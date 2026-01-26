ميلانيا ترامب في فيلم وثائقي... هذا العبث الدعائي

في الثلاثين من يناير/كانون الثاني الحالي، تستقبل دور العرض في الولايات المتحدة الأميركية وخارجها وثائقياً يحمل عنوان "ميلانيا: 20 يوماً نحو التاريخ" (Melania: Twenty Days to History)، يتحدث عن الكواليس الأخيرة التي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، محاولاً رسم صورة "أيقونية" لزوجة الرئيس.

الفيلم الذي أنتجته شركات إنتاج مقربة من الأجندة اليمينية، وبدعم ترويجي مكثف من منصات "أمازون" وغيرها، يسعى إلى تقديم ميلانيا "بطلةً صامتةً" وراء النجاح السياسي لزوجها، لكن القراءة المعمقة في السياق الذي يحيط بهذا العمل، تكشف عن عملية تلميع دعائية فجة، تمثّل أداة في ماكينة البروباغندا الترامبية.

تبدأ القصة من الاستعراض الذي يقوده دونالد ترامب بنفسه، إذ حوّل حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بخاصة "إكس" إلى منصة إعلانية تحتفي بهذا الوثائقي، واصفاً إياه بأنه "نظرة غير مسبوقة على التاريخ". هذا الترويج لا ينبع من قيمة فنية للفيلم، بل من رغبة ترامب في تحويل كل ما يخص عائلته إلى سلعة تجارية وسياسية في آن.

يبدو استخدام لغة المبالغة والتبجيل في وصف "نضال" ميلانيا المزعوم خلال العشرين يوماً الأخيرة من الحملة الانتخابية، محاولة يائسة لصناعة "أسطورة" من لا شيء، وتصوير حياة الرفاهية داخل الطائرات الخاصة والقصور كأنها كفاح مرير من أجل الأمة.

والأدهى من ذلك هو تورط المؤسسة الرسمية للبيت الأبيض في هذا العبث الدعائي. فبدلاً من الحفاظ على هيبة المقر الرئاسي مؤسسةً لخدمة الشعب، استُغلّ للترويج للفيلم ولشخص ميلانيا. تجلى ذلك بوضوح في البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض الذي أعلن تسمية ميلانيا ترامب شخصية العام الوطنية (Patriot of the Year) في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. هذا اللقب الذي أُسقط عليها فجأة، ليس سوى تمهيد دعائي لرفع أسهم الفيلم وضمان تدفق المشاهدات، ما يمثل استغلالاً فجاً للموارد والمناصب العامة لخدمة مصالح تجارية وشخصية.

الفيلم، كما يظهر من المقطع الدعائي الذي تناولته صحيفة ذا غارديان البريطانية ووسائل إعلام أخرى، يعتمد على تقنيات الإبهار البصري والموسيقى الملحمية لإخفاء الفراغ في المضمون. هو "استعراض رخيص" للسيدة الأولى التي تُستخدم واجهةً تجميلية لسياسات زوجها.

وبحسب تقرير ياهو إنترتينمنت، فإنّ البيت الأبيض يقود محاولة "يائسة" لفرض هذا الفيلم على الوعي الجمعي الأميركي، معتبراً إياه جزءاً من "التاريخ" الذي يجب أن يُدرّس، بينما هو في الحقيقة ليس أكثر من فيديو ترويجي طويل يمتد لعشرين يوماً من اللقطات المنتقاة بعناية لإظهار "رقة" ميلانيا و"صلابتها".

لعلّ التلاحم بين المنصات التجارية (أمازون)، ومنصات التواصل (إكس)، والبيانات الرسمية للدولة، يكشف عن ملامح العصر الترامبي الجديد؛ إذ تتحول السياسة إلى علامة تجارية، ويصبح البيت الأبيض مجرد استوديو لتصوير البطولات الزائفة. ميلانيا في هذا الوثائقي ليست مادة لفيلم حقيقي، بل هي أداة دعائية يتم التلاعب بها لتشتيت الانتباه عن القضايا الجوهرية، وتقديم عائلة ترامب بوصفها عائلة ملكية فوق النقد.

في النهاية، يبقى "ميلانيا: 20 يوماً نحو التاريخ" مجرد حلقة أخرى في مسلسل طويل من التضليل السياسي، واستغلال لمقام السيدة الأولى لخدمة طموحات رجل لا يرى في الدولة سوى مسرح لعرض دعايته السياسية المستمرة.