"مي ميم" من "غوغل"... ميزة جديدة لصناعة "الميمز"

تختبر شركة غوغل ميزة جديدة داخل تطبيق "فوتوز" تُتيح تحويل الصور إلى صور مضحكة (ميمز). تستخدم هذه الميزة، المسماة "مي ميم"، تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مضحكة وشخصية، أو ما يُعرف بـ"الميمز"، النكات المصورة الشهيرة مثل هذا المثال:

ويقول قسم الدعم في "غوغل" إنه لإنشاء الميمز باستخدام الميزة الجديدة سوف يحتاج المستخدم إلى اختيار قالب من بين خيارات جاهزة مختلفة، أو تحميل صورته المضحكة لاستخدامها كقالب. وينصح القسم باتباع الخطوات الآتية:

فتح تطبيق فوتوز في الجهاز. في أسفل الشاشة، النقر على "إنشاء" ثم "مي ميم". اختيار قالب. النقر على "إضافة صورة". اختيار الصورة التي يريد المستخدم تحميلها. النقر على "إنشاء". بعد إنشاء الميم:

لحفظ الميم: النقر على "حفظ".

لإعادة إنشائه: النقر على "إعادة إنشاء".

لمشاركته على منصات أخرى: النقر على "مشاركة".

ولا تزال الميزة في مراحلها التجريبية، وستكون متاحة حالياً فقط لمستخدمي الولايات المتحدة، وباللغة الإنكليزية فقط. وبحسب موقع إنغادجيت التقني يبدو أن الميزة لا تزال متاحة لمستخدمي "أندرويد" فقط في الوقت الحالي. وصرّحت "غوغل" لموقع تيك كرانتش التقني بأنها سوف تصل إلى مستخدمي iOS خلال الأسابيع المقبلة.