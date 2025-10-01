"مينتور العربية" تمكّن الشباب اللبناني عبر الفن والرياضة

- نظمت منظمة مينتور العربية حفلاً خيرياً في بيروت بقيادة المغني محمد شاكر لدعم أكثر من ألف شاب وشابة في لبنان، بهدف إعدادهم لسوق العمل وتقديم الدعم النفسي لهم في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. - تعمل مينتور العربية على مدار العام على برامج تستهدف الشباب، وتفخر بشراكاتها مع فنانين ورياضيين لتعزيز التأثير الإيجابي من خلال الفن والرياضة، مع التركيز على الشخصيات المؤثرة فعلياً في المجتمع. - تخطط مينتور العربية لإقامة حفل ختامي لمبادرة تشمل أفلاماً وأغاني شبابية في ديسمبر، وتدعم الفنانين الشباب بالتعاون مع منصات فنية وإعلامية مثل "أنغامي" وHUB MBC.

اختارت منظمة مينتور العربية لتمكين الأطفال والشباب (Mentor Arabia) المغني محمد شاكر لإحياء أمسية خيرية أُقيمت في بيروت قبل أيام، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم أكثر من ألف شاب وشابة في لبنان، عبر إعدادهم لسوق العمل، وتمكينهم من تخطي الأزمات والصدمات النفسية التي خلفتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ليست هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تنفذها منظمة مينتور في العالم العربي، إذ تنشط المؤسسة على مدار العام بمجموعة من البرامج التي تستهدف الشباب. وفي حديث إلى "العربي الجديد"، أوضحت المديرة التنفيذية للمؤسسة ثريا أحمد إسماعيل أن المبادرة تهدف إلى مساندة الشباب من حملة الشهادات العليا، وتوفير التدريب والدعم النفسي لهم، بما ينعكس إيجاباً على قدرتهم على الانخراط في سوق العمل. أضافت إسماعيل: "نحن نعمل باستمرار على تطوير برامجنا بما يخدم مصلحة الشباب ويحقق نتائج ملموسة. ونفخر بالشراكات التي بنيناها مع فنانين ورياضيين من العالم العربي، لأن التأثير الجوهري في فئة الشباب يتحقق غالباً من خلال الفن والرياضة، وهما البوابتان الأقرب إليهم".

وأكدت أن المؤسسة لا تعتمد على الترند أو الأرقام على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تختار أسماء مؤثرة فعلياً في المجتمع، وقالت: "من غير المقبول أن يشارك فنان في مبادرة صحية وهو لا يعبّر بسلوكه وفكره عن هذا الوعي. نحن نراهن على تأثير الفنان بوصفه شخصية ملهمة، وليس على شعبيته فقط".

حول خطط "مينتور العربية" المقبلة، أوضحت إسماعيل أن المؤسسة تعمل على مجموعة من البرامج في المدارس والجامعات، وأنها تحضر حالياً لحفل ختامي لمبادرة أطلقتها سابقاً تشمل أفلاماً وأغاني شبابية. من المقرر أن يُقام الحفل في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويهدف إلى إعلان نتائج المبادرة وتكريم المشاركين فيها.

تمنح المبادرة، بحسب إسماعيل، فرصة للفنانين الشباب لإطلاق أول أعمالهم بدعم المنظمة، بالتعاون مع لجان فنية متخصصة. أقامت "مينتور العربية" شراكات مع منصات فنية وإعلامية مثل "أنغامي"، وHUB MBC، إلى جانب مؤسسات أخرى، لمساندة الفنانين والسينمائيين في بداياتهم، وتوفير منصة انطلاق لمسيرتهم العملية.

بدوره، عبّر المغني محمد شاكر عن سعادته بالمشاركة، وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد": "من المهم أن نسهم، نحن الفنانين، في دعم مشاريع إنسانية تُعنى بالشباب، سواء في لبنان أو العالم العربي. لم أتردد في المشاركة، لأنني أؤمن بأن هذه المبادرات تساهم فعلاً في صناعة الفرق، وآمل أن يشارك المزيد من الفنانين في مثل هذه الفعاليات الهادفة".وكان الموسيقي ميشال فاضل شارك في الامسية الخيرية وقدم لوحات من العزف الحي بمصاحبة كورال غنائي خاص.

يُشار إلى أن مينتور العربية هي منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية تسعى إلى تمكين الأطفال والشباب ووقايتهم من السلوكيات الخطرة للتمتع بحياة صحية واتخاذ قرارات سليمة. أنشئت عام 2006 وتغطي 22 دولة عربية، وهي فرع إقليمي لمؤسسة مينتور العالمية، التي تأسست في عام 1994 برئاسة ملكة السويد، ولها عدة فروع في السويد ولاتفيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والأردن.