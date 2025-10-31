"ناسا" ترد على كيم كارداشيان: "لقد ذهبنا إلى القمر"

شكّكت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في صحة هبوط وكالة الفضاء الأميركية على سطح القمر عام 1969، ما دفع برئيس "ناسا" الانتقالي إلى تأكيد الواقعة التي تشكّل منذ عقود موضوع الكثير من نظريات المؤامرة.

وكتب القائم بأعمال مدير "ناسا"، شون دافي، عبر "إكس"، الخميس: "نعم، لقد ذهبنا إلى القمر... ست مرات!".

في أحدث حلقة من مسلسلها "ذا كارداشيانز"، أعربت كيم كارداشيان عن شكوكها بشأن مهمة أبولو 11 عام 1969، والتي خطا خلالها رائدا الفضاء الأميركيان باز ألدرين ونيل أرمسترونغ أولى خطواتهما على سطح القمر.

وقالت كيم كارداشيان لزميلتها في البرنامج سارة بولسون خلال تلك الحلقة: "سأرسل إليكِ مليون مقال عن باز ألدرين والرجل الآخر". ثم قرأت اقتباساً نسبته إلى ألدرين رداً على سؤال حول أكثر اللحظات رعباً في الرحلة. ونقلت كارداشيان: "لم تكن هناك لحظة مخيفة لأن (الرحلة) لم تحدث. كان يمكن أن يكون الأمر مخيفاً، لكنه لم يكن كذلك لأن (الرحلة) لم تحدث".

ولم تُقدّم أي تفاصيل حول المقالات التي أشارت إليها كارداشيان، كما لا يوجد أي تأكيد أن هذه التعليقات صدرت من باز ألدرين.

وفي حديث لها مع المنتجين، أكدت كارداشيان مجدداً أن المهمة الفضائية المذكورة "مزيفة"، مستشهدةً بـ"بعض مقاطع الفيديو لباز ألدرين وهو يتحدث عن عدم حدوث هذه الرحلات"، وقالت إن ألدرين "بات يكرر ذلك طوال الوقت في المقابلات".

وفي منشوره، سلّط شون دافي الضوء أيضاً على مهمة أرتيميس التي تهدف إلى إعادة الأميركيين إلى القمر. أضاف: "لقد فزنا بسباق الفضاء الأخير، وسنفوز بهذا أيضاً"، قبل أن يوجه دعوة إلى النجمة لزيارة مركز كينيدي للفضاء، موقع الإطلاق الرئيسي التابع لـ"ناسا" الموجود في فلوريدا.

