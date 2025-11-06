ميغان ماركل تستعد للعودة إلى الشاشة الكبيرة

- تعود ميغان ماركل إلى التمثيل بعد غياب سبع سنوات بدور صغير في الفيلم الكوميدي "كلوز بيرسونال فرندز"، من إنتاج "أمازون إم جي إم ستوديوز"، بمشاركة ليلي كولينز وجاك كويد. - تدور أحداث الفيلم حول زوجين يلتقيان زوجين من المشاهير في سانتا باربرا، مما يؤدي إلى صداقة مليئة بالمواقف المحرجة، ويخرجه جايسون أورلي. - بعد زواجها من الأمير هاري، ركزت ماركل على الإنتاج عبر "آرتشويل برودكشنز"، ووقعت صفقة مع "نتفليكس" لإنتاج محتوى حصري.

ذكرت وسائل إعلام، أمس الأربعاء، أنّ الممثلة الأميركية ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، ستعود إلى الشاشة الكبيرة بدورٍ صغير في فيلمٍ يجري تصويره حالياً في لوس أنجليس ومن إنتاج "أمازون إم جي إم ستوديوز". وفق تقرير نشرته مجلة فارايتي المتخصصة، فإنه بعد أكثر من سبع سنوات من الابتعاد عن التمثيل، تستعد الممثلة الأميركية ميغان ماركل للعودة إليه من خلال ظهورٍ خاص في الفيلم الكوميدي الجديد "كلوز بيرسونال فرندز" (Close Personal Friends)، الذي يشارك فيه كلٌّ من ليلي كولينز وجاك كويد وبري لارسون وهنري غولدينغ.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين بسيطين يلتقيان زوجين من المشاهير خلال رحلة إلى سانتا باربرا، لتنشأ بينهما علاقة صداقة تتخللها مواقف محرجة وتداخُل في الحدود الشخصية، في إطار كوميديا حادة تركّز على الشخصيات وتفاعلاتها. يُخرِج الفيلم جايسون أورلي استناداً إلى سيناريو من كتابة إسحق أبتاكر عن قصة شارك في تأليفها مع أورلي.

ويُنتج المشروع الثنائي أبتاكر وإليزابيث بيرغر، اللذان تعاونا سابقاً مع أورلي في الكوميديا الرومانسية "آي وونت يو باك" (I Want You Back) من إنتاج "أمازون إم جي إم" أيضاً.

وشاركت ميغان ماركل في مسلسل "سوتس" (Suits) لسبعة مواسم بالإضافة إلى عدد من الأفلام، مثل "هوربل بوسز" (Horrible Bosses) و"ريممبر مي" (Remember Me)، قبل زواجها من الأمير هاري وإعلانها التخلي عن مهنة التمثيل. تزوّج هاري وميغان عام 2018، وانفصلا عن العائلة الملكية البريطانية وانتقلا إلى كاليفورنيا بعد سنتين.

منذ ذلك الحين، ركّزت ماركل على الإنتاج عبر شركتهما "آرتشويل برودكشنز"، التي جدّدت هذا العام عقد التعاون الحصري الأول مع "نتفليكس"، حيث وقّع الزوجان أوّل صفقةٍ لهما مع المنصة الشهيرة عام 2020 مقابل مئة مليون دولار أميركي، بحسب تقارير، وأنتجا سلسلةً وثائقية بعنوان "هاري أند ميغان" (Harry & Meghan)، ومسلسل "ويذ لاف، ميغان" (With Love, Meghan).

(فرانس برس، العربي الجديد)