"ناسا" تدرس إنهاء مهمة في محطة الفضاء الدولية بسبب مرض رائد فضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها تدرس إنهاء مهمة طاقمها الموجود في محطة الفضاء الدولية مبكراً في حدثٍ نادر، نتيجة إصابة أحد رواد الفضاء بمشكلة صحيّة لم تحدّدها، وبعد إلغاء جولة في الفضاء كانت مقرّرة الخميس.

وقالت المتحدثة باسم "ناسا" إن حالة رائد الفضاء المريض في محطة الفضاء الدولية مستقرّة، من دون أن تكشف عن اسمه. وأضافت في بيانٍ صادرٍ مساء الأربعاء: "إجراء مهماتنا بأمان هو أولويتنا القصوى، ونقيّم جميع الخيارات، ومن ضمنها إمكانية إنهاء مهمة كرو-11 في وقت مبكر".

ويضمّ طاقم كرو-11 أربعة رواد فضاء هم الأميركيان زينا كاردمان ومايك فينكي، والياباني كيميا يوي، والروسي أوليغ بلاتونوف، الذين وصلوا إلى المحطة في أغسطس/ آب الماضي وكان من المقرّر أن يبقوا حتّى مايو/ أيّار المقبل.

وفي العادة، يقيم رواد الفضاء لمدة تراوح بين ستة وثمانية أشهر على متن محطة الفضاء الدولية التي تحتوي على معدات طبية وأدوية أساسية للتعامل مع عددٍ من حالات الطوارئ.

ويعتبر رواد فضاء "ناسا" مسألة الحالة الصحية على متن محطة الفضاء الدولية من الأسرار التي لا يمكن إفشاؤها، ونادراً ما يقرّون بمعاناتهم منها أو يتحدثون عنها.

وكان من المقرر أن يقوم قائد المحطة فينكي ومهندسة الرحلة كاردمان بمهمة سير في الفضاء لمدة ست ساعات ونصف اليوم الخميس لتركيب معدات خارج المحطة، لكنّها ألغيت نتيجة التطورات.

وينظر إلى مهمات السير في الفضاء على أنّها شاقةٌ ومحفوفةٌ بالمخاطر، فهي تتطلب شهوراً من التدريب، وتتضمن ارتداء بدلات فضاء ضخمة وتلقي تعليمات منسقة بدقة في أثناء ربطهم بمحطة الفضاء الدولية. وفي عام 2024، ألغت "ناسا" مهمة سير في الفضاء مُخططاً لها في اللحظات الأخيرة بسبب شعور أحد رواد الفضاء بعدم الراحة ببدلة الفضاء.

(رويترز)