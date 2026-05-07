- في عام 2024، تم استبعاد الممثلة ميليسا باريرا من فيلم "سكريم 7" بسبب دعمها العلني للشعب الفلسطيني، مما أدى إلى فترة بطالة فنية. وصفت الوضع في غزة بالإبادة الجماعية وشاركت في تظاهرة تضامنية. - أوضحت باريرا في مقابلة أن استبعادها كان محاولة للترهيب، مشيرة إلى وجود قائمة سوداء غير معلنة في هوليوود. أعربت عن فخرها بمشاركة مصير مشابه مع سوزان ساراندون، مؤكدة استعدادها لدفع ثمن الكرامة. - أشادت باريرا بالممثل خافيير بارديم لدعمه القضية الفلسطينية، واستغلت الحظر الفني للعودة إلى المسرح والبحث عن مشاريع ذات قيمة. أكدت أن مستقبلها الفني يعتمد على موهبتها ونزاهتها.

أعلنت الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا أنها بصدد تأسيس شركة إنتاج، وعبرت عن رغبتها في العمل مع "أي شخص مؤيّد للفلسطينيين". وقالت في مقابلة مع مجلة فرايتي الخميس: "كنتُ أتابع وأدوّن أسماء الأشخاص الذين عبّروا علناً ودافعوا عني في ذلك الوقت: سوزان ساراندون، وتاتيانا ماسلاني، وهانا آينبايندر، وبوبي ليو. وبالطبع، سيكون العمل مع خافيير بارديم حلماً. هو لا يحتاج إلى أن أقدّم له فرصاً، لكن نعم، لديّ قوائم. أنا أؤمن ببناء شبكة من الأشخاص الذين يتشاركون القناعات نفسها. وبالنسبة لي، هذا هو الفصل الثاني".

عام 2024 استُبعدت ميليسا باريرا من فيلم "سكريم 7" بسبب إعلانها موقفاً منحازاً إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذا التضامن كان مكلفاً، إذ عاشت باريرا أشهراً من البطالة الفنية الإجبارية، فلم ترد أي جهة إنتاجية العمل معها نتيجة هذا الموقف.

بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كتبت باريرا عبر "إنستغرام": "يُجرى التعامل مع غزة بوصفها معسكر اعتقال. الجميع محاصرون من دون كهرباء أو ماء. لم يتعلم أحد شيئاً من التاريخ… هذه إبادة جماعية وتطهير عرقي". وأضافت في منشور آخر: "أنا أيضاً أتيت من بلد مستعمَر. فلسطين ستكون حرة. لقد حاولوا دفننا، ولم يعلموا أننا بذور". كما شاركت في تظاهرة تضامنية في مدينة بارك سيتي الأميركية، تزامناً مع مهرجان صندانس السينمائي.

في المقابلة نفسها مع مجلة فرايتي، قالت ميليسا باريرا إن استبعادها كان محاولة واضحة للترهيب، وأضافت: "شعرتُ وكأنني في معزل. الهاتف توقف عن الرنين تماماً، وكان هناك صمت مريب من الوسط الفني". وأوضحت حجم الضغوط التي واجهتها قائلة: "كنتُ أعلم أن هناك قائمة سوداء غير معلنة، لكنني لم أتخيل أن الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية سيُعامل بوصفه جريمة مهنية في هوليوود".

تطرقت باريرا إلى علاقتها بالممثلة سوزان ساراندون التي واجهت مصيراً مشابهاً باستبعادها من وكالتها الفنية. تقول باريرا: "إن وجود اسمي بجانب اسم سوزان ساراندون في تلك اللحظة جعلني أشعر بالفخر بدلاً من الخوف. لقد كنا معاً في مواجهة نظام يحاول معاقبتنا على إنسانيتنا". تضيف باريرا: "سوزان كانت دائماً مصدر إلهام لي، ورؤية شجاعتها جعلتني أدرك أنني لستُ وحدي، وأن هناك ثمناً يُدفع للكرامة، وأنا مستعدة لدفعه".

وعن الممثل الإسباني خافيير بارديم، عبّرت باريرا عن تقديرها الكبير لموقفه الأخير في حفل أوسكار وارتدائه الكوفية في حفل إيمي: "ما فعله خافيير بارديم هو ما نحتاجه من النجوم الكبار. إن صوته يمنح الشرعية لمطالبنا ويكسر جدار الصمت الذي حاولوا فرضه علينا". وشددت على أن مواقف بارديم العلنية تبرهن على أن التغيير بدأ يتسرب إلى داخل الصناعة، وأن "زمن ترهيب الفنانين بسبب فلسطين بدأ يتآكل".

وعن تجربتها في ظل الحظر الفني، قالت باريرا: "لقد حاولوا دفني، لكنني كنتُ بذرة، كما قلتُ سابقاً. لقد استغللتُ هذا الوقت للعودة إلى جذوري في المسرح، والبحث عن مشاريع تحمل قيمة فنية وإنسانية حقيقية بعيداً عن حسابات الاستوديوهات الكبرى".

واسترجعت ميليسا باريرا لحظة طردها من سلسلة "سكريم"، موضحةً: "لم يكن الأمر يتعلق بالخوف من خسارة الدور، بل كان يتعلق بالصدمة من أن التعبير عن الحزن على مقتل الأطفال يمكن أن يُفسر على أنه كراهية، لقد كان درساً قاسياً في نفاق هوليوود".

وأكدت على أنها لا تشعر بالندم، بل بالتحرر: "لقد استعدتُ صوتي بطريقة لم أكن أتخيلها. الآن، عندما أنظر في المرآة، أشعر بالسلام لأنني لم أصمت أمام الإبادة الجماعية (...) أنا اليوم أقوى، وأعلم أن مستقبلي الفني لا يعتمد على إرضاء من يبررون قتل المدنيين، بل يعتمد على موهبتي ونزاهتي".