهياً مع سردية الاحتلال ومروّجاً لها. كذلك، برّر عدد من الصحافيين الألمان في صحف مختلفة قتل الصحافيين الفلسطينيين في القطاع، مع ترديد أكاذيب الاحتلال حول كونهم "إرهابيين".

وفي أواخر أكتوبر الماضي، استهدف قصف إسرائيلي مقر شركة فلسطين للإنتاج الفني، المتعاونة مع قناة زد دي إف، وأدّى إلى استشهاد مهندس البث أحمد أبو مطير إلى جانب ابن الصحافي محمد الزعانين. وفي حين استنكرت القناة الألمانية الجريمة الإسرائيلية في البداية عادت وتراجعت عن ذلك، بعد تلقيها ما وصفتها بأنها "أدلة" على أن أبو مطير كان عضواً في حماس. كما أعلنت تعليق تعاونها مع الشركة الفلسطينية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)