ناشرو الصحف الإيطالية يتهمون "غوغل" بتهديد بقائهم

- ناشرو الصحف في إيطاليا يطالبون بالتحقيق في ميزة "ملخصات الذكاء الاصطناعي" من غوغل، معتبرين أنها تهدد حركة الزيارات لمواقعهم وتؤثر على عائدات الإعلانات، مما يهدد استدامة الإعلام وتنوعه الاقتصادي. - ميزة "ملخص بالذكاء الاصطناعي" تقلل من نسب النقر على الروابط بنسبة تصل إلى 80%، مما يثير قلق وسائل الإعلام الأوروبية من تأثيرها على الشفافية وانتشار المعلومات المضللة. - إيطاليا تعتمد قانوناً شاملاً ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع فرض عقوبات على الاستخدام غير القانوني، في خطوة تتماشى مع التشريعات الأوروبية.

دعا ناشرو الصحف في إيطاليا إلى فتح تحقيق حول ميزة الملخصات التلقائية بـالذكاء الاصطناعي (AI Overviews) التي أطلقتها "غوغل"، معتبرين أنها "تقتل حركة الزيارات" لمواقعهم على الإنترنت وتهدّد بقاءهم، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية، أمس الخميس. وقال اتحاد الناشرين الصحافيين الإيطالي إنه قدّم شكوى رسمية إلى هيئة الاتصالات الإيطالية، المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد. كما قدّمت شكاوى مماثلة في دول أوروبية أخرى، بالتنسيق مع اتحاد ناشري الصحف الأوروبي، بهدف دفع المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق مع شركة غوغل، بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وتعدّ ميزة "ملخص بالذكاء الاصطناعي" (AI Overview) التي تتيح للمستخدمين الحصول على معلومات من دون الحاجة إلى زيارة المصدر الأصلي، من أبرز مصادر القلق لدى وسائل الإعلام الأوروبية، إذ تقوم "غوغل" بتلخيص نتائج البحث في فقرة نصية تظهر أعلى صفحة نتائج محرك البحث. وعبّر اتحاد الناشرين عن قلقه من وضع الذكاء الاصطناعي الأحدث (AI Mode) الذي يجمع معلومات من مصادر متعددة ويعرضها في شكل دردشة تفاعلية، معتبراً أنّ خدمات "غوغل" "تنتهك أحكاماً أساسية في قانون الخدمات الرقمية، وتؤثر سلباً على المستخدمين والمستهلكين والشركات الإيطالية".

وقال الاتحاد في بيان: "أصبحت غوغل قاتلة لحركة الزيارات"، مشيراً إلى أنها تنافس المحتوى الصحافي مباشرة، وتقلل أيضاً من ظهوره وإمكانية اكتشافه، وبالتالي من عائدات الإعلانات، وحذّر من "عواقب خطيرة على استدامة الإعلام وتنوعه الاقتصادي، وما يرافق ذلك من مخاطر تتعلق بنقص الشفافية وانتشار المعلومات المضللة في النقاش الديمقراطي".

وبحسب "ذا غارديان"، أظهرت دراسة نشرتها شركة التحليلات البريطانية أوثوريتاس في يوليو/ تموز الماضي أّن ميزة ملخص الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها "غوغل" العام الماضي، أدّت إلى انخفاض نسب النقر على الروابط بنسبة تصل إلى 80%. كما وجدت أنّ روابط منصة يوتيوب، صارت أكثر بروزاً مقارنة بنظام نتائج البحث التقليدي.

كما بيّنت دراسة ثانية صادرة عن مركز بيو الأميركي للأبحاث انخفاضاً كبيراً في حركة الإحالة القادمة من "غوغل" بعد إطلاق هذه الميزة، حيث لم ينقر المستخدمون على رابط أسفل الملخص الذكي إلا مرة واحدة من كل مئة مرة. فيما ردّت الشركة بالقول إن تلك الدراسات "غير دقيقة وتعتمد على منهجيات معيبة".

وصارت إيطاليا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمد قانوناً شاملاً ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويفرض عقوبات بالسجن على من يستعمله لأغراض غير قانونية. ووصفت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هذا التشريع، الذي يتماشى مع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الشامل بأنه "خطوة حاسمة لتوجيه كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء إيطاليا".