"نارين" تووليت: أغاني التسعينيات بصوتٍ مُقنَّع

تحولت تجربة المغني المصري مجهول الهوية تووليت (TUL8TE) إلى أحدث ظاهرة في الساحة الغنائية في العامين الماضيين، إذ قدم في فترة وجيزة ثلاثة ألبومات وعدة أغان منفردة، وأصبح الصوت الأكثر رواجاً على "تيك توك"، إلى جانب تصدره قوائم نسب الاستماع، إضافة إلى الاهتمام المستمر حول هويته الغامضة وصعوده السريع والتساؤلات حول القيمة الفنية التي يقدمها.

حقق تووليت المعادلة التي يتمناها معظم الفنانين في الوقت الحالي: نجاح رقمي وتسويقي، وجذب اهتمام وفضول الجمهور، إلى جانب الدعم الإنتاجي المتمثل في شركة ميدل بيست السعودية الناشئة. وأخفت هذه الضجة حول تووليت ضعف التجربة الفنية التي يقدمها في أعماله، وجعلته أقرب إلى ظاهرة تسويقية وليس فنية، فهو لم يقدم أعمالاً جديدة نستطيع وصفها بأنها موسيقى تووليت أو وصفة خاصة به.

المفاجأة التي اعتمد عليها المغني الشاب كانت في إعادة إنتاج وتقديم موسيقى البوب المصرية التقليدية، من دون أي إضافات، رغم أنه ينتمي إلى جيل موسيقى الهيب هوب الصاعدة في مصر في السنوات الأخيرة، لكنه قرر ارتداء ثوب موسيقى التسعينيات تحديداً في تجاربه الأولى، خاصة في ألبوم "كوكتيل غنائي" العام الماضي، وكان عنوان الألبوم مثالياً ومعبراً عن الحالة الفنية التي يقدمها تووليت، فأغانيه عبارة عن إعادة خلط العديد من الأعمال السابقة في البوب، كأنها "ميدلي" في حفلة أو دي جيه يعيد دمج الأغاني الشهيرة.

جعلت هذه الطريقة أغاني تووليت تفتقر إلى الصدق الفني والأصالة، كأنها محاكاة لأعمال فترة التسعينيات وبداية الألفية، ولكنها نجحت في جذب جمهور أوسع من فئة الراب والهيب هوب، خاصة من الأجيال الأكبر التي وجدت في تووليت نموذجاً شبابياً مثالياً للتمسك به دوناً عن بقية زملائه، فهو يقدم ما يثير حنينهم إلى الماضي الذي عاشوه بهذه الخلطات، بعيداً عن أغاني الراب التي حتى الآن لم تجد رابطاً عاطفياً مع الأجيال الأخرى من المستمعين، في حين شكل تووليت للأجيال الجديدة تجربة ناضجة لأنه يقدم موسيقى الكبار العاطفية بغض النظر عن طريقة تقديمها.

كرس أيضاً تووليت مجهوده التسويقي في ألبوم "كوكتيل غنائي" لتعزيز هذه الفكرة، لانتزاع مشاعر الحنين في كل عنصر في أعماله، بداية من تصوير بوسترات الألبوم على طريقة التسعينيات إلى تصوير كليب "حبيبي ليه" على غرار فيلم "آيس كريم في جليم" لعمرو دياب، وربط تووليت نفسه بدياب في هذا الألبوم، حتى أن الشائعات التسويقية جاءت حول صلة قرابته بصاحب "قمرين"، وأن هذا الشخص المقنّع هو نجله، وغيرها من التكهنات التي جعلته محطّ اهتمام طوال هذه الفترة.

سبق هذا الألبوم عمل آخر لتووليت يتبع الوصفة نفسها، وهو "ليالينا"، في إشارة إلى أغنية وردة الشهيرة. وفي ألبومه الجديد هذا العام، "نارين"، واصل تووليت اللجوء إلى المزيج نفسه ولكن بجودة إنتاجية أعلى.

يشير عنوان الألبوم بوضوح إلى تماهي تووليت مع حالة الحنين إلى التسعينيات، وهي الجملة التي ارتبطت بأغنية هشام عباس الشهيرة "ناري نارين". بهذا، أثبت المغني الصاعد مرة أخرى تفوق موسيقى البوب وجماهيريتها رغم الصعود والهبوط بها في السنوات الأخيرة، فمعظم الأعمال من جيل تووليت التي حققت نجاحاً جماهيرياً كانت من موسيقى البوب، مثل أغنية "البخت" لويجز.

لذلك، كان من الطبيعي أن تنحصر التعليقات على أغاني تووليت على "يوتيوب" حول الأغاني الأصلية التي قلدها أو استوحى منها الثيمات الموسيقية أو كلماتها، من دون الحديث عنه بوصفه صاحب صيغة موسيقية جديدة خاصة به فقط. يتجلى ذلك أكثر في السؤال عن العنصر الفني الممكن تقليده في تجربة المغني لكي يصبح موجة غنائية أو لتحقيق النجاح نفسه، فأغانيه يقدمها بالفعل مصطفى قمر وهشام عباس ورامي صبري وعمرو دياب، بل هم المصدر الملهم له، ولكن الإجابة ستكون حول تقليد طريقته في التسويق بالطبع.

كانت فكرة تقديم مغنّ مجهول الهوية موجودةً في مشهد الراب المصري في بداياته، وحاول بعضهم تقديمها ولكن لم تحظ بهذه الضجة مثل تووليت، الذي استفاد من الحملة التسويقية التفاعلية حول لغز هويته الغامضة، وتسابق الجمهور لكشف هويته من خلال الأدلة والمؤشرات المتاحة، خاصة أنه فنان يغني موسيقى بوب مستوحاة من التسعينيات. تحولت هذه الظاهرة إلى أساس استمراره حتى الآن، بدليل استمرارية التكهنات حوله. في هذا السياق، تداول متابعون، في ديسمبر/كانون الأول 2024، على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن تووليت هو مغنّي راب يُدعى محمد خفاجي، لكن حتى الآن لا يعرف أحد إن كان هذا صحيحاً، أم مجرّد محاولة يائسة للإجابة.

لكن، نتساءل: كيف ستكون التجربة لو قدم تووليت هذه الموسيقى باسمه وصورته من البداية؟ على الأرجح، كانت لتمرّ مرور الكرام، كونها محاولة لاستعادة زمن التسعينيات الذي لم يعد يهمّ مستمعي الراب والتراب وغيرها من التوجهات الغنائية التي تسيطر على السوق.

لكن، مع قناع تووليت، أصبحت هذه الأغاني فكرة جديدة ولافتة جماهيرياً وإعلامياً. هنا، نتساءل: إلى متى ستظل هذه الفكرة جذابة تسويقياً في الساحة الفنية في الفترة المقبلة؟ ما الخطوة الجديدة التي يقدمها تووليت لكي لا يتحول إلى ترند مؤقت؟

لعلّ الجديد في تجربة تووليت هو أداؤه الصوتي للأغاني، أداء غريب وليس مألوفاً، خصوصاً من خلال نطق الكلمات والحروف خطأً وقصداً، والمبالغة في حروف المد واستخدام المؤثرات الصوتية، وفي ادعاء التأثر بطريقة هزلية أحياناً.

أثارت هذه الطريقة انتقادات بعض أنصار المدرسة التقليدية، وأثارت تكهنات أخرى حول جنسية تووليت كونه يتحدث بلهجة أخرى غير المصرية. ولعلّ هذا قناع آخر يتخفّى تووليت خلفه.