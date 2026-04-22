"ناسا" تكشف عن تلسكوب رومان لاستكشاف الكواكب والمادة المظلمة

- كشفت ناسا عن تلسكوب رومان الجديد لمسح الكون بحثاً عن كواكب خارجية ودراسة المادة والطاقة المظلمتين، مما يوفر أطلساً جديداً للكون بفضل مجال رؤيته الواسع الذي يفوق هابل بأكثر من 100 مرة. - سيتم نقل التلسكوب إلى فلوريدا لإطلاقه في سبتمبر بواسطة صاروخ من شركة سبايس إكس، حيث سيجمع 11 تيرابايت من البيانات يومياً، متجاوزاً ما جمعه هابل طوال 35 عاماً. - يهدف رومان لاكتشاف عشرات الآلاف من الكواكب وآلاف المستعرات العظمى، ودراسة المادة والطاقة المظلمتين لفهم الكون بشكل أعمق.

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن تلسكوب رومان الجديد لمسح مساحات شاسعة من الكون بحثاً عن كواكب خارجية، وكذلك لإيجاد إجابات لأكبر الألغاز الفيزيائية المتمثلة بالمادة والطاقة المظلمتين. وقال مدير "ناسا"، جاريد آيزاكمان، الثلاثاء، من مركز غودارد التابع للوكالة في ولاية ماريلاند، شرقي الولايات المتحدة، إن هذا التلسكوب من الجيل الأحدث "سيوفّر لكوكب الأرض أطلساً جديداً للكون".

وسيُنقل تلسكوب رومان الذي يتجاوز طوله 12 متراً والمزوّد بألواحٍ شمسيةٍ ضخمةٍ إلى فلوريدا، تمهيداً لإرساله إلى الفضاء في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، أقرب موعد، بواسطة صاروخ تابع لشركة سبايس إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وأُطلقت تسمية "رومان" على هذا التلسكوب الذي فاقت تكلفته 4 مليارات دولار، تيمّناً بنانسي غريس رومان، التي تعدّ من أهمّ عالمات الفلك الأميركيات والملقبة بـ"أم هابل"، نسبة إلى تلسكوب هابل الشهير التابع لوكالة ناسا.

ومن نقطة مراقبة تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض، سيمسح "رومان" مناطق شاسعة من السماء بفضل مجال رؤيته الواسع الذي يفوق مجال رؤية "هابل" بأكثر من 100 مرة. وقال مهندس الأنظمة في مهمة "رومان"، مارك ميلتون، لوكالة فرانس برس إن التلسكوب الجديد سيُرسل إلى الأرض "11 تيرابايت من البيانات يوميّاً، ما يعني أن كمّ البيانات التي سيوفّرها في السنة الأولى وحدها يفوق ما جمعه تلسكوب هابل طوال فترة عمله" منذ دخوله الخدمة قبل 35 عاماً.

وتوقعت المسؤولة عن الأنشطة العلمية في "ناسا"، نيكي فوكس، أن يتيح "رومان" بفضل عدسته واسعة الزاوية "اكتشاف عشرات الآلاف من الكواكب الجديدة"، فضلاً عن "آلاف المستعرات العظمى" أي النجوم الضخمة التي شارفت دورة حياتها على نهايتها.

لكنّ "رومان" يهدف أيضاً إلى دراسة ما هو غير مرئي، أي المادة والطاقة المظلمتان اللتان يُعتقد أنهما تمثّلان 95% من الكون. ويُعتقد أن المادة المظلمة هي المادة الرابطة التي تُمسك المجرات معاً، بينما تعمل الطاقة المظلمة على تفريقها عبر تسريع تمدّد الكون مع مرور الزمن.

وبفضل الأشعة تحت الحمراء، سيتمكّن "رومان" من رصد الضوء المنبعث من أجرام سماوية قبل مليارات السنين، والعودة بذلك إلى الماضي لفهم هاتين الظاهرتين الغامضتين بصورة أفضل.

(فرانس برس)